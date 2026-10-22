Поменяли устав, переименовали организацию и переизбрали Владимира Машкова: как прошел съезд театральных деятелей

Делегаты съезда Сергей Безруков и Фёдор Добронравов Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

В Москве прошел Х съезд Союза театральных деятелей РФ, переименованного в Российское театральное общество.

Предыдущий съезд был три года назад. Но он был внеочередным: требовалось переизбрать Председателя СТД. Вместо Александра Калягина им стал Владимир Машков.

Нынешний съезд не только плановый, но и юбилейный - 150 лет исполняется Российскому театральному обществу. Так теперь будет именоваться СТД, которое ещё раньше называлось ВТО. Поменяли устав и символику.

Юрий Куклачёв о чем-то важном разговаривал по телефону. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко поздравил театральных деятелей с юбилеем и напомнил, что в 1876 году появилось «общество взаимного вспоможения артистам». Было заметно, что Сергею Кириенко это старинное название нравится. Он сказал: как хорошо, что ещё 150 лет назад артисты договорились держаться вместе, с тех пор так и держатся. Сегодня это даже больше, чем общество взаимопомощи. И перечислил мероприятия, которые прошли в юбилейный год: «Театральный поезд» из Владивостока и из Севастополя, по пути артисты показывали спектакли в разных городах. И масштабный фестиваль, с участием всех федеральных округов. И национальная премия «Золотая Маска», в этом году награждение прошло в Омске. Много чего было ещё. Главный праздник, это, конечно, День артиста, который впервые отметили 17 января.

Сергей Кириенко пообещал: 113 театров страны в ближайшие годы будут модернизированы. Вспомнил, что «театральные деятели вместе с народом» не только на культурном фронте. Более 27 тысяч концертов они дали на передовой и в госпиталях перед бойцами СВО.

Следом за Сергеем Кириенко выступил Владимир Машков. Он сообщил, что СТД - самая большая творческая организация в стране, в ней более 30 тысяч человек. И зачитал приветствие Александра Калягина, который не смог присутствовать на съезде, но пожелал процветания театральному братству.

И только потом были вопросы по существу: про изменение устава, про новый порядок приема и исключения из Союза, про переименование в Российское театральное общество, про членские взносы, которые должны вырасти, и новую эмблему, а ещё, что Дом Актера станет Домом Артиста...

С 2024 года в СТД появилось 5 новых отделений – в четырех новых регионах и в Ханты-Мансийске. Во многих региональных отделениях - новые председатели, их «омолодили» на 10 лет. Рассказал Машков, что государство выделило 555 миллионов рублей на ремонт 11 Домов артистов. Что взносы теперь можно платить онлайн. Что Союз ухаживаем за могилами театральных деятелей. И заботятся о тех, кто сейчас находится на СВО. А ещё он рассказал, что московские власти подарили Союзу административное здание и библиотеку на Страстном бульваре. Безвозмездно передали здание, где будет спорткомплекс. Театралам следует спортом заниматься. Кроме того, возвращают утраченное СТД имущество. Уже вернули пансионаты и санатории в Ялте, Плёсе и под Звенигородом…

Марк Розовский в одиночестве грустил. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

Что было ещё интересного? В следующий раз делегаты съезда смогут участвовать в нём онлайн, это важно с учетом масштабов страны. Театральное общество расширяет круг единомышленников и возвращается к «открытому членству» - в Союз могут вступить люди смежных профессий (интересно каких?). Достаточно подать заявление и платить взносы.

Отдельным пунктом шел «кодекс этики», о котором говорил ещё Станиславский. По уставу каждый член театрального общества обязан его соблюдать. В нарушениях будет разбираться комиссия по этике.

«Членские взносы предлагается установить в размере 3000, то есть по 250 руб. в месяц. Напомню, сегодня – это 1000 руб. в год. Мы понимаем, что увеличение для многих - чувствительный вопрос», - говорил директор Рязанского театра кукол Константин Кириллов. Но видимо мера неизбежная.

Наконец перешли к переименованию Союза театральных деятелей в Российское театральное общество. На разных этапах исторического пути слово «общество» было в названии: «С теплотой вспоминаются времена, когда СТД называлось Всероссийским театральным обществом». Теперь это будет просто Российское театральное общество… Но все права, обязанности и имущество правопредшественников сохраняются. Это закреплено в новой редакции устава.

Как и ожидалось, Председателем Российского театрального общества избран Владимир Машков, сопредседателем - Валерий Гергиев.

Владимир Машков был переизбран председателем театрального общества. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

Больших неожиданностей, а уж тем более – скандалов, театральный съезд не принес. Решения были столь ожидаемыми, что даже странно, что пресс-служба Российского театрального общества попросила журналистов покинуть зал на время заседания (о чем, конечно, заранее не предупредили). Пустили прессу только на официальную часть и пресс-подходы. Что странно для общественной организации, которая, как было сказано, «открыта для всех» (только плати взносы). В прежние годы было и прозрачнее: сиди и слушай, раз уж заботы театральных деятелей тебе интересны. И веселее.

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