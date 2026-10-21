Мошенники рассылают поддельные приказы Роспотребнадзора, требуя выдать пароли

В регионах России зафиксирована волна мошенничества против государственных и муниципальных учреждений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Руководителям государственных и муниципальных учреждений необходимо передать логины, пароли и ключи доступа в региональное управление Роспотребнадзора в бумажном виде посредством курьерской доставки – такие сообщения появились в соцсетях. Авторы постов в качестве доказательства даже прикрепили сканы приказа ведомства, оформленного под официальный документ. «Комсомольская правда» внимательно изучила текст из «ведомства» Тамбовской области и нашла в нем ошибки, выдающие подделку. Рассказываем об ошибках фейкоделов и как не попасться на их уловку.

В регионах России зафиксирована волна мошенничества против государственных и муниципальных учреждений. Анонимы рассылают от имени регионального управления Роспотребнадзора фальшивые приказы. Документы предписывают руководителям учреждений в срочном порядке передать логины, пароли и ключи доступа в ведомство. Передачу предлагается осуществить в бумажном виде посредством курьерской доставки, что является приемом обхода систем цифровой безопасности.

Так, в одном из каналов был размещен приказ от управления Роспотребнадзора по Тамбовской области.

Проверка проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

На официальном сайте регионального управления Роспотребнадзора и в соцсетях ведомства нет подобной информации. Распространяемый приказ является поддельным, на что указывают ошибки в оформлении и противоречия в содержании.

В документе отсутствуют личная подпись руководителя, физическая гербовая печать или штамп электронной цифровой подписи.

На второй странице документа под сокращением «ст.ст.» отчетливо видна красная волнистая линия. Это свидетельство того, что распространяется обычный скриншот из текстового редактора, а не скан реального бумажного документа.

Есть и очевидные ошибки. Так, фамилия руководителя написана через «а» «И.А. Панкратова», хотя действующего руководителя зовут Ирина Александровна Понкратова. Контроль возложен на Толстову Г.А., тогда как официальным заместителем руководителя является Зотов С.А., что легко проверить, заглянув на официальный сайт ведомства.

В тексте упоминаются некие «специализированные технические отделы контроля Управления». В реальной структуре регионального Роспотребнадзора таких отделов нет.

Роспотребнадзор занимается санитарно-эпидемиологическим надзором и защитой прав потребителей. Обеспечение безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) по закону № 187-ФЗ, на который ссылается фальшивка, находится в ведении ФСТЭК России, ФСБ и Минцифры, но никак не санитарного ведомства. Роспотребнадзор юридически не имеет права издавать подобные приказы для всех госучреждений региона.

Фальшивые бланки массово также рассылались в Мурманской, Архангельской, Томской и других областях. Авторы рассчитывают на слепое доверие к бюрократическим процедурам. Управление Роспотребнадзора по Пензенской области официально призвало госорганы к бдительности и напомнило, что ведомство никогда не запрашивает пароли и средства идентификации к корпоративным учетным записям:

«Управление Роспотребнадзора по Пензенской области обращает внимание государственных органов и хозяйствующих субъектов на участившиеся в последнее время случаи мошеннических действий неустановленных лиц, действующих от имени Управления Роспотребнадзора по Пензенской области с предложением в целях обеспечения глобальной защиты объектов критической инфраструктуры, а также повышения устойчивости государственных и муниципальных информационных систем к кибератакам о проведении в срочном порядке проверки актуальности используемых средств идентификации и доступа к корпоративным и рабочим учетным записям и требованием обеспечить передачу логинов и паролей на закрытый канал обмена информацией на электронный адрес. В связи с вышеизложенным, просим проявлять бдительность и иметь в виду, что подобного рода действия носят мошеннический характер, а Управление Роспотребнадзора по Пензенской области не занимается проверкой актуальности используемых средств идентификации и доступа к корпоративным и рабочим учетным записям. При возникновении подобных ситуаций настоятельно рекомендуем обращаться в правоохранительные органы для принятия мер к установлению виновных лиц и привлечению их к предусмотренной законом ответственности и сообщать в Управление Роспотребнадзора по телефону 8(8412) 66-09-48».