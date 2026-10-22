Модель БРИКС не имеет прецедентов: никакого давления, сближение вместо конфликтов

Фото: Валерий ЧУМАКОВ.

В работе форума участвуют политики, руководители министерств и ведомств, представители общественных организаций, известные предприниматели, эксперты, журналисты. Его центральная тема: «Вызовы меняющегося мира и меняющейся экономики», девиз: «Искусство инноваций». С приветствием и пожеланием успешной работы к участникам форума обратился президент Владимир Путин.

Как отметил на открытии форума президент Ассоциации «Познаем Евразию» Антонио Фаллико, «цель нашего форума — внести вклад в экономическое и социальное развитие, особенно в период конфликтов, происходящих в настоящее время на международной арене. Наш гражданский долг — инициировать как можно более глубокий и широкий диалог между участниками форума, чтобы совместно проанализировать текущий исторический процесс, его перспективы».

Говоря о роли Турции в геополитическом раскладе сил, Фаллико отметил её самостоятельную стратегию, которая порождает инициативы, направленные на поиск решений в зонах конфликтов и кризисов.

- Именно в Стамбуле состоялись несколько встреч между представителями России и Украины. Турция, опираясь на хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной, выдвигает предложения, которые воспринимаются положительно и не отвергаются сторонами именно потому, что исходят от Турецкой Республики. В результате её инициативы позволили поддерживать жизненно важные контакты с Москвой, отвергнуть политику санкций и укрепить позиции Турции как платформы для дальнейшего усиления своего геополитического и дипломатического влияния в регионе и за его пределами, - сказал президент Ассоциации.

Говоря о сотрудничестве в формате БРИКС, Фаллико отметил, что эта модель не имеет прецедентов в истории. В её нынешнем, расширенном контексте сосуществуют и совместно работают над стратегическими вопросами, представляющими общий интерес, страны с разными, а порой и противоречивыми взглядами. Индия и Китай. Иран и Объединенные Арабские Эмираты. А с недавнего времени также Египет и Эфиопия.

Фото: Валерий ЧУМАКОВ.

Разрабатываются новые механизмы и предложения для преодоления существующих проблем. Внутри БРИКС не оказывается давления с целью навязать то или иное решение в ущерб общим интересам. Можно предположить, что медленному снятию напряжённости между Индией и Китаем способствовало их участие в этой неформальной структуре. Их сближение объективно необходимо для обеих стран, особенно в контексте давления со стороны США. Китай, ищущий новые рынки сбыта для своей продукции, нуждается в Индии. Индия нуждается в китайских поставках для поддержания собственного экономического роста.

Показательным в этом отношении является саммит БРИКС в сентябре, на котором удалось разработать и единогласно принять итоговую декларацию под названием «Укрепление сопротивления, инновации, сотрудничество и стабильность». Похоже, что даже Иран и ОАЭ, которые во время конфликта в Персидском заливе обменивались ракетными ударами, смогли найти в этом документе удовлетворительные формулировки.

Антонио Фаллико заявил, что вступление в БРИКС становится опорой для дипломатических действий и дополнительным фактором силы в переговорах. Торговые и тарифные переговоры США с Китаем и Индией проходят с большим трудом, в том числе потому, что Пекин и Дели осознают свою силу, признаваемую даже Вашингтоном.

- В некотором смысле страны БРИКС уже самим своим фактом становятся стабилизирующим фактором для мира и для защиты интересов так называемого «Глобального Юга». И это происходит на фоне многочисленных кризисов и конфликтов в мире, - заявил Антонио Фаллико.

- За год, прошедший с момента проведения предыдущего Форума, возникли новые очаги напряжённости. Многие стратеги, в том числе из ЕС и Великобритании, делают ставку на изменение политики США после 3 ноября — даты так называемых промежуточных выборов — в связи с ожидаемым поражением республиканцев. Но, в принципе, маловероятно, что политический курс США кардинально изменится по сути, а не по форме, - подчеркнул профессор Антонио Фаллико.