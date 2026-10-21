Москва перемирию не верит: военкор Коц подвел итог переговоров Владимира Путина и Стива Уиткоффа в Петербурге

Почти три часа переговоров Владимира Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом в Константиновском дворце закончились намерением начать трехсторонние переговоры Фото: REUTERS.

Почти три часа переговоров Владимира Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом в Константиновском дворце закончились датой. В десятых числах ноября, по словам помощника президента Юрия Ушакова, Россия «в принципе готова возобновить» трёхсторонние переговоры с США и Украиной. Американцы просили именно этого — и получили. Хотя я, честно говоря, не припомню, чтобы мы этот формат приостанавливали.

При этом в Кремле переформатировали саму тему, сформулированную в Осло традиционно односторонне. Там говорили о перемирии и гарантиях для Украины. В Стрельне речь пошла уже о «выстраивании системы безопасности для России и Украины после окончания конфликта».

Гость вёз из Норвегии идею технических групп и разговор о прекращении огня — по версии президента Финляндии Александра Стубба, частичном, по энергетике и продовольствию. Москва вместо перемирия ставит в повестку устройство послевоенного мира. Проще говоря — устранение первопричин конфликта.

Ранее о гарантиях для Украины договаривались в Осло Фото: REUTERS.

Почему Вашингтон соглашается играть по такому расписанию, накануне объяснил сам Трамп. «Россия — большая машина», территория «становится всё больше и больше, неделя за неделей», «Россия — огромная страна. Украина — нет». Этот фон для переговоров готовили не дипломаты. Его рисуют продвижение в Донбассе и удары по украинской энергетике. А про уничтожение объектов ВПК Путин, по словам Ушакова, гостю напомнил отдельно. Американский президент умеет считать. И делает вывод: говорить надо с тем, у кого прибывает.

Пять лет с Москвой разговаривали санкционными пакетами. На прошлой неделе Трамп указом приостановил рестрикции из «адского» закона, подписанного считаные недели назад. А теперь благодарит Путина за дизель. Танкеры готовятся к отправке, в Кремле предлагают ещё и удобрения. Даже западная пресса, от AP до Tagesspiegel, называет сделку политической победой Кремля. Платит за неё американский рынок, разогретый войной Вашингтона с Ираном. Формула Москвы при этом прежняя: экономические сделки — да, политические уступки — нет.

Дата говорит не меньше темы. Промежуточные выборы в США — 3 ноября, раунд назначен после них, и картинки тишины на Украине к голосованию Белый дом не получит. Зато уже получил то, что предъявляется избирателю сразу: дешевеющую солярку и вернувшегося домой Стивена Хаббарда, осуждённого у нас за наёмничество. Трампу помогли с бензоколонкой. С Банковой — не стали. А Киеву пауза нужна сейчас, пока латают «Нивки» и другие подстанции.

Европейцы и Зеленский в этой схеме — за скобками. Трамп, судя по его ответам журналистам, допускает разговор о мире и без украинского президента. Об ословских наработках Ушаков отозвался и вовсе скептически: новые моменты есть, «хотя полезного… не так уж и много».

Следом за Уиткоффом Путин принял в том же дворце премьера Госсовета КНР Ли Цяна. Фото: REUTERS.

Следом за Уиткоффом Путин принял в том же дворце премьера Госсовета КНР Ли Цяна. Напомнил, что на ноябрьском саммите АТЭС в Шэньчжэне будет возможность встретиться с Си Цзиньпином. А Уиткоффу часом раньше высказал «практические соображения» о возможной встрече втроём, с Трампом. Трёхсторонний «технический» раунд за неделю до саммита в Китае похож на подготовку материала для лидеров. Тех, от кого действительно зависит, как будет устроен мир.

Брюссель и Киев в этот список не входят.