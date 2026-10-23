Килограммы можно сбрасывать, не отказывая себе в десертах

Все свои рецепты Елена много раз проверила, отточив до идеала.

Если вы до сих пор прослаиваете медовик сметаной, то не жалуйтесь, что он выходит какой-то мокрый. Знайте: есть как минимум две хитрости, чтобы этого избежать, и обе придуманы одним человеком. Первая: сметану нужно предварительно «отвесить», завернув в марлю. Вторая: вообще обойтись без нее, заменив на… а вот не скажу. Потому что в издательстве «Комсомольская правда» вышла новая книга Елены Обуховой «Она готовит божественно. Сладкое, несладкое и полезное». Эти и другие хитрости - там.

Елена хорошо известна нашим читателям, это четвертая ее книга в нашем издательстве (а всего их пять, и все бестселлеры). Подписчиков у нее в соцсетях столько, что ими можно полностью заселить Петропавловск-Камчатский или Пятигорск. Еще чуть-чуть поклонников добавится, и это будет население Великого Новгорода или Благовещенска. И все эти люди Елене доверяют, потому что ее рецепты многократно опробованы. Как сама автор книги не раз рассказывала, она по многу раз испытывает один и тот же пирог или торт, меняет пропорции, пока результат не станет идеальным. А вам остается только повторить.

НЕСЛАДКОЕ И СЛАДКОЕ

Новая книга - в основном про выпечку, но не только. Картофельный хлеб пробовали когда-нибудь? Он долго не черствеет, получается пышным. Даже странно, что его придумали не в России, с нашей-то любовью к картошке. Такой уже лет двести пекут от Ирландии до Италии, а в Чили и Перу есть свои варианты. Вы его точно полюбите, и даже ваша подозрительная свекровь станет выпытывать рецепт.

А чем отличаются арабские блинчики от обычных, знаете? Это тоже рецепт из раздела «Разное несладкое». Там же - творожная лепешка с сырной начинкой, творожные пирожки с рыбой и яйцом, киш, беляши и много чего еще.

В «сладком» разделе - вареники из заварного теста, лимонный творожник, галета с клубникой… Фирменные авторские торты идут отдельно: «Королевский Наполеон», «Эскимо», «Немецкий яблочный мусс» и прочие, многим подписчикам автора уже полюбившиеся.

Полезные торты, сделанные без муки и сахара, выглядят прекрасно! И на вкус отличные.

ПОСТНОЕ

Не вздумайте выливать огуречный рассол. Помидорный - тем более. На них вы буквально из ничего за полчаса сделаете постное печенье. Ни яиц, ни сливочного масла, а выйдет вкусно и необычно. И никто не догадается, в чем секрет, пока сами не расскажете.

Да что там печенье, даже шоколадный пирог можно приготовить постный. К тому же еще и из гречневой муки. И шарлотку на апельсиновом соке. И даже домашние батончики-мюсли. Все ваши гости, кто постится, скажут вам за них спасибо. Да и худеющие тоже, поскольку муки и сахара в них нет совсем.

5 фактов об авторе Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.

БЕЗ ГЛЮТЕНА, САХАРА И ЛАКТОЗЫ

Кстати, о худеющих и о тех, кто следит за здоровьем. Шоколадный брауни из кабачка вам попадался? А миндальный хлеб с семечками тыквы? Пшеничной муки и сахара в обоих этих рецептах нет. Как и в домашнем овсяном печенье или пирожках из кукурузной муки (для них снова пригодится кабачок). И еще несколько видов пирогов и печенья без лактозы, глютена и сахара есть в этой книге и опробованы автором.

Знаю человека, который даже не подозревал, что у него непереносимость лактозы. Да что там, и врачи не сразу распознали. Пока мой знакомый сам с боем не настоял на том, чтоб сдать нужные анализы. Его жена теперь выкручивается, изобретает рецепты из безвредных для мужа продуктов. А он большой любитель выпечки. Этой семье книга Елены Обуховой точно пригодится.

Непереносимость глютена встречается не так часто, но его опасаются и здоровые - те, кто следит за весом и старается избегать воспалений (а глютен и лактоза, бывает, их провоцируют). Зря или не зря они так подстраховываются, пусть медики спорят. А безопасные рецепты для здорового питания - вот они. Для них потребуются не совсем привычные продукты, однако доступные. И, главное, такая здоровая выпечка тоже может быть вкусной и красивой. Килограммы можно сбрасывать, и не отказывая себе в десертах.

КСТАТИ

Кроме книги, вы можете приобрести авторский настенный календарь от Елены «Год с ароматом ванили». Каждый месяц - рецепт выпечки, которая подходит к сезону и точно поднимет вам настроение. Или тем, кому вы этот календарь подарите - маме, сестре, подруге. Новый год не за горами, а это - самый подходящий сувенир.