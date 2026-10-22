Осенний навигатор: врач-педиатр дала чек-листы по профилактике и лечению ОРВИ и гриппа у детей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

- Частые простуды у детей, особенно в первый год посещения детского сада - это не признак слабого иммунитета, а естественный процесс его формирования, - говорит врач-педиатр, заведующая многопрофильным педиатрическим дневным стационаром НИИ педиатрии и охраны здоровья детей Научно-клинического центра № 2 РНЦХ им. академика Б.В. Петровского, кандидат медицинских наук, член Союза педиатров России Анна Алексеева. - В среднем дети до 6 лет переносят от шести до восьми ОРИ (острых респираторных инфекций. - Ред.) в год. Это вариант нормы.

В то же время никто не отменял мер профилактики, укрепляющих иммунитет ребенка. В интернете можно встретить море советов: от оксолиновой мази в нос до приема средств-иммуномодуляторов. Но что реально, доказанно работает и не даст нежелательных побочек?

Вместе с экспертом мы составили чек-листы, на которые важно ориентироваться родителям в сезон гриппа и простуд.

ЧЕК-ЛИСТ № 1: РАБОТАЮЩИЕ СПОСОБЫ ПРОФИЛАКТИКИ ОРВИ И ГРИППА У ДЕТЕЙ

* Вакцинация.

В сезон ОРВИ ребенку важно иметь прививки:

- от гриппа (не поздно вакцинироваться до середины-конца ноября),

- против пневмококковой и менингококковой инфекций (об условиях и сроках вакцинации проконсультируйтесь индивидуально у врача-педиатра). Эти прививки защитят от опасных осложнений самых разных респираторных инфекций.

* Гигиена рук.

Мытье рук перед едой, после улицы и туалета - одна из самых действенных мер, подчеркивает доктор.

* Прогулки на свежем воздухе: не менее 1 часа в день.

* Соблюдение режима дня.

- Важно, чтобы ребенок ел и ложился спать ежедневно в одно и то же время. Такая стабильность - мощная поддержка для иммунной системы.

- Норма ночного сна: 10 часов для детей и 9 часов для подростков.

* Закаливание.

Постепенная адаптация к холоду улучшает тонус сосудов и укрепляет местный иммунитет слизистых (как с пользой и безопасно проводить закаливающие процедуры для детей - см. в разделе «Здоровье» на сайте KP.RU)

* Витамин D в профилактических дозировках.

Этот витамин важен для работы иммунной системы на клеточном уровне. В осенне-зимний период естественный синтез витамина снижается. Родителям стоит проконсультироваться у врача-педиатра или детского эндокринолога о подборе и назначении препарата с витамином D для ребенка.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

ЧЕК-ЛИСТ № 2: МИКРОКЛИМАТ В ДЕТСКОЙ КОМНАТЕ

- Правильный микроклимат - это не про «тепло и сухо», а про баланс температуры, влажности и свежего воздуха, - поясняет Анна Алексеева. - Сухой воздух от отопительных приборов пересушивает слизистую оболочку носа - главный естественный барьер на пути проникновения вирусов в организм. Когда слизистая теряет влагу, она покрывается микротрещинами и перестает задерживать инфекцию.

Оптимальные условия микроклимата в комнате ребенка такие:

* Температура - 20-22 °C. Некоторые источники допускают диапазон 18-22 °C.

* Влажность - 50-60%. В период болезни допускается 55-75%.

От редакции: чтобы всегда знать температуру и влажность в помещении, можно купить самую простую домашнюю метеостанцию. Это небольшой приборчик, продается на маркетплейсах по цене от 1 тыс. руб.

* Проветривание: 3-4 раза в день по 10 минут.

! В детских учреждениях (сады, школы) норма проветривания - каждые 1,5 часа по 10 минут.

- Если увлажнителя воздуха нет, можно развесить влажные полотенца на батарее или расставить емкости с водой, - подсказывает врач. - Влажная уборка также помогает поддерживать оптимальную влажность. Поздней осенью и зимой правильный микроклимат становится особенно важным для поддержания защитных функций организма.

ЧЕК-ЛИСТ № 3: ОТЛИЧИЯ ПРОСТУД, ОРВИ И ГРИППА У ДЕТЕЙ

- «Простуда», ОРВИ и грипп - это не три разных заболевания, а формы одной группы респираторных инфекций (то есть передающихся воздушно-капельным путем и поражающих органы дыхания. - Ред.). Простуда - разговорное название легкой формы ОРВИ, а грипп - одна из тяжелых разновидностей ОРВИ, вызванная вирусами гриппа типа А или В, - поясняет эксперт.

! Главное отличие - в скорости нарастания симптомов и в том, как ребенок себя чувствует.

* При обычной простуде, легкой ОРВИ:

- начало постепенное. Зачастую возникает першение в горле, потом появляется насморк, затем может присоединиться кашель;

- температура обычно не поднимается выше 38°C либо вообще нормальная;

- ребенок может оставаться активным, играть, хотя и чувствует некоторое недомогание;

- насморк и чихание выражены с первых дней, кашель обычно тоже появляется рано;

- головная боль и ломота в теле слабые или отсутствуют.

* При гриппе все иначе:

- заболевание начинается внезапно, буквально за несколько часов: ребенку может становиться хуже на глазах;

- температура резко поднимается до 39-40 °C, часто с ознобом;

- общее состояние страдает: возможны выраженная вялость, ребенок отказывается от игр и мультфильмов, хочет спать;

- головная боль и ломота в теле ярко выражены;

- насморк и чихание могут появиться позже и быть менее выраженными, чем при других ОРВИ;

- кашель часто сухой, мучительный, присоединяется не сразу;

- у маленьких детей при гриппе нередко возникают тошнота, рвота и диарея, что быстро приводит к обезвоживанию.

«Простуда обычно проходит за 5-7 дней. Грипп может быть опасен развитием осложнений (пневмония, отит, поражение сердца) уже на 2-5-й день болезни. До сих пор встречаются летальные исходы гриппа у непривитых детей», - говорит Анна Алексеева.

! От гриппа есть эффективные противовирусные препараты, лечение с учетом показаний и противопоказаний назначает педиатр.

ЧЕК-ЛИСТ № 4: «КРАСНЫЕ ФЛАГИ» У ДЕТЕЙ - КОГДА НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ

* Температура выше 38°C держится более 3 суток. Либо поднимается до 39-40 °C и не снижается после приема жаропонижающего лекарства.

* Возраст ребенка младше 3 месяцев: осмотр врача нужен при любом повышении температуры.

* Затрудненное дыхание: одышка, втяжение межреберных промежутков, раздувание крыльев носа, свистящее или шумное дыхание.

* Признаки обезвоживания: отказ от питья, еды, редкое мочеиспускание (ощутимо реже, чем обычно), плач без слез.

* Боль в ухе или выделения из уха.

* Появление сыпи.

* Судороги, нарушение сознания или координации движений.

* Повторное повышение температуры после того, как она уже нормализовалась.

* Прогрессирующее ухудшение состояния, несмотря на лечение.

- Если ребенок вялый, отказывается от еды и питья, «не такой, как обычно», это всегда повод для осмотра, - подчеркивает Анна Алексеева. - При подозрении на грипп вызов врача в первые 24 часа (не позднее 48 часов) критично важен. Так как специфические противовирусные препараты эффективны именно в этот период.

НА ЗАМЕТКУ

В еде - побольше белка, одежда - из трех слоев

Сбалансированное питание - один из «китов» для иммунной системы, отмечает врач.

* Для синтеза защитных антител (иммуноглобулинов) важен белок: ежедневно мясо, рыба, яйца, молочные продукты.

* Витамин С и антиоксиданты (цитрусовые, киви, сладкий перец) усиливают барьерные функции слизистых.

Также в период похолодания нужно правильно одевать ребенка.

* Педиатры рекомендуют «правило трех слоев»: термобелье, флис или шерсть, ветро- и влагозащитный слой.

* Стоит помнить, что голова, руки и ноги - зоны максимальной теплоотдачи. Их нужно защищать (шапка, перчатки, носки).

! Важно не переусердствовать - избегать перегрева (его признаки - влажная шея, покраснение лица).

ВМЕСТО ВЫВОДА

«Волшебной таблетки» для иммунитета не существует. Работают только ежедневные здоровые привычки: режим, питание, движение, правильный микроклимат и, конечно, своевременная вакцинация, заключает врач-педиатр Анна Алексеева.

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