Дмитриев отметил важность возобновившегося диалога с США Фото: Валерий ЧУМАКОВ.

На Международном Веронском экономическом форуме в Турции спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил, что значимость диалога в Стамбуле подчеркивает приветствие участникам форума от Президента РФ Владимира Путина и поблагодарил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за предоставление площадки для форума. Турцию он назвал ярким примером международного сотрудничества, которое ведёт к экономическому росту.

«Место Турции сегодня — это место, которое позволяет служить благу человечества», – отметил Кирилл Дмитриев.

Ключевым понятием нового миропорядка спецпредставитель российского президента назвал суверенитет. «Суверенитет — это то понятие, которое объединяет лидеров Моди, Си Цзиньпина, Трампа, Путина. Именно это понятие суверенитета позволяет нам создать поле глобализма, нового миропорядка», – отметил он.

Отдельно Дмитриев отметил важность возобновившегося диалога с США, которого, по его словам, администрация Байдена не допускала. Он особо подчеркнул ценность «дизельной сделки», по которой уже было выплачено более 20 млрд долларов, а также сотрудничество в области поставок удобрений и на энергетическом направлении.

Значительную часть выступления Дмитриев посвятил Европе. По его оценке, континент находится в глубоком кризисе: «Европа нуждается в помощи. По-настоящему нуждается в помощи», – уверен Дмитриев. Причины, по его мнению, — в миграции, нехватке энергоносителей и в том, что европейские политики «излишне поверили в собственную ложь, в собственные выдумки» и пытаются возложить всю ответственность на Россию. В качестве примера он привёл рейтинг канцлера Германии: «У господина Мерца, например, сейчас, кажется, рейтинг одобрения у населения 5%».

Дмитриев выразил уверенность, что в Германии появятся новые политические силы, готовые к честности в вопросах миграции и энергопоставок из России. Возвращение европейского бизнеса к работе с российской экономикой он назвал неизбежным.

Отдельно спикер остановился на газовой теме. Он напомнил, что поставки российского газа в Европу через Турцию продолжаются и не подпадают под санкции, а цены на газ в Европе за год выросли на 140 %. Взрыв на «Северном потоке — 2» Дмитриев охарактеризовал как « самый крупный террористический акт на энергетическом объекте за всю историю». Версии о причастности к этому России он назвал «смехотворными» и заявил: «Абсолютно нет никаких сомнений в том, что «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в какой-то момент времени будут снова работать. И это неизбежно».

По его словам, когда европейцы платят за энергию в два-три раза больше, покупка российских ресурсов становится абсолютно неизбежной, а политики, которые это отрицают, «проиграют по всем фронтам».

В заключение Дмитриев призвал отказаться от «сказок СМИ» и выдуманных нарративов, вернуться к экономическим метрикам и кооперации.

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