Рубио заявил, что если бы не помощь США, Украина как суверенное государство уже не существовала бы Фото: REUTERS.

Госсекретаря США Марко Рубио нынешняя украинская власть, похоже, окончательно выбесила своими заявлениями про предательство Трампа, совмещенными с новыми актами попрошайничества, и бесконечными жалобами на Вашингтон. Настолько, что Марко даже отбросил в сторону все дипломатические увертки и экивоки и назвал вещи своими именами.

- Мы больше не собираемся оправдываться по этому поводу, ясно? — заявил он, дав понять, что Вашингтон устал от бесконечных претензий в свой адрес и тут же напомнил, кому, по его мнению, Киев обязан своим существованием. - Если бы не помощь Соединенных Штатов, в том числе при администрации Трампа, Украины сейчас просто не было бы. Украина как суверенное государство не существовала бы.

Можем понять Марко с его латиноамериканским темпераментом, но выдержке ему бы явно не помешало бы поучиться у российского коллеги Сергея Лаврова, который одним лишь взглядом может сказать больше, чем иные целыми речами. Правда, у Рубио есть еще и иные достоинства. В отличие от бледной и унылой тупой попугаихи на посту главы евродипломатии Каи Каллас (так и осталось неизвестно, дочитала ли она до конца ту книгу, после которой обещала резко поумнеть), повторяющей раз за разом про усиление санкций против России, марко Рубио не просто думает. Он еще составляет логические цепочки и объясняет с помощью логики те или иные поступки американской администрации. Так, например, он совершенно логично ответил на обвинения в том, что Трамп выводит Россию из-под санкций, делая послаблению России.

Зеленский постоянными претензиями в адрес Трампа довел Марко Рубио до гнева Фото: REUTERS.

- Люди не понимают, что санкции влекут за собой последствия, ведь они направлены не только против России, но и против всех, кто ведет с ней дела. Поэтому здесь приходится искать баланс, - рассказал госсекретарь США в интервью индийскому телеканалу про логику администрации Трампа. - С одной стороны — пытаться давить на страны, участвующие в этой войне, чтобы они заключили соглашение. С другой — понимать, что такое давление порой затрагивает и другие страны и негативно на них сказывается.

Не прошло и пяти лет, как до Вашингтона начало доходить. До Брюсселя, Парижа, Лондона и Берлина не дошло до сих пор, хотя географически они несравнимо ближе к Москве, чем Вашингтон. Они не могут осмыслить даже сухие цифры статистики по уже произошедшим процессам, не то чтобы предвидеть или просчитать последствия от тех шагов, которые предпринимают в настоящее время или собираются предпринять.

Между тем, постпредство России при Евросоюзе в своих ответах российским журналистам в начале октября достаточно подробно рассказало о происходящем. По «данным «Евростата», в первом полугодии 2026 г. товарооборот между Россией и Евросоюзом сократился, по сравнению с аналогичным периодом 2025 г., на 13,2 % с 31,08 млрд. евро до 26,98 млрд. евро. Это минимальный уровень, который в 5,5 раз меньше «досанкционного» показателя». А всего за 2022-2025 гг. совокупные экономические потери Евросоюза, связанные с обратным эффектом антироссийских санкций составили до 1,6 трлн евро.: «Негативные последствия затронули прежде всего капиталоемкие и ориентированные на экспорт отрасли, включая химическую промышленность, автомобилестроение, машиностроение и энергетику. Так, с 2022 г. химическая промышленность ЕС потеряла около 9 % производственных мощностей. Наиболее существенное сокращение отмечается в Германии – 25 %, Нидерландах – 20 %, Франции – 10 % и Италии – 7 %». И отдельно стоит отметить, что в в этом году, если судить по цифрам, этот негатив еще более усугубился.

Санкции бумерангом возвращаются к тем, кто их вводил, и бьют по своим авторам гораздо сильнее, чем по той стране, которой они были адресованы. В Штатах это сумели понять, а вот Европе ума на такое осмысление не хватает.