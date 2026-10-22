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Звезды22 октября 2026 12:50

Убираем эффект шара на тонких ножках: почему мужчинам нужно отказаться от узких брюк в пользу широкихфото

Стилист Ольга Родина рассказала, что мужчинам нужно отказаться от узких брюк
Ольга РОДИНА
Константин Хабенский и Олег Меньшиков. Фото: Вадим Тараканов/ТАСС, СОЦСЕТИ

Константин Хабенский и Олег Меньшиков. Фото: Вадим Тараканов/ТАСС, СОЦСЕТИ

Узкие мужские брюки вышли из моды примерно 10 лет назад. И, если молодёжь уже давно переоделась в широкие джинсы, то многие мужчины, особенно в возрасте 40+, никак не могут отказаться от обтягивающих штанов. А ведь это не только не модно, но и, как утверждают врачи, вредно для здоровья. Рассказываем и показываем на примерах известных мужчин, почему все же стоит выкинуть узкие брюки и купить, если не широкие, то хотя бы более свободные.

Стилист Ольга Родина рассказала, почему мужчинам нужно отказаться от узких брюк

Стилист Ольга Родина рассказала, почему мужчинам нужно отказаться от узких брюк

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Проблемы с пищеварением

По мнению врачей, тесные брюки могут нанести вред мужскому здоровью. Во-первых, зачастую узкие штаны стягивают и передавливают живот. Поэтому могут возникнуть проблемы с пищеварением и даже варикоз.

Еще одна опасность, о которой предупреждают медики — это ухудшение репродуктивного здоровья. Обтягивающая одежда сдавливает сосуды в паховой области и мешает нормальной терморегуляции.

И третье… Мужчины, ну, признайтесь уже, что в узких брюках, в целом, не очень комфортно ходить, сидеть и, в целом, двигаться.

Шар на тонких ножках

Теперь поговорим о визуальной составляющей. Будем честны: обтягивающие штаны идут единицам! И у этих «единиц» должно быть почти идеальное пропорциональное телосложение. Но в обычной жизни все далеко не так. После 35 лет у большинства мужчин появляется, пусть даже небольшой (хотя зачастую, как раз большой!), но живот. И вот они надевают узкие брючки, затягивают их потуже ремешком и получают эффект «спасательного круга» или шара на тонких ножках. Да, еще одна важная деталь: в отличие от женщин, у большинства представителей сильного пола ноги от природы худые.

А вот более широкие брюки в случае наличия животика, как раз балансируют фигуру и добавляют недостающий объем в нижней части. Таким образом, человек визуально будет выглядеть стройнее.

Егор Бероев обожает узкие джинсы и брюки

Егор Бероев обожает узкие джинсы и брюки

Фото: СОЦСЕТИ.

Худощавым мужчинам тоже стоит присмотреться к более широким моделям брюк. Да, в их случае никакого объема в верхней части не будет: узкий низ, узкий верх… Но, если нет развитых плечей, торса и мускулатуры, то эффект «комарика», которого соплей перешибешь, обеспечен. Поэтому либо идем в зал, либо покупаем более свободные джинсы.

Звездные мужчины, переодевшиеся в широкие брюки

Чтобы понять, как широкие брюки могут улучшить внешний вид, приведем в пример известных мужчин. Среди звезд тоже немало тех, кто не может отказаться от узких штанов. Например, еще несколько лет назад худощавый от природы Константин Хабенский тоже предпочитал зауженные джинсы и брюки и выглядел, мягко говоря, не очень модно. Однако, на недавней премьере сказки «Морозко» в Москве 54-летний Константин появился в стильном костюме свободного кроя. И разница очевидна. Широкие штаны сделали фигуру более пропорциональной. А сам Хабенский уже не выглядит худеньким и тщедушным даже при невысоком росте 174 см.

Константин Хабенский с женой Ольгой Литвиновой. Фото: Вадим Тараканов/ТАСС, Евгения Гусева/КП

Константин Хабенский с женой Ольгой Литвиновой. Фото: Вадим Тараканов/ТАСС, Евгения Гусева/КП

Олег Меньшиков, рост которого тоже 174 см, давно отказался от узких брюк в пользу широких. 65-летний худрук не только носит свободные штаны, но и легко сочетает их с кедами и кроссовками. Это, кстати, еще один страх зрелых мужчин — надеть брюки со спортивной обувью. Но посмотрите, как стильно и моложаво выглядит Олег Евгеньевич! Поэтому не бойтесь экспериментировать.

Олег Меньшиков давно отказался от узких брюк в пользу свободных

Олег Меньшиков давно отказался от узких брюк в пользу свободных

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

А вот высокий (189 см) и субтильный от природы Егор Бероев довольно часто появляется в узких брюках, которые лишь подчёркивают его худобу. Правда, для премьеры сериала «Марик», которая прошла в конце августа, 49-летний Егор все же отказался от прилегающих джинсов в пользу более свободных. Возможно, на выбор режиссера повиляла молодая жена, 22-летняя Анна Панкратова.

Егор Бероев и Анна Панкратова

Егор Бероев и Анна Панкратова

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Как правильно подобрать брюки?

Почему-то в голове многих мужчин при словосочетании «широкие брюки» в голове рисуются рэперские штаны с мотней до пола. Но речь совсем не о них! Сейчас в ассортименте брендов представлено множество моделей, которые подойдут для разных фигур. Давайте разберемся, как правильно подобрать актуальные брюки именно для вашего телосложения.

Овал (круглый живот)

В данном случае подойдут брюки прямого кроя со средней посадкой. Можно также обратить внимание на модель с защипами спереди. Если живот большой, то рекомендую присмотреться к штанам на резинке. Как еще замаскировать живот? На футболку (белую или черную) сверху накидывайте рубашку и не застегивайте ее.

Брюки Bend

Брюки Bend

Прямоугольник (плечи, талия и бедра примерно равны)

Мужчинам с такой фигурой подходят прямые слегка свободные брюки и джинсы.

Брюки Re Reserved

Брюки Re Reserved

Треугольник или пирамида (широкие бедра, узкие плечи)

Важно соблюдать правило: темный низ и светлый верх. Выбирайте прямые широкие брюки темных оттенков. А вот на «верху» для баланса лучше создавать дополнительный объем за счёт пиджака с подплечниками или яркого джемпера/рубашки.

Брюки Doux Saint

Брюки Doux Saint

Перевернутый треугольник (широкие плечи и узкие бедра)

В этом случае низ должен быть более объемным. Подойдут широкие брюки (можно даже мешковатые) или карго.

Брюки CR Cropp

Брюки CR Cropp

Трапеция (гармоничная фигура)

К обладателям идеального телосложения смело можно отнести Максима Матвеева. 44-летнему актеру подойдут почти любые брюки — со стрелками, с защипами, прямые и даже очень широкие.

Максим Матвеев. Фото: Сергей Виноградов/ТАСС, Вадим Тараканов/ТАСС

Максим Матвеев. Фото: Сергей Виноградов/ТАСС, Вадим Тараканов/ТАСС

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