Без российского газа технологической революции не будет

Глава «Новатэка» заявил, что исключить российские объёмы из глобального баланса невозможно. Фото: LETOPISEC/Shutterstock/Fotodom

Председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон выступил на экономической сессии XIX Веронского Евразийского экономического форума в Стамбуле. Он отметил, что форум уже пятый год подряд обсуждает энергетические кризисы, и подчеркнул: политика всё чаще пытается управлять экономикой, хотя должно быть наоборот.

Михельсон напомнил о кризисе, связанном с «зелёной повесткой», когда Запад сначала призывал прекратить инвестировать в углеводороды, а затем столкнулся с их острым дефицитом и ростом цен. Сегодня, по его словам, подход стал более рациональным: газ признан переходным топливом, а прогнозы показывают рост его потребления до 2050 года. Сейчас на газ приходится четверть мирового энергобаланса, его потребление растёт на 1–2 % в год, а сегмент СПГ — примерно на 4 %.

При этом рынок, подчеркнул Михельсон, работает на пределе:

- Фактическая практика рынка показывает: перепроизводства СПГ не бывает. Это вопрос цены. Если цена снижается, СПГ просто начинает замещать уголь. А вот дефицит СПГ как раз бывает.

Глава «Новатэка» Леонид Михельсон на XIX Веронском Евразийском экономическом форуме в Стамбуле Фото: Валерий ЧУМАКОВ.

Он привёл актуальные цифры: проектная мощность всех СПГ-производств в мире — около 510 млн тонн, ожидаемый спрос в этом году — 435 млн. Однако из-за нехватки ресурсной базы в ряде стран, плановых ремонтов и ситуации в Ормузском проливе (минус 9 % объёмов) рынок оказался в дефиците. Цены взлетали на 50–150 %, а стоимость фрахта газовозов в отдельные дни достигала 300 тысяч долларов в сутки.

Последствия этих кризисов для Европы, по словам Михельсона, уже очевидны: закрылось 160 крупных химических заводов, в Германии четвёртый год падает промышленное производство, удобрения подорожали на 70 %. И тем не менее ЕС принял решение отказаться от российского СПГ с 1 января 2027 года.

«До этой даты есть ещё 71 день. Возможно, в Европе ещё раз оценят, нужно ли это решение и не стоит ли его отменить? Ещё время есть»,– предупредил Михельсон.

Глава «Новатэка» заявил, что исключить российские объёмы из глобального баланса невозможно. СПГ просто уйдёт на другие рынки, но вырастет транспортное плечо, а дополнительных газовозов «просто неоткуда взять» — все верфи загружены заказами минимум до 2030 года.

Главный долгосрочный вызов отрасли, по его оценке, — ресурсная база. Мир потребляет 4,3 трлн кубометров газа в год, к 2050-му спрос вырастет до 5,5 трлн. За следующие 25 лет нужно добыть 120–125 трлн кубометров (в предыдущие 25 лет этот показатель составил лишь 87 трлн). При этом 90 % текущей добычи идёт на месторождениях с падающей добычей, а дешёвый газ заканчивается. Далее придется вести разработку в труднодоступных местах.

«Без ресурсной российской базы эта задача, мы считаем, просто нерешаема с геологической точки зрения», - подчеркнул Михельсон.

Решение Михельсон видит в новых конкурентоспособных СПГ-проектах на надёжной ресурсной базе. Именно их «Новатэк» развивает в российской Арктике, используя технологию строительства заводов на бетонных плавучих основаниях и преимущества Северного морского пути.

В завершение он поддержал тезис о том, что голос бизнеса должен звучать громче: «Не должна политика командовать экономикой. Надо продвигать эти совместные проекты».

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