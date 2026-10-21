Фольклор в новом звучании: в Москве прошел финальный гала-концерт проекта «Родники. Истоки»

Фото: Александр Белозеров

В столичном театре «Русская песня» Надежды Бабкиной прошел заключительный концерт проекта «Родники. Истоки». Зрители услышали в новой аранжировке 26 неизвестных широкой публике песен, которые были записаны в ходе экспедиций Движения Газманов-Родники в шести регионах России. Представители «Родников» нашли эти фольклорные сокровища в Алтайском и Ставропольском крае, на Ямале, в Архангельской и Вологодской области, в Республике Удмуртия.

- Музыкальные эксперты движения побывали в небольших селах и поселениях, где сохранились песни, передававшиеся из поколения в поколение. Команда отбирала наиболее яркие произведения, чтобы дать им новую жизнь с помощью современных аранжировок, чтобы наши потомки не отдалялись от наших истоков. Эти песни несут огромную энергию. Они подчеркивают нашу идентичность. Это наш национальный код, – рассказал лидер Движения Газманов-Родники и художественный руководитель проекта «Родники. Истоки», народный артист России Олег Газманов.

Старое и новое переплелось и в музыкальном материале, и в самих исполнителях. Вместе с носителями фольклора на сцену вышли дети, а некоторые песни самодеятельные артисты исполняли вместе со звездами российской эстрады. «Уточки» с Вологодчины, люди-лебеди из Алтайского края, казацкие песни Ставрополья и северные мелодии Ямала не оставили зал равнодушным. Абсолютными хитами прозвучали удмуртская песня «Туала заной» от ансамбля «Шудбур», композиция «Сенгакоця» в исполнении семейного дуэта «Тэмбой» из ЯНАО и баллада донских казаков «Грушевские казаки» от ансамбля «Казачий пикет».

Фото: Александр Белозеров

Тепло встречал зал Карпогорский народный хор из Архангельской области и неожиданную рэп-композицию известного блогера Жени Ершова, которую он написал по мотивам народной песни «Кулики» и исполнил вместе с вокальным ансамблем «Степь». С обновленными вариациями старинных песен выступили заслуженный артист России Сергей Войтенко (он вместе с автором из Ставрополья Николаем Протосевичем исполнил песню «Хуторок») и музыкант, поэт и ведущий концерта Родион Газманов, который спел на исчезающем кумандинском языке песню «Сен Чокта» вместе с фольклорной группой из Алтайского края. С армянской народной песней выступила заслуженная артистка России Зара.

Фото: Александр Белозеров

- Проект важен просто потому, что он рассказывает не о «причесанной» культуре. Он рассказывает о той культуре, которая есть такая, какая она есть, - отметила руководитель проекта «Родники. Истоки» Натальи Крель. По ее словам, народный фольклор продолжает существовать во многих регионах, но редко звучит на больших сценах. Проект призван познакомить широкую аудиторию с песенными традициями разных народов России.

Фото: Александр Белозеров

Концерт длился более 2,5 часов – за это время на сцену вышли 130 исполнителей и 100 танцоров. В финале вечера атаман российского казачества вручил народному артисту России, художественному руководителю Движения Газманов-Родники Олегу Газманову медаль «За выдающийся вклад в развитии российского казачества».

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