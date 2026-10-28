Hisense представила в России новую линейку телевизоров: с ультракачественным изображением, мощным звуком и ИИ-инструментами

Фото: Пресс-служба Hisense

Линейка Hisense UR9S состоит из трёх моделей: 65, 75 и 85 дюймов. То есть выбрать диагональ можно и для компактной спальной комнаты, и для просторной гостиной.

Экран

Hisense представила в России новую линейку телевизоров

Фундамент, на котором стоит модель, — это матрица с технологией подсветки RGB MiniLED. Она даёт точнейшую цветопередачу и исключительную контрастность. Есть международный стандарт BT.2020 — им оценивают цветовое пространство и параметры видео для телевидения сверхвысокой чёткости. У UR9S цветовой охват достигает максимальных 100%.

— На сегодняшний день это самое продвинутое решение среди классических MiniLED-подсветок. Ещё в прошлом году компания Hisense выпустила телевизор с революционной подсветкой RGB MiniLED. И эта технология используется в линейке. Её особенность в том, что внутри каждого маленького светодиода имеется три цветных пикселя: красный, зелёный и синий. Они в нужный момент загораются, а не отражают свет, как делали раньше. Телевизор может управлять не только яркостью каждой зоны, но и её цветом, — рассказал эксперт Hisense Юрий Балезин.

Благодаря этому зритель получает насыщенную картинку с большим запасом яркости и контраста — при необходимости его можно отрегулировать по своему вкусу. Кроме передачи цветов нельзя не отметить «густоту» чёрного цвета. Он не серит, не переходит в другие цвета. В тёмных сценах контуры объектов не сливаются с тёмным фоном.

RGB MiniLED-подсветка меньше нагружает глаза. Во многих ТВ используется только синяя LED-подсветка. Синий спектр вызывает зрительное утомление и нарушает выработку гормона сна.

— В Hisense UR9S такой проблемы не возникает. Подсветка изначально формирует правильный цвет, — объясняет Юрий Балезин.

Фото: Пресс-служба Hisense

Все модели работают в разрешении 4K — современный стандарт, в котором выходит всё больше контента. Частота обновления — 180 Гц у моделей 75 и 85 дюймов и 170 Гц — у 65. Этот параметр не так важен для тех, кто смотрит рядовое эфирное вещание или стриминги. Здесь долгие годы стандарт — от 24 до 60 Гц. Но если у вас есть игровая приставка или вы хотите подключить ПК к телевизору, чтобы пару часов провести в виртуальных мирах, поиграть в видеоигры, то 170–180 Гц — это действительно важный показатель, который раскрывает красоту картинки и делает движения плавными.

Вопрос ребром

Как определить необходимый размер диагонали

Тот, кто последний раз покупал телевизор в эпоху, когда в магазинах самые большие размеры были 34–40 дюймов, может подумать: «Для чего мне диагональ больше?». Юрий Балезин объясняет, что сегодня стандарты экранов пересматриваются. Чтобы подобрать диагональ под размер комнаты, используют несколько формул.

— Мы можем умножить с вами диагональ на 1,6 и получить необходимое нам расстояние до места просмотра. Эта формула применяется для моделей, которые приобретают для повседневного использования. Если мы хотим смотреть фильмы с полным погружением, чтобы нас буквально обволакивал контент, мы умножаем на 1,2.

То есть при множителе 1,6 рекомендуемое расстояние от экрана 65 дюймов (165 см) составляет 2,6–3 метра.

Звук

В линейке установлена звуковая система 4.1.2. Это конфигурация для объёмного звучания, которая поддерживает технологии пространственного звука вроде Dolby Atmos. В этой формуле обозначают количество и тип каналов:

4 — количество стандартных колонок окружения: два фронтальных (спереди) и два тыловых;

1 — количество каналов для сабвуфера, который отвечает за бас;

2 — количество верхних (высотных) каналов. Это динамики, которые направлены вверх, чтобы отражать звук от потолка и создавать эффект вертикального перемещения звука. Например, шум дождя или летящего вертолёта.

Настраивать звук для этой модели помогал известный европейский производитель аудиотехники Devialet. Его могут знать увлечённые аудиофилы. Каждый диалог, мелодия и раскат грома динамически оптимизированы и сертифицированы экспертами компании.

Фото: Пресс-служба Hisense

В моделях также есть технология Room Fitting Tuning — она настраивает звучание исходя из особенностей помещения. С такими характеристиками невольно возникает вопрос: захотят ли киноманы покупать саундбары и системы домашнего кинотеатра? Ведь звук «из коробки» уже на высоком уровне.

— Вы сами решаете, нужны ли вам саундбар или иное решение для большего погружения в контент. Но если что — у Hisense есть решения, которые помогают получить ещё более качественный опыт просмотра любимых кинолент или спортивных событий. В этой линейке реализована технология Hi-Concerto — целостная звуковая гармония с саундбарами Hisense.

Технологии внутри

В линейке Hisense UR9S стоит самый мощный ИИ-процессор компании. Он обеспечивает синхронизацию цвета и яркости в режиме реального времени. Точная настройка каждой зоны обеспечивает более реалистичную контрастность, более насыщенные цвета и более чёткие детали.

«Под капотом» реализован большой набор ИИ-инструментов, которые работают сами, а зрителю остаётся только наслаждаться контентом. Например, апскейлер 4K: нейросеть анализирует каждый кадр и улучшает изображение до близкого к 4K UHD, если базовое изображение, например, в HD или даже в меньшем качестве. Другой апскейлер расширяет динамический диапазон сигнала. То есть тёмное изображение становится более чётким, понятным зрителю, а если в сцене на экране вдруг есть пересвет кадра, он оптимизируется.

Фото: Пресс-служба Hisense

Есть ИИ, который интуитивно выделяет главное в кадре и создаёт ощущение глубины; другой автоматически определяет человеческие лица, улучшает тон кожи, контуры и каждую деталь внешности. Встроенный датчик не только адаптируется к условиям освещения, но также определяет цветовую температуру в помещении, что позволяет управлять не только яркостью, но и цветом изображения, идеально подстраивая его под условия просмотра.

Ещё одна технология ИИ-адаптации к сценарию контента распознаёт фильмы, спортивные трансляции и игры в режиме реального времени. А затем настраивает параметры изображения, динамики и звука в соответствии с тем, что вы смотрите.

Интерфейсы

Во всех моделях линейки есть Wi-Fi, Bluetooth, LAN-порт для проводного интернета, два USB и три HDMI стандарта 2.1. Среди USB есть и стандарт USB-C с DisplayPort. Через такой сегодня подключаются, например, компактные ноутбуки и десктопы. Но и с жёстких дисков через него можно быстро воспроизводить тяжёлые файлы или даже заряжать свои устройства — наушники, смартфон и т. д.

Фото: Пресс-служба Hisense

Пульт работает на солнечной батарее. Есть голосовое управление. А ещё при подключении приставок включается игровой режим.

Цены

На момент публикации средняя цена в России за диагональ 65 дюймов — 179 999 рублей, 75 дюймов — 249 999 рублей, 85 дюймов — 299 999 рублей. Hisense UR9S продают в интернет-магазине Hisense, на маркетплейсах и у российских ритейлеров техники.

Реклама ООО «Горенье БТ» ИНН 7704722037 erid: 2W5zFG4brho