Президент Чехии Петр Павел Фото: REUTERS.

Президент Чехии, бывший НАТОвский генерал Петр Павел, выступая на форуме Берлинского глобального диалога, вдруг неожиданно заявил, что санкции против России можно будет и смягчить в том случае, если Москва продемонстрирует готовность к переговорам по Украине. В таком случае, по словам этого убежденного и непримиримого русофоба, ни одно выступление которого до сих пор не обходилось без камня в «огород» Москвы, «настанет время пересмотреть санкционный режим».

Как-то даже непонятно, с чего это так Петра (и Павела) так развернуло и заштормило. Между тем, если посмотреть на его аргументацию, то все начнет выглядеть вполне логично. Потому что, по мнению Петра (и Павел с ним, судя по всему, солидарен) после того, как президент США Дональд Трамп заключил «дизельную сделку» с Путиным, Европа вместе с Украиной попросту остались у разбитого корыта.

- Перемирие между Россией и Украиной было совсем близко, пока Трамп не ослабил ограничения на российское дизельное топливо. Это соглашение дало Москве возможность выйти из-под санкционного давления, — рассказал Петр Павел. - Я не знаю, можно ли это назвать предательством, но я бы назвал это ошибкой.

Если верить Петру (и Павелу вместе с ним), то санкционное давление США и Европы «ставило Москву в критическое положение», но новое решение Трампа дало России «новую надежду». Теперь, мол, добиться прекращения огня и перемирия будет значительно сложнее. Только вот верить чеху, если он искренне так считает, может только отравленный западной пропагандой идиот или такой же «тупой и еще тупее». Потому что Россия никогда за все последние годы ни разу не говорила ничего про какое-то перемирие, заморозку конфликта и прочие мечтания Зеленского и компании. Перемирие — это мечта европейского Запада. Москва заинтересована в установлении мира, а не перемирия.

На самом деле позиция чешского президента — коктейль из его разочарования ситуацией, осознания бесперспективности продолжения усилий борьбы против России и неизбывного желания выпутаться из того, во что Чехия вляпалась вместе с остальным практически всем составом Евросоюза.

И, похоже, что Павел (и Петр тоже) нашел лучший, как он считает, способ это сделать. Надо просто во всем сделать виновным Трампа. Дескать, Украина уже побеждала, лидеры стран-членов ЕС уже заготовили лавровые венки, чтобы увенчать ими свое чело, но тут американец заключил свою проклятую сделку. И все, на этом все закончилось. Так что, и Петр (и Павел) не стал меньшим русофобом ни на йоту, он просто нашел оправдание и того, кого можно обвинить в катастрофе. А от того, что виновным назван президент США, для Европы еще лучше: Штаты — это вам не какая-нибудь неизвестная и ни на что не влияющая Литва или Эстония. Можно с себя любую ответственность за все просто скинуть — потому как Штаты.

Виноватый найден. И нет сомнений, что через некоторое время и сам украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский, когда начнет оправдывать поражение Украины, пойдет по тому пути, который проложил для всех в Евросоюзе и Украине президент Чехии. Главное ведь не как было на самом деле, а как об этом рассказать.

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