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Звезды21 октября 2026 15:18

Актер Владислав Толдыков угасал на руках у близких: все началось с жалоб на боли в десне

Актер Владислав Толдыков умер от тяжелого онкологического заболевания
Анна АДАМАЙТЕС
Актер Владислав Толдыков умер от тяжелого онкологического заболевания. Кадр из фильма "Инкассаторы"

Актер Владислав Толдыков умер от тяжелого онкологического заболевания. Кадр из фильма "Инкассаторы"

Актер Владислав Толдыков умер в Москве на 66-м году жизни. Причиной смерти артиста стало тяжело протекавшее онкологическое заболевание — рак полости рта четвертой стадии. Страшный диагноз артисту поставили в августе 2026 года, когда он обратился к стоматологу с болями в десне.

О трагедии в социальных сетях сообщил режиссер Юрий Быков, выразивший глубокие соболезнования и назвавший ушедшего коллегу человеком невероятного обаяния, доброты и своей первой большой профессиональной удачей.

В октябре артист провел в медицинском учреждении 11 дней, после чего врачи выписали его домой. В день трагедии, 18 октября, дочь актера дважды вызывала бригаду скорой помощи из-за его резкого ухудшения состояния. Актер испытывал сильные трудности при глотании, а мучительная боль отдавала в область шеи, однако от повторной госпитализации он отказался.

Спустя два часа после отъезда врачей артист потерял сознание от нестерпимой боли, а прибывшие медики смогли лишь констатировать его смерть. Известно, что он имел многолетнюю вредную привычку: начал курить еще в десятилетнем возрасте и в последние годы выкуривал примерно по пачке сигарет ежедневно.

На счету артиста десятки заметных работ в отечественном кинематографе. Актер Владислав Толдыков дебютировал на экранах в 1985 году, сыграв Ивана-царевича в знаменитом фильме-сказке «После дождичка в четверг». Позже он исполнил главную роль в остросюжетной драме Юрия Быкова «Жить», его последней кинематографической работой стала лента «За нас с вами», выпущенная в 2023 году.

Ранее KP.RU писал, что в возрасте 66 лет умер Сергей Тутов (Мартин Ландерс), радиожурналист, который известен по программе Back To the Universe.

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