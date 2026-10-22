Константин Хабенский и Олег Меньшиков. Фото: Вадим Тараканов/ТАСС, СОЦСЕТИ

Узкие мужские брюки вышли из моды примерно 10 лет назад. И, если молодёжь уже давно переоделась в широкие джинсы, то многие мужчины, особенно в возрасте 40+, никак не могут отказаться от обтягивающих штанов. А ведь это не только не модно, но и, как утверждают врачи, вредно для здоровья. Рассказываем и показываем на примерах известных мужчин, почему все же стоит выкинуть узкие брюки и купить, если не широкие, то хотя бы более свободные.

Стилист Ольга Родина рассказала, почему мужчинам нужно отказаться от узких брюк Фото: Евгения ГУСЕВА.

Проблемы с пищеварением

По мнению врачей, тесные брюки могут нанести вред мужскому здоровью. Во-первых, зачастую узкие штаны стягивают и передавливают живот. Поэтому могут возникнуть проблемы с пищеварением и даже варикоз.

Еще одна опасность, о которой предупреждают медики — это ухудшение репродуктивного здоровья. Обтягивающая одежда сдавливает сосуды в паховой области и мешает нормальной терморегуляции.

И третье… Мужчины, ну, признайтесь уже, что в узких брюках, в целом, не очень комфортно ходить, сидеть и, в целом, двигаться.

Шар на тонких ножках

Теперь поговорим о визуальной составляющей. Будем честны: обтягивающие штаны идут единицам! И у этих «единиц» должно быть почти идеальное пропорциональное телосложение. Но в обычной жизни все далеко не так. После 35 лет у большинства мужчин появляется, пусть даже небольшой (хотя зачастую, как раз большой!), но живот. И вот они надевают узкие брючки, затягивают их потуже ремешком и получают эффект «спасательного круга» или шара на тонких ножках. Да, еще одна важная деталь: в отличие от женщин, у большинства представителей сильного пола ноги от природы худые.

А вот более широкие брюки в случае наличия животика, как раз балансируют фигуру и добавляют недостающий объем в нижней части. Таким образом, человек визуально будет выглядеть стройнее.

Егор Бероев обожает узкие джинсы и брюки Фото: СОЦСЕТИ.

Худощавым мужчинам тоже стоит присмотреться к более широким моделям брюк. Да, в их случае никакого объема в верхней части не будет: узкий низ, узкий верх… Но, если нет развитых плечей, торса и мускулатуры, то эффект «комарика», которого соплей перешибешь, обеспечен. Поэтому либо идем в зал, либо покупаем более свободные джинсы.

Звездные мужчины, переодевшиеся в широкие брюки

Чтобы понять, как широкие брюки могут улучшить внешний вид, приведем в пример известных мужчин. Среди звезд тоже немало тех, кто не может отказаться от узких штанов. Например, еще несколько лет назад худощавый от природы Константин Хабенский тоже предпочитал зауженные джинсы и брюки и выглядел, мягко говоря, не очень модно. Однако, на недавней премьере сказки «Морозко» в Москве 54-летний Константин появился в стильном костюме свободного кроя. И разница очевидна. Широкие штаны сделали фигуру более пропорциональной. А сам Хабенский уже не выглядит худеньким и тщедушным даже при невысоком росте 174 см.

Константин Хабенский с женой Ольгой Литвиновой. Фото: Вадим Тараканов/ТАСС, Евгения Гусева/КП

Олег Меньшиков, рост которого тоже 174 см, давно отказался от узких брюк в пользу широких. 65-летний худрук не только носит свободные штаны, но и легко сочетает их с кедами и кроссовками. Это, кстати, еще один страх зрелых мужчин — надеть брюки со спортивной обувью. Но посмотрите, как стильно и моложаво выглядит Олег Евгеньевич! Поэтому не бойтесь экспериментировать.

Олег Меньшиков давно отказался от узких брюк в пользу свободных Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

А вот высокий (189 см) и субтильный от природы Егор Бероев довольно часто появляется в узких брюках, которые лишь подчёркивают его худобу. Правда, для премьеры сериала «Марик», которая прошла в конце августа, 49-летний Егор все же отказался от прилегающих джинсов в пользу более свободных. Возможно, на выбор режиссера повиляла молодая жена, 22-летняя Анна Панкратова.

Егор Бероев и Анна Панкратова Фото: Евгения ГУСЕВА.

Как правильно подобрать брюки?

Почему-то в голове многих мужчин при словосочетании «широкие брюки» в голове рисуются рэперские штаны с мотней до пола. Но речь совсем не о них! Сейчас в ассортименте брендов представлено множество моделей, которые подойдут для разных фигур. Давайте разберемся, как правильно подобрать актуальные брюки именно для вашего телосложения.

Овал (круглый живот)

В данном случае подойдут брюки прямого кроя со средней посадкой. Можно также обратить внимание на модель с защипами спереди. Если живот большой, то рекомендую присмотреться к штанам на резинке. Как еще замаскировать живот? На футболку (белую или черную) сверху накидывайте рубашку и не застегивайте ее.

Брюки Bend

Прямоугольник (плечи, талия и бедра примерно равны)

Мужчинам с такой фигурой подходят прямые слегка свободные брюки и джинсы.

Брюки Re Reserved

Треугольник или пирамида (широкие бедра, узкие плечи)

Важно соблюдать правило: темный низ и светлый верх. Выбирайте прямые широкие брюки темных оттенков. А вот на «верху» для баланса лучше создавать дополнительный объем за счёт пиджака с подплечниками или яркого джемпера/рубашки.

Брюки Doux Saint

Перевернутый треугольник (широкие плечи и узкие бедра)

В этом случае низ должен быть более объемным. Подойдут широкие брюки (можно даже мешковатые) или карго.

Брюки CR Cropp

Трапеция (гармоничная фигура)

К обладателям идеального телосложения смело можно отнести Максима Матвеева. 44-летнему актеру подойдут почти любые брюки — со стрелками, с защипами, прямые и даже очень широкие.

Максим Матвеев. Фото: Сергей Виноградов/ТАСС, Вадим Тараканов/ТАСС

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Российские рэперы в новой песне хотят любви от Мизулиной. Shaman нервно лижет лед в сторонке