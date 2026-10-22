Из чего сделана Россия: Страна впервые проводит Неделю своих народов

Со 2 ноября в Москве и регионах пройдёт Международная неделя «Народы России» Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Со 2 по 8 ноября в Москве и во всех 89 регионах впервые пройдёт Международная неделя «Народы России» - указом Владимира Путина она сделана ежегодной.

На одной странице афиши - ансамбль Александрова и турнир по «Миру танков», архивные снимки 1941 года и фото военных следователей из Донбасса, этнографический диктант и мастер-класс по тактической медицине. Так выглядит программа Международной недели «Народы России» в год единства народов. Готовил её аппарат Совета Безопасности с 30 ведомствами, и в этом первая подсказка: единство народов в России теперь относят не к праздникам, а к безопасности.

Вторая подсказка - в самой афише. Государство редко говорит о себе так откровенно, как составляя программу: что поставить рядом, кого позвать, о чём спорить. Здесь 1945-й, у которого за границей всё настойчивее отнимают советского солдата, соседствует с Донбассом, где мир по сей день оплачивают жизнью. А между памятью и ценой - те, ради кого всё это затеяно - 3 000 подростков на Молодёжном дне и 1 500 на марафоне «Знания»: именно им предстоит решать, что из этого сохранится. Многие подростки скорее всего, придут ради турнира по «Миру танков». И встретят там тех самых Героев, вернувшихся с фронта, где эти танки настоящие, - живых людей со Звездой Героя на груди, которым можно пожать руку и задать вопрос, на который у игры нет ответа.

Участие подтвердили гости из 50 стран - Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, ЮАР, Иран, Индонезия, Турция - и даже те, кому для поездки в Россию сегодня нужна известная смелость: США, Япония, Франция. И это не случайность: зовут людей, а не правительства. Из этого за 7 дней и складывается автопортрет страны. В нём видно, чем Россия гордится: Победой, армией, своими народами. И видно, что она никому не отдаст: память, своих детей и мир, за который платит до сих пор.

Подробности программы недели "Народы России" 21 октября представили на пресс-конференции. Фото: weekrus.ru

Афиша, в которую уместили всю страну

2 ноября, Центр международной торговли. Открытие, пленарное заседание - и сразу сессии, чьи названия похожи на заголовки будущих споров: о русофильстве, о «тренде на многодетность». Тут же 3 дня простоят 2 танка: один - на архивных снимках выставки «Республики - фронту», другой - на экранах стенда, где создатели «Мира танков» проводят турнир.

3 ноября - 11-й Большой этнографический диктант: 30 вопросов о народах страны, на которые в иные годы отвечали больше 4 млн человек. В тот же день - сессия «Россия - страна героев».

4 ноября, в сам праздник, - главное пленарное заседание и выход книги «Мы — Россия», со 2 по 15 ноября по ней прочтут лекции в школах и вузах всех 89 регионов.

5 ноября Неделя переезжает в Национальный центр «Россия»: здесь вручают «Гордость нации» - премию хранителям народных культур - и поёт ансамбль Александрова. А на Киностудии Горького открывается кинофорум, впервые с гостями из Китая, Индии, Монголии и Сербии, из своих ждут Карена Шахназарова, главу «Мосфильма».

6 ноября - марафон общества «Знание»: 1 500 молодых людей, обещают Юрия Башмета, Марию Захарову и Дамира Юсупова - лётчика, посадившего лайнер на кукурузное поле. Вечером - ансамбль Игоря Моисеева с «Танцами народов мира».

7 ноября - Молодёжный день: 3 000 участников в центре, события во всех 89 регионах и афиша, где диджеинг соседствует с тактической медициной, скейтборд - со штурмовым альпинизмом, с Героем России можно сделать селфи, а в списке обещанных гостей - Александр Дугин.

8 ноября - забег «Вместе» на ВДНХ, там, где с 1954 года стоит самый известный хоровод страны: 16 золочёных девушек фонтана «Дружба народов». А 10–12 ноября, уже после Недели, - «Хоровод. Энергия единства»: национальные ансамбли на одной сцене с артистами Большого.

Память, цена, защита

Выставки расставлены как 3 ответа на вопрос, из чего сделана страна.

Память - «Республики - фронту. 1941–1945», собранная из документов Росархива с историками стран СНГ: вклад каждой республики в Победу. Замсекретаря Совбеза Алексей Шевцов объяснил, зачем это: «По данным опросов, в Британии, в Америке порядка 17–18% считают, что основной вклад в победу над фашистской Германией внёс Советский Союз». И добавил: в Германии помнящих, кто освободил их от Гитлера, больше, чем в Британии и США.

Цена - снимки фотографа Анатолия Жданова, которые Следственный комитет собирал в Донбассе с 2022 года: места происшествий, последствия обстрелов, будни военных следователей. Герой России Сергей Петров из СК сказал коротко: выставка «отражает ту цену, которую платят люди за мир на Донбассе». За кадром - более 11 000 уголовных дел о преступлениях против мирных жителей, «каждый виновный понесёт заслуженное наказание», обещает Петров.

Защита - «Родина, которую мы защищаем»: базы и корабли от арктических льдов до Тихого океана, снятые там, куда, по словам Алексея Ларина из агентства Минобороны «Армия России», «не доедет туристический автобус». «Страну защищают не абстрактные силы, а живые люди, - говорит он. - У каждого из них за спиной свой город, улица и знакомый с детства вид из окна».

Мягкая сила с твёрдым характером

Так называется одна из сессий - «Голос России за рубежом: мягкая сила с твёрдым характером», - и это точное описание международной части. Спикеров ждут более чем из 50 стран - от Белоруссии до США, ЮАР и Ирана, аккредитацию получили журналисты из Франции, Японии и Саудовской Аравии. Для иностранцев есть дискуссия «Российский бизнес с иностранным колоритом» - о тех, кто приехал, открыл дело и остался.

Шевцов не выбирает выражений: «Россия как маяк зовёт к себе тех людей из стран, где навязываются псевдоценности, где уничтожается национальная идентичность, где непонятно сколько гендеров». И формулирует разлом: «Запад сам себя поставил в тупик, заставляя человека стереть свою этническую индивидуальность. А в России, наоборот, почти 200 народов - все самобытные, все сохраняют свои традиции, но все являются гражданами Российской Федерации». Это язык не культуры, а внешней политики, и Неделя не скрывает, что она ещё и инструмент: образ страны, где не требуют становиться другим, здесь предлагают на экспорт. Насколько он убедителен, будет видно по лицам в зале.

Единство нашей страны не раз проверяла беда - в 1612-м, в 1812-м, в 1941-м, - и каждый раз оно выдерживало. Теперь его впервые показывают по доброй воле, не дожидаясь беды, - и это по-своему труднее. Что из этого останется, станет видно не 8 ноября, а много позже: по той самой выставке в Нижнем, по 11 фильмам, по книге -и по тому, вернётся ли мальчик, пожавший руку Герою. Но одно ясно уже сейчас: к единству здесь отнеслись как к наследству - его не только празднуют, его берегут. Из него, собственно, Россия и сделана.

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