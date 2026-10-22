Что нам делать с Егором Кридом: История про балбеса и идиотскую кофту всколыхнула страну — и не одну

32-летний поп-исполнитель Егор Крид выпустил клип на трек «Милый ублюдок», после чего грянул скандал. Фото: Даниил ОПАРИН.

32-летний поп-исполнитель Егор Крид выпустил клип на трек «Милый ублюдок», после чего грянул скандал. Зрители с хорошим зрением и прекрасной культурной насмотренностью разглядели принт (печатный рисунок) на лонгсливе (кофте с длинными рукавами и без воротника), в которой артист скачет в кадре, отчего пришли в ужас. В портрете молодого человека на груди Крида они опознали фрагмент постера фильма «Иди и смотри» (1985) Элема Климова — это одна из самых страшных картин о зверствах нацистов в истории мирового кино. Особенно возмутились в Белоруссии, где происходит действие фильма. А тот парень с лонглслива — белорусский мальчишка Флориан Гашун, который в фильме за пару дней из ребенка превращается в седого старика. Флориана-Флеру сыграл юный Алексей Кравченко, и по сей день это непревзойденный образ в фильмографии уже давно взрослого актера.

Произошедшее — действительно ужас и кошмар. Отовсюду звучат призывы распять артиста, а предвкушающие хайп адвокаты бодро пророчат Криду 5 лет заключения минимум. Хозяйка российского бренда КМ20, пошившего кофту, молчит в тряпочку - даром что Ольга Карпуть еще и известная светская дама и периодически мелькает в обзорах про богатых и знаменитых.

Но давайте же разберем ситуацию по факту. Крид виноват только в том, что фильм он не смотрел и надел кофту, какую ему подобрали стилисты (хлопковая тряпочка, между прочим, стоит без малого 40 тыщ — очень уважают себя российские бренды). Но Крид — поп-артист, слишком умных и образованных туда не берут - у них не получилось бы осознанно петь то, что поет Егор.

Кроме того, портрет Флеры на кофте зазидайнен-передизайнен по самое не могу — надо быть истинным киноманом, чтобы помнить не только фильм, но и постер к нему. Теперь у парня пирсинг, татуировки — еще и надпись «Маркировка дистанции». Разве что глаза, наполненные яростью и болью, остались (художник Юрий Ракша, его картины есть в коллекции Третьяковки, между прочим).

Егор Крид в той самой кофте с изображением горящей Хатыни Фото: кадр из клипа.

Так что самые серьезные вопросы возникают к КМ20. Хотя Ольга Карпуть может и не отвечать, ведь и так все ясно. Разумеется, она и в страшном сне не планировала глумиться над святынями (поговаривают, она довольно умная, и вообще у нее диплом врача). Но с авторским правом в России происходят все более чудовищные вещи, и в «легонькой такой промышленности», к которой можно отнести фабрику дорогих и бессмысленных кофт КМ20, тоже. Соцсети завалены, например, жалобными роликами дизайнеров и художников — одна большая корпорация кофт, футболок, трусов и носков, избравшая своим названием притяжательное местоимение второго лица единственного числа, массово ворует у них идеи принтов. Натурально публикуешь свой рисунок на страничке, а через месяц эта фирма продает футболки с ним. Из интернета вообще воруют все, что плохо лежит. Сколько было историй, когда к 9 Мая иные губернаторы вешают в своих городах баннеры, где вместо Т-34 какой-нибудь фашистский «Тигр» и т.п.

Что-то подобное произошло и в этот раз, к гадалке не ходи. Дизайнеру КМ20 понадобился образ молодого человека, он полез вдохновляться в интернет. Ну и вдохновился. Скорее всего, переделкой переделки.

Что с этим делать? Проблема на самом деле шире, чем нарушение авторских прав (их этому не учат, что ли?). И даже не в деградации населения (хотя я сегодня видел ролик, где много старшеклассников все как один уверенно ответили, что первым из землян на Луне побывал Юрий Гагарин). Расцвет цифровой эпохи, когда нейросети множат подобное и мы все чаще радуемся копиям копий, сильно опережает человеческую мораль — кажется, она уверенно движется в обратном направлении, куда-то в сторону Антивозрождения. Да, КМ20, извините, охренела — но это, еще раз извините, только верхушка айсберга. Ценность продукта интеллектуальной собственности будто бы померкла: к чему делать самому — это долго и муторно, проще взять чужое и быстренько переделать (часто силами ИИ).

Для начала хорошо бы вспомнить, что у нас есть отличные законы — как совести, так и те, что в кодексах. Потому жду, когда:

а) Крид обратится к человечеству в черной водолазке (не самая плохая традиция) и коротенько поделится впечатлениями от «Иди и смотри» (в вашем возрасте, Егор, уже можно смотреть что-то посложнее «Человека-Паука»);

б) «Мосфильм», владеющий правами на фильм Климова, влепит КМ20 иск и засудит фирму по самые помидоры.

И, пожалуй, все. Публичные казни на Лобном месте, напомню, давно отменены (последним казнили Степана Разина в 1671 году — камон, давайте не будем тянуть Егора в этот же ряд!).

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