Актер Владислав Толдыков умер от тяжелого онкологического заболевания. Кадр из фильма "Инкассаторы"

Актер Владислав Толдыков умер в Москве на 66-м году жизни. Причиной смерти артиста стало тяжело протекавшее онкологическое заболевание — рак полости рта четвертой стадии. Страшный диагноз артисту поставили в августе 2026 года, когда он обратился к стоматологу с болями в десне.

О трагедии в социальных сетях сообщил режиссер Юрий Быков, выразивший глубокие соболезнования и назвавший ушедшего коллегу человеком невероятного обаяния, доброты и своей первой большой профессиональной удачей.

В октябре артист провел в медицинском учреждении 11 дней, после чего врачи выписали его домой. В день трагедии, 18 октября, дочь актера дважды вызывала бригаду скорой помощи из-за его резкого ухудшения состояния. Актер испытывал сильные трудности при глотании, а мучительная боль отдавала в область шеи, однако от повторной госпитализации он отказался.

Спустя два часа после отъезда врачей артист потерял сознание от нестерпимой боли, а прибывшие медики смогли лишь констатировать его смерть. Известно, что он имел многолетнюю вредную привычку: начал курить еще в десятилетнем возрасте и в последние годы выкуривал примерно по пачке сигарет ежедневно.

На счету артиста десятки заметных работ в отечественном кинематографе. Актер Владислав Толдыков дебютировал на экранах в 1985 году, сыграв Ивана-царевича в знаменитом фильме-сказке «После дождичка в четверг». Позже он исполнил главную роль в остросюжетной драме Юрия Быкова «Жить», его последней кинематографической работой стала лента «За нас с вами», выпущенная в 2023 году.

Ранее KP.RU писал, что в возрасте 66 лет умер Сергей Тутов (Мартин Ландерс), радиожурналист, который известен по программе Back To the Universe.

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