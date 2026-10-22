После заключения мира на Украине борьба с бандеровцами не закончится: уничтожать их придется как СССР после 1945-го

В мае на Украину вернули и торжественно перезахоронили тело националиста Андрея Мельника, который в свое время письменно просился в соратники к Гитлеру в «крестовом походе против большевистского варварства». Фото: Соцсети Владимира Зеленского.

Попытка атаки вражеских дронов на Москву, предпринятая в ночь на 22 октября, стала одной из крупнейших с начала 2026 года. В сторону Московского региона летели 630 БПЛА. Как сообщил столичный мэр Сергей Собянин, большая часть из них уничтожена силами ПВО на дальних рубежах, а 163 беспилотника нейтрализованы на подлете к Москве. Месяц назад мэр информировал, что в ночь на 20 сентября была отражена самая массированная атака: силы ПВО сбили более 1,6 тысячи БПЛА, из них 450 - на подлете к Москве. Нынешняя атака ВСУ произошла через несколько часов после переговоров Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. После которой помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что мы приблизились к завершению украинского конфликта.

Насколько приблизились - об этом на Радио «Комсомольская правда» говорили с Алексеем Подберезкиным, директором Центра военно-политических исследований, профессором МГИМО.

НАДЕЯТЬСЯ НА АЛМАЗ

- Воздушные атаки ВСУ не стихают — на что надеяться?

- На лучшую в мире продукцию концерна «Алмаз-Антей» и операторов нашей лучшей ПВО. Все остальные слова не значат ничего. У нас ПВО очень эффективная под Москвой. И я не волнуюсь в этом отношении.

- Киев с его полуразрушенной противовоздушной обороной не может пробить наши ПВО, и закатывает истерики, требуя от Вашингтона ракет к ЗРК Patriot и достаточной скорости для Starlink — но не находит понимания в Белом доме?

- Для Зеленского наступили тяжелые времена после того, как его Трамп «уволил». Зеленский лихорадочно думает, каким образом из этой ситуации выйти с наименьшими потерями. Он чувствует катастрофу, которая приближается для него и его окружения.

Директор Центра военно-политических исследований, профессор кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО (У) МИД России Алексей Подберезкин. Фото: Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

- И как они будут выходить из этой ситуации?

- Мне это сейчас непонятно. Юрий Ушаков сказал, что приближается неизбежное заключение соглашения по Украине. Честно сказать, эта политико-дипломатическая часть наименее ясна. Верховный не случайно говорил о денацификации, как о нашей главной стратегической цели. Как мы с этой проблемой будем разбираться - вот главное.

ТЕРРИТОРИИ - НЕ ГЛАВНОЕ

- Не территории - главное?

- Нет. Не то, какие районы будут переданы или зафиксированы как российская часть, результат победы в этом конфликте. А именно то, как дальше быть, какой режим там будет и насколько этот режим окажется устойчив в отношении нацистов, которые там сейчас доминируют. Я имею в виду госполитику Украины. Эта проблема самая острая. И ее переговорами с США не решить. Это внутриполитическая проблема Украины: кто придет к власти в Киеве, насколько сможет этот человек контролировать ситуацию? Вот это - главное.

- Но, все-таки, что касается военных действий и территорий?

- Мне представляется, что этот вопрос уже решён. Никто за оставшийся кусочек Донбасса, Краматорск и Славянск сейчас уже ответственности не несёт в Киеве Наше наступление идёт. Мы пока мягко говорим о наших успехах. А на самом деле там несколько группировок ВСУ в окружении. И уже ясно, что эти потери украинская армия не перенесет.

ПОДДЕРЖКА НЕ СНИЖАЕТСЯ

- Но поддержка режима западом не снижается.

- Киев наносит удары купленными за рубежом изделиями, и купленными не на свои деньги. И это - единственное, что им остается.

- Нам не легче от этого — прилеты на наши НПЗ и порты продолжаются.

- Киевскому режиму нужно делать хоть какую-то мину при такой катастрофической ситуации - иначе перестанут деньги давать. Режим Зеленского может немедленно рухнуть, когда извне перестанут поступать деньги. Он пятый год на искусственной подпитке. На 70% его военный и гражданский бюджет обеспечен за счет поступлений из-за рубежа. Если Евросоюз перекрывает эти финансовые потоки - то всего, что там есть, хватит максимум на две недели сопротивления. Потому - не хотят перекрывать и не будут.

- Ну в Москве это же понимают?

- Да. Режим Зеленского или того, кто вместо него останется на Украине, продолжат подкармливать из Лондона, Берлина и Брюсселя, и эта ситуация будет длиться, и если там сохранится нацистское доминирование, то с высокой вероятностью можно говорить, что ситуация затянется надолго.

- Даже у СССР с бандеровцами после 1945-го быстро справится не получилось.

- После Второй мировой войны в Советском Союзе 10 лет боролись с националистами в лесах Западной Украины и Прибалтики. За эти 10 лет было уничтожено примерно 50 тысяч военных и порядка 60 тысяч гражданских. Бандеровцы там сидели в землянках в Карпатах, жрали траву с салом и зверски воевали. И сейчас врага придется уничтожать на территории Украины, а не только на линии боевого соприкосновения в Донбассе и Новороссии.

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