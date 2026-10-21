Студенты из Старобельска, пережившие атаку беспилотников, побывали в Москве

Фото: Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой

Двадцать студентов Старобельского педагогического колледжа и Луганского государственного педагогического университета приехали в Москву по приглашению Уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой. Все они в мае этого года оказались в общежитии, когда украинские беспилотники атаковали Старобельск. Эта трагедия не сломила ребят — они продолжают учиться, занимаются волонтёрством и строят планы на будущее.

Фото: Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой

Встреча прошла в Доме прав человека. Студенты познакомились с работой аппарата омбудсмена и рассказали о своей учёбе и волонтёрской деятельности. Отдельной темой стало участие молодёжи в правозащитных проектах: на базе Луганского государственного педагогического университета предложили создать правозащитный молодёжный корпус. Яна Лантратова инициативу поддержала.

«Очень рада, что ребята неравнодушны, уже занимаются волонтёрством и хотят помогать другим. Уверена, мы найдём интересные совместные проекты. С удовольствием пригласим студентов на практику в наш аппарат, покажем, как устроена работа изнутри. Надеюсь, для кого-то это станет началом профессионального пути в правозащите», — отметила она.

Главным практическим итогом встречи стала поддержка колледжа. Старобельскому педколледжу вручили сертификат на автобус — транспорт приобрели при поддержке АНО «Евразия», с которой аппарат Уполномоченного заключил соглашение о сотрудничестве. На церемонии присутствовал исполнительный директор организации Евгений Азизов. Кроме того, колледжу передали интерактивную доску, а каждому студенту — планшет с клавиатурой. Ребята получили благодарственные письма и памятные подарки. Отдельные слова признательности прозвучали в адрес преподавателей, которые продолжают поддерживать студентов после майской трагедии.

Для гостей подготовили и культурную программу: за время поездки они побывают на Красной площади, в Большом Московском цирке, «Москвариуме», храме Христа Спасителя и других достопримечательностях столицы.

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