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Дом. Семья23 октября 2026 3:55

Килограммы можно сбрасывать, не отказывая себе в десертах

60 с лишним рецептов выпечки на все случаи жизни от известного автора-кулинара
Александра ЗАЙЦЕВА
Все свои рецепты Елена много раз проверила, отточив до идеала.

Все свои рецепты Елена много раз проверила, отточив до идеала.

Если вы до сих пор прослаиваете медовик сметаной, то не жалуйтесь, что он выходит какой-то мокрый. Знайте: есть как минимум две хитрости, чтобы этого избежать, и обе придуманы одним человеком. Первая: сметану нужно предварительно «отвесить», завернув в марлю. Вторая: вообще обойтись без нее, заменив на… а вот не скажу. Потому что в издательстве «Комсомольская правда» вышла новая книга Елены Обуховой «Она готовит божественно. Сладкое, несладкое и полезное». Эти и другие хитрости - там.

Елена хорошо известна нашим читателям, это четвертая ее книга в нашем издательстве (а всего их пять, и все бестселлеры). Подписчиков у нее в соцсетях столько, что ими можно полностью заселить Петропавловск-Камчатский или Пятигорск. Еще чуть-чуть поклонников добавится, и это будет население Великого Новгорода или Благовещенска. И все эти люди Елене доверяют, потому что ее рецепты многократно опробованы. Как сама автор книги не раз рассказывала, она по многу раз испытывает один и тот же пирог или торт, меняет пропорции, пока результат не станет идеальным. А вам остается только повторить.

НЕСЛАДКОЕ И СЛАДКОЕ

Новая книга - в основном про выпечку, но не только. Картофельный хлеб пробовали когда-нибудь? Он долго не черствеет, получается пышным. Даже странно, что его придумали не в России, с нашей-то любовью к картошке. Такой уже лет двести пекут от Ирландии до Италии, а в Чили и Перу есть свои варианты. Вы его точно полюбите, и даже ваша подозрительная свекровь станет выпытывать рецепт.

А чем отличаются арабские блинчики от обычных, знаете? Это тоже рецепт из раздела «Разное несладкое». Там же - творожная лепешка с сырной начинкой, творожные пирожки с рыбой и яйцом, киш, беляши и много чего еще.

В «сладком» разделе - вареники из заварного теста, лимонный творожник, галета с клубникой… Фирменные авторские торты идут отдельно: «Королевский Наполеон», «Эскимо», «Немецкий яблочный мусс» и прочие, многим подписчикам автора уже полюбившиеся.

Полезные торты, сделанные без муки и сахара, выглядят прекрасно! И на вкус отличные.

Полезные торты, сделанные без муки и сахара, выглядят прекрасно! И на вкус отличные.

ПОСТНОЕ

Не вздумайте выливать огуречный рассол. Помидорный - тем более. На них вы буквально из ничего за полчаса сделаете постное печенье. Ни яиц, ни сливочного масла, а выйдет вкусно и необычно. И никто не догадается, в чем секрет, пока сами не расскажете.

Да что там печенье, даже шоколадный пирог можно приготовить постный. К тому же еще и из гречневой муки. И шарлотку на апельсиновом соке. И даже домашние батончики-мюсли. Все ваши гости, кто постится, скажут вам за них спасибо. Да и худеющие тоже, поскольку муки и сахара в них нет совсем.

5 фактов об авторе

5 фактов об авторе

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.

БЕЗ ГЛЮТЕНА, САХАРА И ЛАКТОЗЫ

Кстати, о худеющих и о тех, кто следит за здоровьем. Шоколадный брауни из кабачка вам попадался? А миндальный хлеб с семечками тыквы? Пшеничной муки и сахара в обоих этих рецептах нет. Как и в домашнем овсяном печенье или пирожках из кукурузной муки (для них снова пригодится кабачок). И еще несколько видов пирогов и печенья без лактозы, глютена и сахара есть в этой книге и опробованы автором.

Знаю человека, который даже не подозревал, что у него непереносимость лактозы. Да что там, и врачи не сразу распознали. Пока мой знакомый сам с боем не настоял на том, чтоб сдать нужные анализы. Его жена теперь выкручивается, изобретает рецепты из безвредных для мужа продуктов. А он большой любитель выпечки. Этой семье книга Елены Обуховой точно пригодится.

Непереносимость глютена встречается не так часто, но его опасаются и здоровые - те, кто следит за весом и старается избегать воспалений (а глютен и лактоза, бывает, их провоцируют). Зря или не зря они так подстраховываются, пусть медики спорят. А безопасные рецепты для здорового питания - вот они. Для них потребуются не совсем привычные продукты, однако доступные. И, главное, такая здоровая выпечка тоже может быть вкусной и красивой. Килограммы можно сбрасывать, и не отказывая себе в десертах.

КСТАТИ

Кроме книги, вы можете приобрести авторский настенный календарь от Елены «Год с ароматом ванили». Каждый месяц - рецепт выпечки, которая подходит к сезону и точно поднимет вам настроение. Или тем, кому вы этот календарь подарите - маме, сестре, подруге. Новый год не за горами, а это - самый подходящий сувенир.