Ночуем в чуме, прыгаем через нарты и слушаем руны

Путешествие - лучший способ узнать реальную, живую, не музейную культуру народов России. Фото: Равиль Сафарбеков.

Как узнать Россию в путешествии? Сходить в Третьяковскую галерею и Русский музей? Увидеть Байкал и вулканы Камчатки? Отправиться в круиз по Волге и проехать на поезде всю страну? Конечно, же да. Красоту пейзажей и богатство истории нашей страны туристы увидят практически в любой экскурсионной поездке.

Но все же реальную глубину и разнообразие России можно ощутить, только прикоснувшись к живым традициям, обычаям, ритуалам народов, живущих в ее регионах. Этнокультурные маршруты - лучший способ знакомства с реальной, а не музейной культурой многочисленных народов нашей страны.

Атмосфера межнационального согласия и межкультурный диалог стали такой естественной частью нашей жизни, что мы не всегда о них задумываемся. А стоит! К тому же сейчас есть дополнительный повод: 2026 год объявлен Президентом Российской Федерации Годом единства народов России.

А значит, самое время побыть в саамской деревне на Кольском полуострове или в стойбище оленеводов в тундре, переночевать в чуме или яранге, послушать карельские руны и вепсские легенды, стать участником обряда благословения и очищения алгыс в Якутии или попробовать неожиданные блюда, как, например, моны - традиционное блюдо народа ульчей в Хабаровском крае. Голубика с икрой кеты!

Впечатления и открытия гарантированы. «Комсомольская правда» выбрала несколько идей для путешествий, позволяющих увидеть единство России в ее многообразии.

Путешествие - лучший способ узнать реальную, живую, не музейную культуру народов России. Фото: Равиль Сафарбеков.

КАРЕЛИЯ: ПОСЛУШАТЬ КАНТЕЛЕ И ОТВЕДАТЬ КАЛИТКИ

Знакомство с карельской культурой начнем с рун - эпических песен о легендарных героях и сотворении мира. Всему миру известен карельский эпос «Калевала», Максим Горький сравнивал его с гомеровскими «Одиссеей» и «Илиадой». Поют руны а капелла или под аккомпанемент кантеле - народного инструмента, похожего на гусли с пятью струнами из конского волоса. В Петрозаводске стоит посетить мастеркую инструментов Национального ансамбля песни и танцев «Кантеле» и побывать на его концертах.

На севере республики в деревне Вокнаволок и сейчас живут потомки рунопевческих династий, в этнокультурном центре «Дом деревни» рассказывают о местных традициях и ремеслах. Ну и конечно есть смысл (и удовольствие!) в том, чтобы приобщиться к карельской культуре через гастрономию. Попробуйте уху каларуокка (из сига на молоке с квашеной и сушеной рыбой, с почками сосны и березы), ржаные блины сульчины с картошкой, рыбой, творогом или брусникой, лепешки-сканцы с пшеном или рисом, пироги калакукко с форелью и салом. Символ карельской кухни калитка - открытый пирожок с тонким ржаным тестом. С картошкой, ягодами, творогом, толокном…

А если хочется увидеть настоящую карельскую деревню — не декорацию, а живую, с домами, которым больше двух веков, — стоит отправиться в Кинерму. Это маленькое поселение в Пряжинском районе, где всего 17 домов стоят кругом, а самому старому из них — больше 260 лет. Кинерма признана одним из самых красивых поселений России и включена в ассоциацию «Самых красивых деревень России». Здесь сохранилась часовня Смоленской Божьей Матери, где три века находился чудотворный образ Одигитрии. Местные хозяйки — коренные карелки в пятнадцатом поколении — расскажут о крестьянском быте и о том, как сегодня живут карелы.

А неподалёку — ещё одна деревня, Киндасово. Её называют столицей карельского юмора: здесь каждый год проходит фестиваль баек и шуток, а местные жители — карелы-ливвики — славятся как неисправимые весельчаки. Гостей здесь посвящают в «киндасовцы», учат играть на пастушьих рожках и кантеле, угощают чаем из самовара с карельской выпечкой. Развитие таких мест напрямую влияет на жизнь самих жителей республики.

Глава республики Артур Парфенчиков неоднократно подчёркивал, что туризм — это не только впечатления гостей, но и новые рабочие места, отремонтированные дороги, благоустроенные общественные пространства. Появляются новые точки притяжения — значит, у местных жителей есть возможность заработать, а у республики — дополнительные налоги, которые идут на развитие инфраструктуры. Так культурное наследие превращается в ресурс, который делает жизнь в Карелии комфортнее — и для тех, кто приезжает, и для тех, кто здесь живёт.

Фото: Равиль Сафарбеков.

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ: УЗНАТЬ ПРО БАНЮ ПО-ЧЕРНОМУ И ВЫУЧИТЬ НОВЫЕ СЛОВА

Карелы живут и в Тверской области - переселились в XVII веке и сохранили свои традиции и язык. Центр Тверской Карелии - город Лихославль, где стоит памятник рунопевцу, а в Карельском национальном краеведческом музее, расположившиеся в купеческом особняке, экскурсоводы говорят на русском и карельском. Нескольким словам и посетителей научат. А еще покажут расшитые бисером наряды и украшения, домашнюю утварь, проведут мастер-класс по приготовлению калиток.

В селе Толмачи путешественников приглашают в музей карельского быта, рассказывают о целебных травах и банных ритуалах (а бани здесь топят по-черному, как в старину), на обед предлагают черные щи «натти рокка» и котлеты из лося.

РЕСПУБЛИКА КОМИ: УДИВИТЬСЯ САМЫМ ДРЕВНИМ ЛЫЖАМ И ИСПЕЧЬ ШАНЬГИ

В Республике Коми гости узнают, что есть два родственных народа: коми-зыряне и коми-пермяки, а еще ижемцы (изьватас), в чьей ДНК и культуре соединились коми, ненцы и русские.

В Финно-угорском этнопарке в селе Ыб, куда можно на день съездить из столицы региона Сыктывкара, программа для посетителей построена вокруг фигуры легендарного охотника Йиркапа с его супербыстрылыжами (по одной из версий, кстати, самые древние в мире лыжи найдены археологами именно в Коми). Еще научат печь шанги, правильно лежать на сеновале и угостят супом их сушеного мяса «кос яй шыд».

В ресторанах Сыктывкара в меню тоже есть блюда из кухни коми. Ляз - десерт из черемухи, ржаной напиток сур или шома - капуста с анисом, гвоздикой, брусникой и брусничным листом.

ЮГРА: ПРОКАТИТЬСЯ НА ОЛЕНЯХ И СДЕЛАТЬ ОБЕРЕГ

В Ханты-Мансийске, столице автономного округа, находится этнографический музей под открытым небом «Торум Маа», знакомящий гостей с традициями коренных финно-угорских народов - ханты и манси. Реконструированы стойбища, жилища, святилище, охотничья тропа.

Туристов, приезжающих в Сургут и Когалым - нефтяные центры Югры - приглашают побывать в реальных стойбищах оленеводов. Скажем, ханты Степан и Олеся Сопочины ждут гостей в своем стойбище в 70 км от Когалыма. Покажут стадо из трехсот оленей, научат ловить рыбу особым способом и дадут примерить национальные костюмы.

Прокатиться в нартах, запряженных оленями, интересно. Но есть и более современные способы передвижения по тундре! Фото: Равиль Сафарбеков.

Еще вариант - этностойбище Русскиных в 200 км от Сургута, где тоже можно увидеть подлинную жизнь хантов, прокатиться на оленьей упряжке, порыбачить на реке Тром-Аган и сделать куклу-оберег.

В стойбище «Юты Капияха» путешественников для начала окуривают дымом (это древний обряд очищения), а затем приглашают познакомится с оленями и отобедать (зажарят для вас на открытом огне щуку!), развлечься метанием аркана на рога оленя и прыжками через нарты, испечь хлеб в глиняной печи «нянь коре».

ЯМАЛ: СПЛЕСТИ УКРАШЕНИЕ И ПРИМЕРИТЬ МАЛИЦУ

В Ямало-Ненецком автономном округе можно проникнуться традициями ненцев, коми-зырян и народа ханты. В селе Мужи на берегу реки Оби долго жили ханты, а в XIX веке пришли и коми-зыряне. Гостей встречают в чуме, предлагая разгадать народные головоломки. Рядом - в 3 километрах от Мужей - туристов ждут в парке-музее «Живун» с видом на вершины Полярного Урала, чтобы познакомить с охотничьими и рыболовными традициями хантов.

Фото: Равиль Сафарбеков.

Хантыйский поселок Горнокнязевск (или Канось-Пухор) находится всего в 15 км от Салехарда, главного города округа. Когда-то он был столицей самого северного княжества народа ханты, и путешественников приглашают в «княжеские чумы» в этнографическом музее-стойбище и в воссозданную избу князя Ивана Тайшина, учат плести украшения из бисера и ставить чум.

Хозяйка чума на Ямале угостить олениной, строганиной и чаем с северными ягодами. Фото: Равиль Сафарбеков.

С обычаями ненцев знакомят в стойбище оленеводов Мув Тай («край земли»), где можно примерить малицу - широкую шубу из оленьей шкуры мехом внутрь, послушать песни и сказки и разобраться в устройстве чума, дегустируя уху из северной рыбы, строганину и чай из чаги с морошкой и брусникой. При желании попробуйте «няр неси» - сырое оленье мясо с кровью. Или прокатитесь на оленьей упряжке, ради чего хозяин отловит из стада несколько оленей арканом-тынзяном.

Фото: Равиль Сафарбеков.

ПРИМОРЬЕ: ПОМЕДИТИРОВАТЬ ПОД ВАРГАН И УВИДЕТЬ ТАНЕЦ ШАМАНА

Дальний Восток - беспроигрышный маршрут для тех, кто хочет погрузиться в традиционную культуру коренных народов. К примеру, этнографический комплекс «Тэму» в посёлке Ольга Приморского края - музей под открытым небом, знакомящий путешественников с жизнью удэгейцев, нанайцев и тазов. Гостей угощают ухой из лосося, погружают в медитацию звуками варгана и бубна и приглашают на плантацию женьшеня.

Национальный парк «Бикин» расположен на территории, где веками живут удэгейцы. Лучшее место для знакомства с их картиной мира - село Красный Яр на берегу реки Бикин. Удэгейцы отличные охотники, знающие повадки диких зверей. Гостям расскажут, как по следам на траве и царапинах на деревьях удэгейцы определяют, где искать животное. Покажут лодки-долбленки и шесты, с которыми ходят по рекам и добывают тайменя, щуку, хариуса. Из рыбьей кожи раньше шили непромокаемые плащи и сапоги, сейчас их используют в основном для сувениров.

В селе Агзу Тернейского района живут самаргинские удэгейцы, хранящие традиционный танец шамана. Их всего 200 человек.

КАМЧАТКА: ОЩУТИТЬ ДЫМ МОЖЖЕВЕЛЬНИКА И ПОПРОБОВАТЬ КОРЯКСКИЙ ЧАЙ

Коряки, ительмены, чукчи, эвены и алеуты живут на полуострове тысячи лет. Этнокультурный комплекс «Мэнэдек», эвенское стойбище в 2 км от села Анавгай Быстринского района, встречает гостей дымом можжевельника. А дальше - концерт ансамбля «Нургэнэк», мастер-классы по резьбе по рогу оленя и вышивке оленьим волосом.

Этнокультурный комплекс «Кайныран» знакомит с обычаями и бытом коряков. На стойбище работает питомник ездовых собак. Можно покормить медведей, которые воспитываются здесь же. Стойбище расположено на поляне на берегу небольшого озера, откуда открывается вид на Корякский и Авачинский вулканы. Гостям предлагают попробовать камчатскую уху и корякский травяной чай в яранге.

Комплекс «Пимчах» построен по образу и подобию поселений коренных жителей Камчатки - ительменов. В центре деревни балаган или “барабор” - жилище, рядом строение для сушки рыбы юкольник и деревянный идол.

В корякском стойбище «Чау-Чив» на берегу реки Быстрая туристы могут переночевать и попариться в бане.

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ: ПРОЙТИ СРЕДИ ТОТЕМОВ И МЕТНУТЬ АРКАН

Парк «Дюкча» расположен рядом с бухтой Гертнера, в получасе езды от центра Магадана. По парку проложены пешеходные дорожки и веломаршрут, здесь же начинается туристическая тропа “Черный Ключ” с видами на бескрайние морские просторы. Арт-объекты - тематические: тотемная поляна, деревянные персонажи народных сказок, стилизованное стойбище.

Продают сувениры, проводят мастер-классы и устраивают праздники. В марте в парке стоит побывать на этнофестивале «Дзялбу» и поучаствовать в турнире по северному многоборью: прыжках через нарты, национальной борьбе, перетягивании палки и бросании маута (аркана для ловли оленей). В программе фестиваля - парад собак северных пород и азартные гонки на собачьих упряжках.

- Этнографический туризм – одно из приоритетных направлений, поскольку Магаданская область – земля с богатейшей культурой коренных малочисленных народов Севера: эвенов, коряков, чукчей, юкагиров и других, - считают в Агентстве по туризму Магаданской области. - Гости могут участвовать в обрядах очищения со священным костром, соревнованиях, слушать живое горловое пение.

ЧУКОТКА: ПОБЫВАТЬ У КИТОБОЕВ И ПОПРОСИТЬ УДАЧИ У ПЕЛИКЕНА

- Туристический поток на Чукотку растет каждый год. В прошлом году он вырос в 1,8 раза и достиг 85 тысяч поездок, - рассказал «КП» губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов. - Национальный парк «Берингия» находится на стыке двух материков - Евразии и Северной Америки, и двух океанов - Тихого и Северного Ледовитого. Среди мероприятий, которые интересны туристам: традиционные соревнования по вылову корюшки «Корфест», гастрономический фестиваль «Гастрокэмп», регата на кожаных байдарах «Берингия», Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон», фестиваль «Берингов пролив».

Село Уэлен рядом с мысом Дежнева, самый восточный населенный пункт России и всей Евразии, известно чукотско-эскимосскими косторезными мастерскими, где создают уникальные изделия из моржовой кости, меха и китового уса.

В селе Лаврентия находится краеведческий музей, посвящённый культуре чукчей и эскимосов, и ежегодно проводится фестиваль морских охотников «Берингия». В центре села стоит монумент Пеликена, местного божества с толстым животом и широкой улыбкой. Фигурки Пеликена из дерева или моржовой кости туристы увозят домой в качестве сувениров.

Рядом с селом гнездятся птицы и устраивают лежбища моржи. В 27 км расположены минеральной источники Лоринские ключи, в 40 км - село Лорино, где и сейчас охотятся на китов.

ЦИФРЫ

190 народов и этнических групп живут в России.

1 миллион и более - численность шести народов нашей страны: русских, татар, чеченцев, башкиров, чувашей, аварцев.

47 народов относятся к малочисленным - их численность 50 тысяч человек и меньше. Это этносы Сибири, Крайнего Севера, Дальнего Востока, Кавказа.

СПРАВКА «КП»

У этнокультурного туризма есть несколько вариантов, они дополняют друг друга:

! Ностальгический туризм - путешествие в места, откуда родом ваши предки. Мотивом для таких путешествий обычно становимся изучение родословной, составление генеалогического дерева, ДНК-тесты, дающие информацию о происхождении.

! Эколого-этнографический туризм - знакомство с традиционными формами ведения хозяйства, взаимодействия. Погружение в жизнь кочевников-оленеводов или охотников на морского зверя - примеры подобных вояжей.

! Этнический туризм - здесь внимание к воссозданным ради туристов этнодеревням, музеям, мастер-классам. Самый понятный и массовый в вариант.