Ректор Центрального университета рассказал, как построить вуз нового поколения

Фото: Центральный университет

Ценность университета в том, сколько дверей он открывает перед сильным студентом. Это и есть настоящая миссия вуза. Об этом ректор Центрального университета Евгений Ивашкевич рассказал в интервью издателю «Сноба» Марине Геворкян.

Центральный университет входит в тройку лидеров по качеству общего набора студентов по данным мониторинга НИУ ВШЭ за 2025 год. В этом году средний балл ЕГЭ по математике среди поступивших на платное и грантовое обучение Центрального университета составил 97,6, среди бюджетных мест — 99,6.

Школьные сборные России под руководством экспертов Центрального университета ежегодно побеждают в престижных мировых ИТ-соревнованиях: три года подряд в Международной олимпиаде по искусственному интеллекту и дважды в Международной олимпиаде по кибербезопасности.

— Сегодня всем нужна междисциплинарность. Мы делаем упор на горизонтальные олимпиады: по искусственному интеллекту, кибербезопасности, промышленной разработке, космосу. Такие олимпиады максимально приближены к решению задач, которые встретятся школьникам в реальной жизни, — отметил Ивашкевич.

Ректор Центрального университета Евгений Ивашкевич. Фото: Павел Панкратов

Такой подход помогает готовить специалистов, способных сразу применять знания на практике, работать в команде и решать комплексные технологические задачи.

Ивашкевич подчеркивает, что Центральный университет — это не корпоративный вуз. Он не ограничивает выбор карьерной траектории студентов только одной компанией-основателем — Т-Банком. У вуза более 90 индустриальных партнеров, среди них Банк России, Сбер, Яндекс, VK, Авито, Сибур, Норникель, Росатом. Они участвуют в развитии образовательных программ университета, привлекают сотрудников в качестве преподавателей и дают студентам стажировки и возможности трудоустройства.

В этом году Центральный университет подвёл итоги первого выпуска магистратуры. Средняя зарплата выпускников составила 315 тысяч рублей, что на 35% выше доходов ИТ-специалистов разного возраста и опыта по Москве. Выпускники связывают свои карьерные результаты с полученным образованием и практической работой в рамках программ Центрального университета.

В Центральном университете используют понятия “бережливое” обучение и студентоцентричность. Первокурсников не просят выбрать специальность сразу. Весь первый год они знакомятся с разными дисциплинами, пробуют себя в различных направлениях, чтобы выбрать дальнейшую траекторию с учётом интересов и своих способностей.

— Почти нет таких (абитуриентов — прим. ред.), кто понимает, кем хочет быть. И это нормально. Более того, важно понимать не только кем хочешь, но и кем можешь быть. Есть ли у тебя к этому способности, талант, реальный внутренний интерес, — рассказал Евгений Ивашкевич.

Ректор выступил против чрезмерно ранней специализации. Вместо этого Ивашкевич предложил создавать образовательную среду, в которой школьники и студенты могут развивать любопытство, осваивать разные дисциплины и находить собственную профессиональную траекторию.

— К концу второго курса мы подтягиваем будущих работодателей. Сейчас наши ребята уже выходят на стажировки к партнёрам, начинают проверять на практике то, что два года изучали. И у них всё ещё есть шанс немного откатиться назад, если кто то вдруг поймёт, что выбрал не то, — акцентировал ректор.

При этом в процессе учёбы студенту дают возможность регулировать сложность предмета по системе трёх уровней — синего, красного и чёрного, по аналогии с лыжными трассами. Так учащиеся могут углубляться в интересующие дисциплины и знакомиться с другими направлениями на более базовом уровне.

В интервью затронули тему стремительного развития ИИ. В связи с этим Ивашкевич предложил обратить большее внимание на значение гуманитарных дисциплин. Ведь они помогают человеку осмысливать цели, понимать общество и определять, как технологии должны менять жизнь людей. Ректор выступил за междисциплинарное образование и считает: раннее разделение школьников на «технарей» и «гуманитариев» ограничивает возможности их дальнейшего развития.

Фото: Центральный университет/Даниил Анненков

В беседе ректор Центрального университета рассказал про новый кампус, который в этом году частично открылся в Центральном телеграфе. Полностью легендарное здание откроется в год своего столетия — в 2027 году. Там смогут учиться и работать более 5 000 студентов и сотрудников вуза.

Евгений Ивашкевич считает, что российским университетам необходимо активнее обмениваться опытом, знаниями и студентами. По его мнению, недостаток связей между вузами ограничивает возможности развития образования и науки.

— Мы хотим сотрудничать со всеми. Ведь наша задача — открывать студентам как можно больше дверей! Чем больше дверей откроем, тем больше у студента выбор, тем выше шанс, что он реализует себя, — заявил ректор.