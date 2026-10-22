В России начали тестировать пространство «соседского» поиска услуг и товаров

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Авито объявило о начале теста пространства для гиперлокального поиска услуг и товаров. Его назвали «Авито Соседи». Пространство призвано помочь с поиском специалистов, к которым уже обращались соседи пользователя и высоко оценили их работу. Тест доступен 5 млн пользователей по всей России с указанным в профиле адресом. Об этом рассказали на конференции для представителей сферы ремонта и строительства «Все для стройки бизнеса».

Разработчики поделились, что своим продуктовым решением хотели заменить сценарий традиционных вопросов в домовых чатах и районных группах, где у соседей часто просят порекомендовать какого либо специалиста из сферы услуг.

— Сломался кран, нужна няня или репетитор для ребенка — в таких ситуациях часто пишут в домовой чат или просят знакомых и соседей посоветовать проверенного специалиста. Привычный опыт соседских рекомендаций мы перенесли в цифровой формат, чтобы упростить поиск исполнителей, — отметили в компании.

К запуску решения подтолкнули результаты опроса. Свыше 40% респондентов воспринимают жителей своего района как соседей, а шести из десяти важно поддерживать с ними добрые отношения и иметь возможность обратиться за советом. При этом каждый пятый пользователь при выборе мастера обращается за советом к соседям по дому или району.

Принцип «соседства» в новом разделе определяется на основе указанного в профиле адреса, а радиус определения другого пользователя как соседа зависит от города, плотности населения, района, выбранной услуги и составляет от десятков до нескольких сотен метров. На время тестового запуска в новом пространстве платформы показывают специалистов по ремонту и обслуживанию бытовой техники и компьютеров, ремонту и строительству, перевозке и доставке, уборке, нянь и зоонянь, репетиторов, тренеров, автоинструкторов, услуги мастеров и салонов красоты, специалистов по организации мероприятий, фотографов и видеографов.

Также в пространство добавят объявления о вещах, которые больше не нужны одним жителям района, но могут пригодиться другим. Раздел будет включать предложения вещей, которые соседи отдают бесплатно или продают не дороже 500 рублей.