«Время музейных поэтов»: Как Вадим Знаменов собрал послевоенный Петергоф по крупицам

Среди экспонатов обширное собрание живописи, предметы интерьера, а также графика, которую «выпустили» из фондов Петергофа на гастроли «в первый и последний раз». Фото: Пелагия ТИХОНОВА/РИА Новости

«Время музейных поэтов. Вадим Знаменов и его Петергоф» - это не классическая ретроспектива с парадными портретами, витринами личных наград. Это попытка рассказать масштабную биографию великого директора Петергофа, не показав ни одной его личной вещи. И парадоксальным образом этот эксперимент удается. Экспонаты, которые он десятилетиями спасал, выменивал и покупал, говорят о Знаменове-создателе громче личных архивов.

Фото: Герман Лепехин

Знаменов пришел в Петергоф в 1965 году, когда дворцово-парковый ансамбль едва оправлялся от разрушений Великой Отечественной. Сначала - главным хранителем, а с 1977-го и до 2009 года - генеральным директором. Именно под его руководством восстанавливали дворцы, павильоны, сады и парки, а музейное собрание выросло в 18 раз.

Раздел «Воссоздавая прошлое» встречает инсталляцией из найденных Знаменовым ценностей - бытовых предметов, произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства, скульптуры XVIII - начала XX века из Франции, Италии, Голландии и России.

Фото: Герман Лепехин

Фото: Герман Лепехин

Зона «Пространство для нового искусства» рассказывает о том, как Знаменов выстраивал отношения с коллекционерами и создавал в Петергофе новые музеи - например, Музей семьи Бенуа и Музей коллекционеров.

Знаменов был завсегдатаем ленинградских комиссионных магазинов, он первым получал доступ к новым поступлениям. Для него не существовало чужого антиквариата - была лишь вещь, которая по праву принадлежала истории Петергофа. Его феноменальная память на предметы позволяла ему узнавать петергофские вещи в самых неожиданных интерьерах.

Фото: Герман Лепехин

Эта одержимость рождала истории, которые сегодня звучат как легенды. Одна из них связана со скульптурой сатира, представленного на выставке. Знаменов обнаружил ее в кабинете директора гостиницы «Астория». Хозяин кабинета оказался человеком сговорчивым, и сатир переехал в музей.

Другой изящный экспонат - бурдолю (женский ночной горшок) был выкуплен в комиссионке, где он красовался в витрине, как… соусница.

Выставка снабжена цитатами Вадима Валентиновича. А встав на определенные точки, посетители могут услышать голос легенды Петергофа.

ГДЕ: Музей русского импрессионизма, ст. м. «Динамо», «Белорусская», Ленинградский пр-т, 15, стр. 11.

КОГДА: до 24 января 2027.

Цена билетов: 450 - 750 руб.