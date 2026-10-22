Смотри в будущее уверенно

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Каждое утро среднестатистического человека начинается с экзистенциального выбора. Потратить деньги прямо сейчас на «тот самый» браслет от модного дизайнера или наконец-то проявить финансовую осознанность и отложить на светлое будущее? Купить новое авто, чтобы радоваться здесь и сейчас, или переводить рубли на накопительный счет, во всем себе отказывая? Знакомая ситуация?

Хорошая новость: битва между сиюминутными «хотелками» и долгосрочными планами отменяется. Программа долгосрочных сбережений (ПДС) от Негосударственного пенсионного фонда «БУДУЩЕЕ» ставит точку в этой вечной дилемме. Теперь можно жить на полную мощность сегодня и одновременно создавать внушительный капитал на завтра. И для этого не придется садиться на диету и отказывать себе в дорогих покупках.

Что предлагает НПФ «БУДУЩЕЕ» и почему ему доверяют?

Если говорить простыми словами, Негосударственный пенсионный фонд — это ваш персональный финансовый пилот. Вы доверяете ему свои свободные средства, а он не просто прячет их в надежный сейф, а заставляет активно работать: инвестирует, приумножает и бережно сохраняет. АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» обладает наивысшим уровнем финансовой надежности по национальным шкалам ведущих рейтинговых агентств России. «Национальное Рейтинговое Агентство» (НРА) подтверждает наивысший рейтинг надежности и качества услуг на уровне AAA со стабильным прогнозом.

АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» — один из крупнейших, авторитетных и стабильных фондов на территории России. Команда фонда управляет накоплениями миллионов клиентов и регулярно демонстрирует отличные результаты. Например, по итогам 2025 года средняя расчетная доходность по счетам ПДС составила внушительные 19,1% годовых, а годом ранее, в 2024 году, этот показатель превышал 22%.

При этом фонд законодательно гарантирует сохранность ваших вложений. По закону НПФ обязан обеспечивать безубыточность инвестирования по итогам каждых 5 лет. Говоря простым языком: если на фондовом рынке случится буря и инвестиционный доход уйдет в минус, НПФ «БУДУЩЕЕ» полностью компенсирует потери за счет собственных резервов. Ваши личные взносы на счету фонда застрахованы от подобного шторма.

Как устроена Программа долгосрочных сбережений?

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) — это инновационный государственный проект, запущенный в 2024 году. Главный его секрет кроется в уникальном сочетании трех мощных драйверов роста: ваших личных взносов, щедрых доплат от государства и профессионального инвестирования со стороны фонда.

Вступить в программу может любой гражданин России в возрасте от 18 лет. При этом неважно, как именно вы зарабатываете. Вы можете быть официально трудоустроенным сотрудником корпорации, свободным художником – то есть, самозанятым, индивидуальным предпринимателем, студентом со стипендией или даже временно неработающим человеком. Если у вас есть возможность откладывать хотя бы пару тысяч рублей в месяц, ПДС станет для вас идеальным решением.

Аттракцион невиданной щедрости: софинансирование от государства

Самая приятная особенность программы, которой нет ни у одного банковского вклада или обычного брокерского счета — это реальная финансовая поддержка от государства. Вы копите — государство вам доплачивает.

Каждый участник программы может получать до 36 000 рублей в год в качестве прямой надбавки к своим накоплениям. Эта поддержка гарантированно действует в течение 10 лет со следующего календарного года после открытия счета ПДС. Чтобы государство активировало доплату, сумма ваших личных взносов за текущий год должна составить не менее 2 000 рублей. То есть, суммарно государство готово доплатить вам до 360 000 рублей. Тут важно отметить, что основанием для прекращения государственного софинансирования является досрочное расторжение договора (до истечения 15 лет) и вывод средств до выполнения установленных законом условий.

Размер государственной доплаты рассчитывается автоматически на основании вашего официального среднемесячного дохода:

• Если ваш доход до 80 тыс. рублей в месяц или отсутствует полностью: действует золотая формула «один к одному». Вы вносите 36 000 рублей в год — государство добавляет еще 36 000 рублей. Вуаля, ваши деньги удваиваются.

• Ваш доход от 80 тысяч до 150 тысяч рублей: формула «один к двум». Чтобы получить максимальные 36 000 рублей от государства, вам нужно внести на счет 72 000 рублей за текущий год.

• Доход свыше 150 тысяч рублей: формула «один к четырем». Максимальная субсидия придет, если вы самостоятельно пополните счет на 144 тысячи рублей в течение года.

Никакой бюрократии и сбора бумажек не требуется — Федеральная налоговая служба сама передаст все данные, и деньги автоматически упадут на ваш счет примерно в середине следующего года.

Налоговые вычеты: возвращаем до 88 000 рублей ежегодно

Подарки от государства на этом не заканчиваются. Участники ПДС имеют право на ежегодный налоговый вычет. Государство готово возвращать вам часть уплаченного НДФЛ со сберегательных взносов общей суммой до 400 000 рублей в год, если вы являетесь резидентом РФ и официально платите НДФЛ. Вычет рассчитывается только с ваших личных средств, внесенных на счет в НПФ в течение календарного года.

С 2025 года максимальная сумма налога к возврату стала еще весомее и напрямую зависит от вашей ставки НДФЛ:

• При ставке 13% вы сможете возвращать до 52 000 рублей ежегодно.

• При ставке 15% — до 60 000 рублей.

• При максимальных ставках (до 22%) сумма ежегодного возврата может достигать рекордных 88 000 рублей.

Вернуть эти деньги можно максимально просто — в упрощенном порядке через личный кабинет на сайте ФНС, буквально в пару кликов и без заполнения сложной декларации 3-НДФЛ.

Повышенная безопасность и двойная защита

Когда речь заходит о долгосрочных накоплениях на 15 лет, у любого адекватного человека возникает резонный вопрос: «А что будет с моими деньгами, если все пойдет не по плану?»

В ПДС защита выстроена на уровне крупного банка:

1. Контроль ЦБ России. ЦБ РФ жестко регулирует деятельность фонда. Деньги клиентов разрешено вкладывать только в надежные консервативные инструменты с высоким кредитным рейтингом не ниже «АА». Это государственные облигации (ОФЗ), облигации и акции крупнейших стабильных корпораций России.

2. Страховка АСВ на 2,8 миллиона рублей. Все ваши личные взносы и начисленный на них инвестиционный доход застрахованы Агентством по страхованию вкладов. Это ровно в два раза больше, чем лимит страхования по обычным банковским депозитам! Более того, все переведенные пенсионные накопления и средства господдержки защищены государством вообще без ограничения суммы.

Свобода действий: копите так, как удобно именно вам

Программа долгосрочных сбережений не загоняет вас в жесткие рамки. Здесь нет обязательного графика платежей. Вы можете положить на счет крупную сумму однократно, можете настроить ежемесячный автоплатеж на 3 000 рублей, а можете раз в неделю отправлять туда по 100 рублей, сэкономленных на покупке шоколадки.

Минимальный стартовый взнос для активации программы составляет всего 2 000 рублей. Верхней планки для пополнения не существует. Полная свобода и никакого стресса.

Как «разморозить» свои пенсионные накопления?

У большинства россиян 1967 года рождения и моложе, которые официально работали до 2014 года, в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС) лежат так называемые «замороженные» пенсионные деньги. Они лежат там мертвым грузом, и воспользоваться ими раньше стандартного пенсионного возраста нельзя, кроме особых случаев, предусмотренных законом.

ПДС от НПФ «БУДУЩЕЕ» дает уникальный шанс легально «разморозить» эти средства. Вы можете перевести свои накопления ОПС в программу ПДС в качестве единовременного взноса. И они включатся в активный инвестиционный оборот, начнут приносить вам реальный доход, и вы сможете забрать их раньше — например, через 15 лет участия в программе, даже если вам еще далеко до пенсии.

Как и когда можно забрать накопленный капитал?

Программа рассчитана на долгосрочные цели, но правила получения денег весьма гибкие. Стандартные основания для выплат:

1. По истечении 15 лет с момента заключения договора. Вы можете забрать всю накопленную сумму целиком за один раз. Идеально, чтобы оплатить обучение ребенка в престижном вузе, купить загородный дом или запустить собственный бизнес.

2. По достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, по нынешней установленной законом планке пенсионного возраста. Здесь вы сами выбираете формат: забрать деньги единовременно (если выплата небольшая), оформить срочные ежемесячные выплаты на любой срок от 1 года до 20 лет или выбрать классическую пожизненную пенсию.

А если деньги нужны срочно?

Наша жизнь непредсказуема. Если у вас случится особая жизненная ситуация — потребуется оплата дорогостоящего лечения (из перечня Правительства РФ № 3392-р) или произойдет потеря кормильца — НПФ «БУДУЩЕЕ» выплатит вам сбережения досрочно. При этом вы полностью сохраните и все доплаты от государства, и инвестиционный доход, и налоговые льготы. Если же вы решите расторгнуть договор досрочно без уважительной причины, то получите выкупную сумму, состоящую из ваших личных взносов и частично инвестиционного дохода, в зависимости от срока, после которого вы решили вывести средства со счета ПДС. От минимального понижающего коэффициента К=0,8 (то есть, удерживается до 20% от ваших взносов, а инвестиционный доход обнуляется), до максимального К=1,0, когда личные взносы и доход по ним возвращаются в полном объеме, если ваш договор с фондом действовал пять и более лет.

Кроме того, программа поддерживает полноценное правопреемство. Вы можете указать любого человека в договоре, и в случае непредвиденных обстоятельств все деньги со счета (включая господдержку) перейдут вашим близким или любому физическому лицу, которого вы указали в тексте договора при его заключении или в специальном заявлении о распределении средств, поданном в НПФ позже.

Сделайте шаг в свое уверенное будущее за 2 минуты. Хватит откладывать финансовое благополучие на мифическое «потом». Заключить договор ПДС с НПФ «БУДУЩЕЕ» можно онлайн всего за 2 минуты прямо со своего смартфона.

Просто заходите на официальный сайт npff.ru или в мобильное приложение «Будущее Онлайн». Авторизуйтесь через портал «Госуслуги» — и система сама автоматически заполнит все ваши анкетные данные. Вам понадобятся только паспорт, СНИЛС и ИНН. Подпишите договор, внесите первый комфортный взнос от 2 000 рублей — и вуаля, вы в игре! Государство и инвестиции будут работать на ваши мечты уже сегодня.

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