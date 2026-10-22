В проект создания Международной научной лунной станции входит 16 стран, в том числе Россия и Китай. Фото: Gorodenkoff/Shutterstock/Fotodom

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с премьером Михаилом Мишустиным и его китайским коллегой Ли Цяном рассказал о совместных планах России и КНР по освоению Луны и Марса. Масштаб впечатляет.

- У нас совместная лунная миссия. Также мы начинаем совместную марсианскую миссию, - заявил Дмитрий Баканов.

В проект создания Международной научной лунной станции входит 16 стран, в том числе Россия и Китай. У нашей страны одна из ключевых ролей в этом проекте: Россия построит атомную электростанцию на Луне для снабжения энергией всей станции. И жилых модулей, и техники, и луноходов. Она будет готова к середине 2030-х годов. сообщил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. И станет первой АЭС на другом небесном теле.

О том, что проект лунной атомной электростанции России вполне по силам, в эфире радио “Комсомольская правда” заверил генеральный директор Исследовательского центра имени М. В. Келдыша Владимир Кошлаков:

- Это серьезная задача, которую пока никто не решал. Мы способны это сделать, технологии есть.

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