72-летний Макаревич* назвал своих детей кровососами

Макаревич и его жена уже воспитывают сына Эйтана. Фото: соцсети.

72-летний Андрей Макаревич* скоро станет отцом в пятый раз. Его жена Эйнат Кляйн сейчас на последних месяцах беременности. Супруги живут в Израиле, у них уже есть совместный ребенок - четырехлетний сын Эйтан.

Макаревич* и его избранница долго скрывали, что у них родится малыш. И вот теперь музыкант, наконец, сообщил, что у него на подходе пятый ребенок. Лидер «Машины времени» рассказал, что они с женой ждут дочку.

При этом пожилой рокер признался, что в таком возрасте ему уже физически тяжело заниматься младенцами. Возрастной отец назвал своих детей кровососами и спиногрызами.

«Физически тяжело. Они кровососы, они высасывают тебя. Спиногрызы. Это ласково. Они абсолютные кровососы, потому что каждую секунду ты ему (сыну Эйтону – Ред.) нужен. Он не может остаться один. Он зовёт тебя каждую секунду. Надо сделать это, показать ему это, поиграть. Есть только короткий промежуток, когда он заснул. Но он мало спит. Сейчас дочка родится скоро ещё», - заявил Макаревич* в интервью Алексею Венедиктову**.

Певец сообщил, что, хотя его сын и растет в Израиле, но знает русский язык. При этом в детском саду его учат ивриту.

«Сын при другой культуре восхитительно и виртуозно говорит по-русски. Он говорит: "Вы не могли бы помочь мне?" Знаешь, в четыре года, когда человек по-русски говорит такую фразу незнакомцу, это вызывает шок. А в детском саду они говорят на иврите», - рассказал иноагент.

После того, как музыкант женился на уроженке Украины (раньше Эйнат носила имя Инна Калинина и жила в Киеве), он провал все связи с родиной. Макаревич* открыто заявляет, что больше никогда не вернется в Россию. Сама Эйнат известна своими русофобскими взглядами. В соцсетях она не раз набрасывалась на россиян.

Кроме Эйтана у музыканта есть еще трое детей от других отношений. Старшая, 50-летняя внебрачная дочь Дана, живет в США. В гражданском браке с врачом-косметологом Аллой Голубкиной у него родился сын Иван, сейчас ему 39 лет, он стал актером, живет и снимается в России. Пресс-атташе «Машины времени» Анна Рождественская в 2000 году родила от певца дочь Анну.

*Признан в РФ иноагентом.

**Признан в РФ иноагентом.

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