Россияне определились, должны ли женщины работать: результаты опроса

21 октября в России отмечается День деловых женщин. Фото: fizkes/Shutterstock/Fotodom

21 октября в России отмечается День деловых женщин. Его задача поддержать работающих женщин и подчеркнуть их вклад в развитие экономики, предпринимательства, культуры, науки и других сфер. При этом сами россияне согласны с тем, что в современном обществе роль женщин и правда давно изменилась, большинство считает, что женщина должна работать, а не сидеть дома. Об этом говорят итоги опроса сайта KP.RU.

Так, 62% опрошенных россиян заявили, что уже прошли времена, когда жена сидела дома, а муж был единственным добытчиком. Респонденты уверены, что в современных семьях женщина должна работать, развиваться, реализовываться. Это полезно и для ее личностного развития и для семейного бюджета.

«Мне кажется дома всю жизнь – можно с ума сойти. Обязательно нужно работать, чтобы от семейных дел отвлекаться», - рассуждает участница опроса.

«Женщина обязательно должна работать! Самореализация очень важна», - кивает другой.

«Какой интерес сидеть дома и потерять общение, удовольствие от созданного за день, потерять жизненные ориентиры», - недоумевает третий.

Фото: NazarBazar/Shutterstock/Fotodom

При этом 27% респондентов все же считают, что женщина должна сидеть дома. По их мнению, для жены на первом месте всегда должны быть бытовые вопросы, должно хватать времени и сила на готовку, уборку, на домашку с ребенком, когда работающей женщине найти время и силы на это все?!

«Женщина нужна дома. И важно помнить, что она не просто сидит и отдыхает, находясь дома женщина все равно работает, домохозяйка – это вообще-то очень трудная профессия», - рассуждает участник опроса.

При этом 11% россиян выбрали вариант «другое». Участник опроса заявили, что каждая семья, каждая женщина должна сама для себя решать, что для нее лучше. Кому-то дома не усидеть, энергия кипит, все она успевает, и личные проекты выполнить и с семьей время провести и все в удовольствие. А другим спокойнее быть дома, заниматься ребенком, с подружками на кухне чай пить и нигде не работать.

«Когда работать, а когда не работать - каждая женщина решает сама со своей семьей», - уверенно говорит участник исследования.

«Жена должна делать то, что хочет сама! А муж поддерживать», - рассуждает другая.

«Сейчас все больше семей с равноправием. Так что думаю, каждый сам должен решать, кто моет посуду, кто пылесосит, кто сидит с ребенком, и кто оплачивает ипотеку», - пожимает плечами третий.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и MAX. Участие в исследовании приняли 2,3 тысячи человек.