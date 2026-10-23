Андрей Никитин: О закрытом небе в аэропортах, переходе судов под российский флаг и «детских местах» в такси

Госдума утвердила Андрея Никитина в должности вице-премьера, а президент подписал указ о его назначении. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Только что утвержденный на пост вице-премьера Андрей Никитин свое первое интервью в новой должности дал программе «Русский дозор Бута и Гамова» на Радио «Комсомольская правда».

САМОЛЕТЫ БУДУТ РОССИЙСКИМИ

- Андрей Сергеевич, есть такой депутат - Виктор Бут, который голосовал в минувшую среду в Госдуме за утверждение вас в новой должности.

- Мы с ним общались, да.

- Он и мне поручил несколько вопросов вам задать. Мне-то по-журналистски повезло, я брал у вас интервью и когда вы возглавляли Агентство стратегических инициатив - АСИ, и когда были новгородским губернатором, и когда стали министром транспорта. И у меня сложилось ощущение, что у вас всегда на первом месте были не технологии, а люди. А в должности вице-премьера как будет?

- В новой должности самое главное, конечно, результат. И, безусловно, транспорт - это в первую очередь пассажиры, которые каждый день садятся в автобус, в поезд, в самолет. Очень важно, чтобы они чувствовали себя комфортно и вовремя добирались до места назначения. Поэтому все, что от меня и моих коллег зависит, мы будем для этого делать.

- А что конкретно? Вы уже как-то наметили, с чего начнете?

- Виталий Геннадьевич Савельев (бывший вице-премьер по транспорту, а ныне вице-спикер Госдумы. - А. Г.), став моим учителем в Министерстве транспорта, поставил четкие задачи. Это качество пассажирского сообщения, это сохранение авиапарка и в ближайшем будущем уже поставки российских самолетов нашим авиакомпаниям. Это строительство высокоскоростной магистрали… Все эти вещи и сейчас в фокусе моего внимания, и останутся таковыми в новой должности.

Андрей Никитин в студии Радио "Комсомольская правда" Фото: Иван МАКЕЕВ.

НЕЛЕТНАЯ ОБСТАНОВКА НЕ ПРИГОВОР

- Вспоминаю еще эпизод - ваша супруга сидела в аэропорту и не могла улететь, потому что был беспилотный режим.

- Да, небо закрывали.

- Из-за вражеских дронов. В ведение вице-премьера эти вопросы входят?

- Смотрите, в ведение вице-премьера входит координация работы всех ведомств, которые за это отвечают. Это в первую очередь задача Росавиации и нового министра транспорта. А моя задача - сделать так, чтобы, если что-то происходит, безопасность всегда была на первом месте. Если нам компетентные коллеги говорят, что не надо летать сейчас, наша задача - придумать решение, как людей довезти другим транспортом, железными дорогами, может, автобусами.

Но нужно сделать так, чтобы пассажир добрался до места.

Там есть свои нюансы. Например, если наши пассажиры летят из других стран на самолетах иностранных компаний и они сели на запасной аэродром, то уже до Москвы он долететь не может, ему надо таможню проходить и так далее.

Эти вещи мы сейчас будем как-то разрешать. Тема на контроле, я ей буду постоянно заниматься.

Андрей Никитин и президент России Владимир Путин в Кремле. Фото: kremlin.ru

КРАСНЕТЬ ПОКА ЕСТЬ ЗА ЧТО…

- А еще я помню, когда вы были губернатором, я вас уговорил показать хоть что-то отрицательное. Вы повели меня в старенький детсад. И я впервые увидел, как чиновник краснеет... Мы даже не стали вас тогда фотографировать. А сейчас есть за что краснеть?

- Есть еще за что. Особенно за малые аэропорты на Севере, Дальнем Востоке, которые, мягко говоря, не ремонтировали очень давно.

Но здесь огромное спасибо президенту и премьеру, задача такая поставлена - отремонтировать эти аэропорты. Средства выделены.

Об этом новый министр транспорта Дмитрий Викторович Ядров говорил в Госдуме, мы приведем их в порядок. Это надо довести до конца.

Знаете, у нас есть аэродром один, который в последний раз ремонтировался… в 1942 году.

- Ой, да вы что? Это где ж такое?

- На Дальнем Востоке, не буду называть место, но спасибо здесь Михаилу Владимировичу Мишустину, он нас поддержал, чтобы этот аэропорт был отремонтирован в числе первых.

БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ ТУТ СРАЗУ ВИДНЫ

- Как до вас доходит информация от рядовых пассажиров? У вас какая-то служба специальная или «агентурная сеть»? Правду кто доносит до Никитина, кроме нас, журналистов?

- Минтранс - это все-таки очень отлаженная система, когда-то она была на бумаге, сейчас цифровая.

И каждая отрасль очень четко знает свои болевые точки. Потому что от этого многое зависит…

Даже вот про этот давно не ремонтированный аэродром, даже сюда маленькие самолеты летают. Но мы должны понимать, какие есть риски, что может произойти.

На самом деле многие болевые точки на транспорте видны. Потому что им каждый день пользуются люди. Там трудно что-то спрятать. И мы знаем, как эти вопросы решить. Что-то быстрее, что-то медленнее, но все они будут решаться.

КАК ЗАЩИТИТЬ НАШИ СУДА

- Бывают дикие случаи, когда захватывают наши корабли… Например, Норвегия арестовала даже научное судно на Шпицбергене, когда там были наши журналисты, в том числе главный редактор Радио «Комсомольская правда» Андрей Горбунов… И когда поджигают, обстреливают наши торговые суда. Как выходить из положения?

- Если говорить о торговом флоте, то наш президент на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что суда должны переходить под российский флаг. И этот процесс идет.

Нам требуется доделать еще ряд работ. Но даже благодаря тому, что мы уже сделали, несколько десятков крупных судов, ближе к сотне, перешло под российский флаг.

ПОГРАНПЕРЕХОДЫ С ЗАПАСОМ МОЩНОСТИ

- Большие надежды возлагались на погранпереходы на Дальнем Востоке. Как они будут дальше развиваться?

- Мы два самых крупных перехода запустили сейчас - «Краскино» и «Пограничный». Практически в пять, а где-то в десять раз увеличился поток на этих погранпереходах.

Мы еще эту работу не закончили. И до 2030 года модернизируем большую часть погранпереходов. Все они востребованы, у нас везде будет запас по мощности.

- И беспилотники будем развивать?

- Это точно. Но об этом, я думаю, можно будет подробно отдельно поговорить.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Не увиливать от пассажиров с детьми

- В вашем прошлом интервью «Комсомолке» вы припомнили случай, как с сынишкой долго не могли поймать такси. Когда таксисты видели, что мужчина стоит с маленьким ребенком, тут же отменяли заказ. Такие темы будут в поле зрения вице-премьера Никитина?

- Более того, это будут мои приоритеты! Как я обещал тогда, мы до конца года подготовим нормативную базу по регулированию перевозки детей. Эти задачи никуда не уйдут.