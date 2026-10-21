Боролась с душевной болезнью и наркозависимостью: как жила и что сгубило сыгравшую принцессу Лею из «Звездных войн» Кэрри Фишер

Кэри Фишер на съемках "Звездных войн". Фото: CAP/KFS, www.capitalpictures.com, Global Look Press

У Кэрри Фишер специфическая биография. Она запомнилась, с одной стороны, как принцесса Лея Органа, с другой - как писательница, очень откровенно и иронично рассказывавшая о своих проблемах (прежде всего - о биполярном расстройстве и наркомании).

Как у актрисы, у нее, конечно, была еще пара десятков фильмов, кроме «Звездных войн». Причем фильмов заметных: «Шампунь», «Братья Блюз», «Ханна и ее сестры» Вуди Аллена, «Когда Гарри встретил Салли», «Крик-3»... Вот только основная масса зрителей ее там не сильно запомнила. И сама она писала в автобиографии, вышедшей десять лет назад, в год ее смерти, что жалеет, что не сыграла на заре карьеры в «Днях жатвы», классическом фильме Терренса Малика. «Возможно, если бы я снялась в нем, то смогла бы не нести всю жизнь свой (совсем не тяжелый) крест, который заключается в том, что я принцесса Лея, а не та самая актриса, которая хорошо сыграла в одном из ранних шедевров Терри». Она сама не относилась серьезно к своим ролям вне «Звездных войн»: «Чтобы люди перестали видеть во мне только принцессу Лею, нужно было нечто большее, чем камео в «Братьях Блюз».

И да, сегодня мы видим в ней только принцессу Лею. И это все-таки не самое худшее, что могло случиться с актрисой.

* * *

Ее мать - звезда мюзиклов и комедий Дебби Рейнолдс, очаровательная героиня «Поющих под дождем». Отец - Эдди Фишер, популярный в 50-е актер и певец. Их брак казался открыточным, но... Эдди дружил с продюсером Майком Тоддом, а Дебби - с его супругой Элизабет Тейлор. Потом Тодд разбился в авиакатастрофе, а Эдди стал утешать искренне горюющую Элизабет, в конце концов завел с нею роман, а потом на ней женился, Дебби и детей, соответственно, оставив.

Маленькая Кэри со своими родителями. Фото: Globe Photos , ZUMAPRESS.com , Global Look Press

Журналисты в абсолютном упоении месяцами обсасывали все детали этой истории. Впрочем, через несколько лет Рейнолдс восстановила отношения с Тейлор - обе оказались на одном океанском пароходе, обменивались записочками, потом поужинали вместе и «много смеялись»; в итоге Дебби и вовсе назвала развод с Фишером «лучшим событием в своей жизни», добавив, что зла на него не держит. «Дверь для него всегда открыта - он подарил мне двух чудесных детей, и за это я буду благодарна ему всегда».

А Кэрри потом комментировала всю эту историю в мемуарах: «В зрелом возрасте полутора лет я потеряла отца, который ушел к женщине, разрушившей нашу семью. В глубине души я знала, что единственным оправданием его поступку может служить только то, что я его разочаровала».

Она росла «звездным ребенком» (хоть Дебби Рейнольдс к моменту, когда дочь выросла, успела основательно растерять свою популярность). Дебютировала в 17 лет в фильме «Шампунь», где ее героиню соблазнял один из главных голливудских секс-символов и сердцеедов Уоррен Битти («может быть, мне хотелось узнать, каково это, когда тебя хочет Битти, хотя бы и понарошку»). Вспоминала, что не собиралась строить карьеру в шоу-бизнесе. И, тем не менее, пулей помчалась на прослушивания к «Звездным войнам» и «Кэрри» по Стивену Кингу (они проходили одновременно, режиссеры Джордж Лукас и Брайан де Пальма разговаривали с нею вдвоем). Потом ей предложили почитать на камеру реплики. Она все думала: «Достаточно ли я красивая? Считаю ли я себя достаточно привлекательной, чтобы перестать об этом думать? Не в этой жизни. Потому что а) в моей жизни не было периода, когда бы я перестала об этом думать, и б) когда ты в шоу-бизнесе, об этом нельзя перестать думать ни на минуту».

Кэри росла в актерской семье и уже в 17 лет сама дебютировала в кино. Фото: Lynn Goldsmith, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Но ее утвердили на принцессу Лею (Кэрри сыграла Сисси Спейсек), и она потом утверждала, что была одной из немногих на съемочной площадке, кто верил в успех «Звездных войн»: «В любом случае это будет странный классный маленький фильм. Я бы пошла на него в кино». Большие вопросы вызвала прическа принцессы: вариантов пробовали много, «от русских княгинь до шведских горничных... Мы просматривали картинку за картинкой, и на каждой была прическа, которая лучше всего смотрелась бы с башмаками, фартуком и белыми манжетами. Прическа, которую могла бы сделать дочь ацтекского вождя в день свадьбы. Кольца из косичек, завитые локоны и башни из париков. Я печально смотрела в зеркало, наблюдая, как эти прически меняют мое лицо примерно так же, как кривые зеркала». Выбрали вполне безумную прическу с двумя «бубликами» за ушами, и Фишер охотно согласилась: готова была на все, лишь бы Джордж Лукас и продюсеры не заметили, что она не сумела похудеть на 10 килограммов (а этого от нее требовали, она даже ездила в специальный санаторий сбрасывать вес, но не сбросила).

Актриса утверждала, что была одной из немногих на съемочной площадке первых "Звездных войн", кто верил в успех картины. Фото: Capital Pictures

* * *

А еще ее начало накрывать биполярное аффективное расстройство, которое в старые времена именовали маниакально-депрессивным психозом: стадии возбуждения чередовались с депрессией. Психиатрия как отрасль медицины и сейчас очень далека от своего расцвета, что уж говорить о 70-х и 80-х. Фишер занималась, как сама потом утверждала, самолечением: принимала наркотики, сильные обезболивающие и кокаин*, чтобы выправить себе настроение. «Благодаря этому я чувствовала себя более нормальной, - вспоминала она в 2001-м. - Они помогали мне держать себя в узде». Но это было как тушить пожар бензином: в скором времени у нее развилась наркозависимость. Обезболивающие приходилось принимать уже в количестве 30 (!) таблеток в день. А однажды она она была под таким сильным воздействием веществ, что партнеру по «Братьям Блюз» Дэну Эйкройду пришлось заставлять ее хоть что-нибудь съесть. В итоге она подавилась брюссельской капустой, и Эйкройд еле спас ее, применив прием Геймлиха (сразу после этого он сделал ей предложение). В 28 лет она отправилась в реабилитационный центр, где вроде бы медленно избавилась от зависимости (потом описала все это в «Открытках с края бездны», автобиографическом романе, в экранизации которого играли Мерил Стрип и Ширли МакЛейн).

Большую часть жизни актриса страдала от биполярного аффективного расстройства. Фото: Lynn Goldsmith / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Но от БАР она не избавилась, и впоследствии продолжала принимать огромное количество таблеток, уже назначенных психиатрами. Охотно рассказывала об этом в интервью, чтобы привлечь внимание к проблемам больных. Журнал Psychology Today в 2001 году писал об одном из психических срывов Фишер, вызванных неправильно подобранными препаратами: «Она страдала от глубокой депрессии: даже просто встать с постели, чтобы взять на руки восьмилетнюю дочь Билли, было для нее подвигом. В итоге оказалась в больнице, и там, не отрываясь, следила за эфиром CNN, будучи твердо убежденной, что она - одновременно и серийный убийца Эндрю Кьюненен, и полицейские, которые его разыскивают. «Я боялась, что когда его поймают, схватят и меня», - вспоминает она». В периодах мании она, наоборот, могла пускаться в любые авантюры и безумства: «маниакальное состояние толкает ее на импульсивные поступки, и «эти порывы ощущаются как приказы, исходящие прямо из Ватикана». Ее лечили в том числе электросудорожной терапией, проще говоря, электрошоком - и об этом она написала книгу под названием «Шокаголик».

Кэри Фишер в 2011 году. Фото: Globe Photos / Global Look Press

Впрочем, от этого в конце концов отказались. Казалось, что к середине 2000-х у нее все относительно наладилось: ее снова позвали на роль принцессы Леи в новые «Звездные войны», она была этому очень рада...

А 23 декабря 2016-го, после европейского турне, в котором она рекламировала мемуары, Кэрри Фишер перестала дышать на борту самолета, летевшего из Лондона в Лос-Анджелес. Кто-то из пассажиров попытался сделать ей массаж сердца, после приземления ее срочно отвезли в больницу, подключили к ИВЛ... Бесполезно: через четыре дня она умерла. В крови нашли кокаин, следы MDMA, а также героина и других опиатов.

На следующий день ее мать Дебби Рейнольдс готовилась к похоронам дочери, и с ней случился инсульт. По словам сына, прямо перед этим она сказала «Я хочу быть с Кэрри». Жизнь, полная кинематографических перипетий, и завершилась предельно кинематографично.

А дочь Кэрри Фишер, когда был опубликован отчет о ее смерти, сказала: «Всю свою жизнь мама боролась с наркозависимостью и психическим заболеванием. В конце концов это и стало причиной ее смерти... Я знаю свою маму: она хотела бы, чтобы ее смерть побудила людей не скрывать свои трудности».

* Незаконный оборот наркотических и психотропных средств запрещен в РФ

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