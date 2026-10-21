Объявлен основной партнер конкурса для школьников «Наука. Территория героев»

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Билайн выступит официальным технологическим партнером научно-образовательного проекта «Наука. Территория героев». Конкурс создали, чтобы усилить интерес молодежи и подростков к современной науке через игровой формат. Участникам рассказывают о профессии ученого и ее значимости. Увлеченные наукой молодые люди с его помощью могут раскрыть свой карьерный потенциал. Заявиться в проект могут ребята в возрасте от 14 до 22 лет.

Конкурс проводится в седьмой раз при поддержке национальных проектов России. Он также входит в инициативу «Наука побеждать» Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом РФ. Организует его АНО «Национальные приоритеты». За шесть предыдущих сезонов участие в конкурсе приняли более 117 тысяч школьников и студентов из 83 регионов России. В прошлом сезоне приняли участие более 27 тысяч школьников и студентов, а финалистами стали девять человек.

Основной технопартнер выделит победителям денежные гранты на проведение научно исследовательской работы и повышение компетенций в сфере выбранной научной специализации. Финалистов объявят весной 2027 года. Их также поощрят поездками в научные центры России, предоставят дополнительные баллы для поступления в ведущие вузы страны.

— Создание цифровых технологий, которые сейчас работают для удобства и комфорта нашей жизни, когда то начиналось с простых идей. Прогресс возможен только благодаря инновационным мыслям инженеров и ученых. Поэтому так ценно вдохновлять подростков и студентов, давать им почувствовать ценность и важность научных открытий и достижений. Мы разделяем миссию конкурса «Наука. Территория героев»: нам важно дать понять участникам, что инновации — это не абстракция. Это возможность стать частью будущего, решать настоящие задачи и стать реальными героями своего времени, — отметил генеральный директор «Билайна» Сергей Анохин.

Представители компании добавили, что поддержка российской инженерной школы включена в стратегию устойчивого развития бизнеса и остается его ключевой ценностью. Компания является партнером нацпроектов «Экономика данных», «Молодежь и дети». Программа по возрождению российской инженерной школы охватывает ведущие вузы России, а количество стажировок для студентов инженерных специальностей было увеличено: 36 % стажеров остались в компании по итогам 2025 года.

В новом сезоне проекта «Наука. Территория героев» участников ждет два направления: химико биологическое («Биохимия открытий») и физико математическое («Энергия чисел»). Среди задач конкурса — исследование воды, почвы и атмосферы, растений, климата, природных процессов и источников энергии.

— Конкурс «Наука. Территория героев» помогает с ранних лет поддерживать в ребятах увлеченность и неутомимый поиск новых знаний. А это, по словам главы государства, — залог великих открытий. Приглашаю школьников и студентов к участию! Уверен, «Наука. Территория героев» вместе с другими проектами Десятилетия поможет еще большему количеству детей и молодежи связать свою жизнь с наукой и придаст стимул для технологических достижений России, — отметил зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.