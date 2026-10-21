Сарик Андреасян взялся за очередную сказку Пушкина: в главной роли — снова жена

Фото: «Атмосфера кино»

Иногда создается ощущение, что не осталось больше произведений русской литературы, которые бы не охватил талантом Сарик Андреасян. Загибаем пальцы: «Евгений Онегин», «Война и мир», «Сказка о царе Салтане», «Сказка о потерянном времени», «Приключения желтого чемоданчика» — и это далеко не всё. Каждый раз, когда создается такое ощущение, постановщик снова шокирует. Опять новый фильм. Опять классика. Опять любимая жена в главной роли.

Фото: «Атмосфера кино»

На этот раз речь идет об экранизации «Сказки о спящей царевне и семи богатырях», которую каждый русский человек помнит с детства. На днях стало известно, что съемки фильма, премьера которого запланирована на 2027 год, стартовали. И есть даже первые фото со съемочной площадки.

Фото: «Атмосфера кино»

Сюжет, конечно, сохранится (хоть и не без нюансов): юная царевна (Вероника Журавлева) живет во дворце с отцом (Антон Хабаров) и мачехой Калисой (Лиза Моряк) — на лицо доброй, а внутри — ужасной.

— Мой герой — это сказочный царь, у него очень доброе сердце, поэтому тоску по разлуке с ребенком он переживает очень тяжело, — подчеркивает Хабаров. — Связь отца и дочери — это самые важные взаимоотношения с обеих сторон. После исчезновения царевны он понимает, что дороже своего ребенка ничего не существует, и ради него ты готов на все. Это и есть настоящая любовь, которая заключается в самопожертвовании, а не в мыслях о себе.

Фото: «Атмосфера кино»

После того, как магическое зеркальце утверждает, что на свете всех милее, прекрасней и белее именно падчерица, завистливая царица устраняет юную красотку — отправляя в дремучий лес. Там героиня и находит поддержку у семи богатырей (Лео Канделаки, Станислав Бондаренко, Антон Пампушный, Александр Метелкин, Евгений Шириков, Антон Момот, Антон Жижин).

Фото: «Атмосфера кино»

— Калиса — царица, которая привыкла быть самой прекрасной и не готова принять, что кто-то может занять ее место, — поясняет Моряк. — Именно ее зависть к царевне становится причиной событий, которые меняют жизнь всех героев. Мне симпатичны ее сила и решительность, хотя то, как она ими распоряжается, приводит к трагическим последствиям

А в это время румяный королевич Елисей (Илья Масальский) отправляется на поиски пропавшей невесты.

Фото: «Атмосфера кино»

— Мы хотим подарить новую жизнь любимой с детства сказке, сохранив ее дух, характеры героев и вечные ценности, — уверяет Андреасян. — Наша задача — рассказать эту историю языком большого современного кино, объединив масштабные декорации, передовые визуальные технологии и атмосферу настоящего волшебства. Зрителей ждет знакомая история в совершенно новом, неожиданном и зрелищном воплощении.

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