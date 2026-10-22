Передай дальше: как наставники помогают Москве растить профессионалов

Фото: Архив "КП".

В первый рабочий день вопросы появляются быстрее, чем ответы. У нового сотрудника может быть диплом, отличные оценки и желание работать, но это не избавляет от растерянности. В таких случаях многое решает человек рядом. Тот, кто спокойно объяснит, покажет на практике и поможет разобраться с ошибкой. Обычно его называют наставником. Для новичка это поддержка, а для организации — способ сохранить знания, наработанные годами.

Чтобы компании и предприятия делились своим опытом в этой сфере, в столице проводится конкурс «Лучшие практики наставничества города Москвы». Заявки на конкурс 2026 года принимаются до 15 декабря.

Первый день — не экзамен на самостоятельность

В вузе и колледже учат профессии. На работе приходится осваивать ещё и правила конкретной команды: как распределяются задачи, и за что отвечаешь лично ты. Не все ответы помещаются в должностную инструкцию.

Наставник может сократить расстояние между теорией и первым самостоятельным результатом. При этом он не обязательно должен быть самым старшим сотрудником или начальником. Важнее другое: умеет ли наставник объяснять и постепенно передавать человеку самостоятельность. Если новичка постоянно поправляют, но не дают понять почему, обучение превращается в череду замечаний. Если после объяснения ему доверяют следующий шаг, появляется опыт.

Наставничество помогает делиться таким опытом не случайно, когда у коллеги найдётся свободная минута, а последовательно. Важный признак устойчивой программы - она не заканчивается в тот день, когда новичок научился справляться с задачами. Полученные знания продолжают работать, если вчерашний ученик впоследствии помогает другим.

Для любой команды такой круговорот знаний особенно важен. Новые специалисты, в свою очередь, могут заметить, где привычный процесс можно сделать понятнее или удобнее. Поэтому удачная программа предполагает диалог: наставник делится мастерством, но и готов услышать вопрос, на который прежде не обращал внимания.

Фото: Global Look Press _Russia

Пять сфер — одна общая задача

Городской конкурс охватывает пять направлений. Они различаются задачами, но объединены одним вопросом: как помочь человеку стать уверенным специалистом и не потерять накопленный организацией опыт?

Для молодёжи решающим бывает переход от учебной практики к настоящим обязанностям. Хорошая программа помогает выпускникам попробовать работу в реальных условиях и увидеть перспективу. Здесь результатом может стать не только выполненное задание, но и осознанное решение остаться в профессии.

На производстве важно передать приемы работы, требования к качеству и правила безопасности. Поэтому обучение новичков здесь особенно тесно связано с ответственностью.

Фото: Архив "КП".

В бизнесе и предпринимательстве наставничество помогает выстраивать сервис и развивать сотрудников внутри компании.

В социальной сфере к профессиональным навыкам добавляется необходимость работать с людьми в непростых обстоятельствах. Наставник здесь помогает освоиться в коллективе и внимательнее относиться к последствиям своих решений.

В государственных и городских организациях на первый план выходит преемственность. Новому сотруднику нужно освоить регламенты, порядок принятия решений и особенности взаимодействия с жителями или другими учреждениями.

Что получает работодатель?

Для работодателя развитие наставничества начинается с довольно практичного вопроса: что произойдет, если опытный специалист уйдет, а его знания останутся только у него в голове? Компании придется заново разбираться в привычных процессах, а новым сотрудникам - учиться методом проб и ошибок. Система передачи опыта позволяет готовиться к таким ситуациям заранее.

Она также помогает точнее оценивать подготовку работников. Вместо расплывчатого «у нас хорошо обучают» можно посмотреть, сколько времени занимает адаптация, когда сотрудник начинает работать самостоятельно, насколько часто ему требуется помощь, как меняется качество выполненных задач. Одни организации делают акцент на сопровождении молодых кадров, другие - на развитии будущих руководителей, третьи - на передаче узких профессиональных компетенций.

Столица развивает и площадки для обмена такими решениями. По данным городского Аналитического центра, сегодня в Клуб наставников Москвы входят более 300 организаций. Там компании обсуждают подходы к обучению сотрудников и сравнивают собственные методы с опытом коллег из других отраслей. Это полезно ещё и потому, что решение, найденное в одном коллективе, нередко можно адаптировать к совершенно иной работе.

У эффективной практики есть понятный порядок действий и результаты, которые можно показать. Например, компания фиксирует, как быстро работники осваивают операции, сколько сотрудников успешно завершили программу, какие навыки освоили, как их оценивают руководители. В некоторых случаях полезны результаты опросов новичков и наставников, сведения о внутренних повышениях или конкретные примеры улучшений в работе.

Не менее важно рассказать и о трудностях. Порой для этого необходимо дополнительно обучить самих наставников или пересмотреть нагрузку опытных специалистов.

Фото: Архив "КП".

Москва собирает опыт, которым можно делиться

Конкурс «Лучшие практики наставничества города Москвы» помогает вывести самые эффективные решения за пределы одного коллектива и распространить их среди других. Представить на нем свою практику могут зарегистрированные в столице компании, органы исполнительной власти, госучреждения и другие организации.

Конкурс проводится в пяти номинациях: наставничество для профессионального старта молодежи, на производстве, в бизнесе и предпринимательстве, в социальной сфере, а также в государственных и городских организациях. Он рассчитан не на личные достижения отдельного наставника, а на опыт команды. Эксперты будут оценивать уже реализованные решения, результаты которых можно подтвердить.

Как представить свою практику

Начать стоит с простого описания: кого обучают, кто выступает наставником, как устроена программа и чего удалось достичь. Правила конкурса предусматривают одну заявку от организации. Практика должна реализовываться в период с 2024 года по настоящее время. Для её подтверждения пригодятся показатели, кейсы, внутренние материалы и примеры изменений в работе.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо зарегистрироваться на сайте «Лучшие практики наставничества города Москвы» (konkurs.efficiency.mos.ru), заполнить заявку и при желании приложить материалы: презентацию объёмом до 20 слайдов, видео продолжительностью до пяти минут или документы с описанием результатов. В заявку можно включить до десяти участников команды.

Фото: Business Online \ Global Look Press

Приём заявок открыт до 15 декабря 2026 года. Затем практики рассмотрят экспертные группы и экспертный совет. Церемония награждения победителей пройдет 2 марта 2027 года - во Всероссийский день наставника.

Лучшие наставнические практики будут рекомендованы для внедрения в организациях различных отраслей экономики и социальной сферы Москвы.