Мастер на все трюки: Почему в процессе ремонта цена вырастает в три раза и как избежать лишних трат

- Не, хозяйка, тут заменой лампочки не обойтись. Тут всю ГЭС менять надо! Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Сломалась стиральная машина? Нужно переклеить обои или починить кран? Казалось бы, чего проще: нашел мастерскую через интернет, посмотрел цены. И вот уже через пару часов улыбчивый парень в рабочем комбинезоне стоит на пороге вашей квартиры. А потом срабатывает классический сценарий: в процессе ремонта выясняется, что «все гораздо сложнее». Итоговый чек вырастает в 3, 5, а то и в 10 раз. Неужели незадачливому хозяину только и остается раскошеливаться? Выясняем вместе с адвокатом Светланой Жмурко.

Поклейка обоев подорожала втрое

Эту квартиру в новостройке моя знакомая Юлия купила под сдачу. Когда съехали очередные арендаторы, она решила, что пора обновить обои. Казалось бы, чего проще и дешевле — ремонту всего шесть лет, штукатурка идеально ровная. Обои, которые предстояло заменить — первые, а не наклеены одни на другие в пять слоев, как это бывает в «бабушкиных» хрущевках.

Мастер, явившийся по объявлению, похваливал качественную отделку, пообещал справится с работой за три дня и по «минималке» — 450 рублей за квадратный метр.

Юля, не читая, подписала договор, оставила ключи и уехала в командировку. Вернувшись аккурат через три дня, она обнаружила, что старые обои содраны, а с поклейкой новых никто не спешит.

— Ваши обои были приклеены так, что зубами не оторвать, — пожаловался мастер. — Пришлось купить дорогой растворитель и смывать их в три этапа. Кроме того, штукатурка, которую профи ремонта нахваливал еще несколько дней назад, теперь вдруг неожиданно «забухтела». Плюс шпаклевка, грунтовка — все это увеличивало стоимость работ почти втрое, до 1200 рублей за квадратный метр. Не считая материалов.

— Если вы не согласны, я умываю руки, — подытожил мастер и направился к выходу.

Скандалить, искать другого поклейщика (не факт, что он окажется честнее) или ликвидировать последствия погрома самой Юле не хотелось. Пришлось согласиться.

Когда страсти и обида поутихли, хозяйка квартиры заглянула в договор. Там было написано, что стоимость работ может увеличится в процессе ремонта — в зависимости от «вскрывшихся обстоятельств». Жаловаться в фирму, через которую был нанят работник, тоже оказалось бесполезно. Внимательно изучив ее сайт, Юля обнаружила, что фирма предоставляет лишь информационные услуги, то есть сводит заказчика с исполнителем, а за его действия не отвечает…

Ну очень дорогой автосервис

Еще одна «классика жанра», где цена может вырасти в процессе ремонта — автосервисы.

Вы заезжаете в первую мастерскую, попавшуюся по пути, чтобы подкачать колесо или откликаетесь на объявление «бесплатная диагностика по акции». В процессе мастер «случайно» обнаруживает критический износ тормозных колодок, люфт в рулевой рейке или говорит, что вот-вот лопнет шланг. Вас ставят перед фактом: ехать опасно, чиним сейчас или выезжаете на свой страх и риск.

Еще одна «классика жанра», где цена может вырасти в процессе ремонта — автосервисы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Нечто похожее недавно произошло с актрисой Зоей Зиновьевой. Она приехала на своем «Порше» в автосервис на улице Правды, в самом центре Москвы, с рядовой проблемой — прокол колеса. По словам женщины, ей изначально озвучили стоимость ремонта — 1,5 тысячи рублей. Когда же работа была выполнена, счет выставили более чем на 3 тысячи.

Автовладелица посчитала сумму завышенной и необоснованной. Оставила полторы тысячи наличными и поспешила за руль. Но в тот момент, когда женщина нажала на газ, работники автосервиса опустили ворота. Удар был такой силы, что ворота разворотило, а иномарке требуется ремонт, стоимость которого хозяйка оценивает в миллион рублей.

В автосервисе говорят, что цены у них рыночные, счет выставлен согласно прайсу, который висел на стене. А ворота закрыли случайно.

Кто виноват в необычном ДТП — теперь разобирается ГАИ, а сторонам придется встретиться в суде, чтобы разобраться, кому компенсировать ущерб.

Пригодные запчасти заменим на новые

А эта история произошла со мной самим несколько лет назад. Стиральная машина вдруг перестала сливать воду. Мастера я нашел на портале «Профи.ру». На личной страничке спеца — около сотни положительных отзывов от довольных клиентов.

После осмотра он заявил, что испортился сливной насос. Новый он привез с собой и установил буквально за полчаса. В итоге запчасть, работа и срочный выезд в выходной день обошлись мне в пять тысяч рублей. А новую стиралку в ту пору можно было купить тысяч за 15. Выгодно, вроде бы. Но история имела продолжение.

Уезжая, мастер посоветовал заменить обратный клапан. Эта штуковина вставляется между сливным шлангом и канализационной трубой и не дает грязной воде литься обратно в машину.

То, что все дело было именно в клапане (его цена 500 рублей), я понял спустя несколько дней, когда отремонтированная стиралка вновь «забастовала». Просто мастеру было невыгодно честно назвать причину. Ведь совет заменить клапан ничего не стоит, а за ремонт можно взять приличную сумму…

«Живу рядом, приду быстро»

Такие объявления наводнили наши подъезды и почтовые ящики. «Мастера на час» готовы устранить течь под раковиной, заменить искрящую розетку или выключатель, наладить забарахливший компьютер.

По телефону озвучивают вполне приемлемую цену. На месте мастер заявляет, что трубы изношены, старые провода подгорают и одной заменой прокладки или ремонтом розетки не обойтись — нужно менять трубы или всю электропроводку до щитка. Иначе затопите соседей или устроите пожар.

На самом деле за мастерами, якобы живущими рядом, скрываются call-центры Фото: Михаил ФРОЛОВ.

На самом деле за мастерами, якобы живущими рядом, скрываются call-центры. За каждый предоставленный адрес они берут с «мастеров» немаленькую сумму, а те стараются отбить ее с лихвой — обманывая и запугивая клиентов, впаривая ненужные услуги, детали и запчасти по завышенным ценам. В итоге «копеечная» стоимость ремонта, заявленная изначально, превращается в тысячи и даже десятки тысяч — тут все зависит от напористости «мастера».

Схема — на грани мошенничества, но полиция редко вмешивается, если только дело не доходит до откровенных угроз. Ведь дельцы все обстряпывают так, будто речь идет о гражданско-правовом договоре об оказании работ и услуг.

Поэтому тут нужно четко стоять на своем и следовать общим правилам: не поддавайтесь на запугивания, спрашивайте совета родных и других специалистов, не оплачивайте навязанные и несогласованные с вами услуги, требуйте акт выполненных работ и пишите в нем свои замечания (подробнее см. «Советы юриста»). В случае угроз — звоните в полицию и зовите на помощь.

СОВЕТЫ ЮРИСТА

Пять правил безопасной услуги

Как не попасть в неприятную ситуацию, когда цена неожиданно растет, и что делать, если вы уже столкнулись с ней — разбираемся вместе с адвокатом Светланой ЖМУРКО.

1. Выбираем исполнителя

Даже в век интернета и соцсетей лучшие рекомендации можно получить только от знакомых, которые уже пользовались услугами того или иного мастера или компании. Если это невозможно, изучайте отзывы на независимых площадках — городских форумах, картах Яндекс, Google, или 2ГИС.

Для мелкого ремонта сантехники и электрики зовите мастеров из своей управляющей компании. Там твердые расценки, а в случае чего — будете знать, куда жаловаться.

Если речь идет о ремонте квартиры или машины, обходите стороной сайты, где указаны только контактные телефоны. Уважающая себя фирма или ИП не скрывает своего наименования и юридического адреса, номеров ИНН и ОГРН (регистрации в Единых госреестрах юридических лиц или индивидуальных предпринимателей).

Требуйте прайс-лист. Если мастер называет цену «с потолка» или обещает разобраться по ходу — отказывайтесь Фото: Андрей МИРЕЙКО.

— На сайте ФНС есть раздел «Прозрачный бизнес», где по ОГРН, ОГРНИП, ИНН или названию организации можно получить сведения, зарегистрирован ли субъект, не прекращена ли его деятельность, кто является руководителем, какой у него адрес и налоговый режим, — консультирует Светлана Жмурко. — Официальная регистрация не гарантирует, что подрядчик не нарушит договор, не исчезнет с деньгами или выполнит работу качественно. Но определенный фильтр все-таки присутствует. Кроме того, если спорная ситуация возникнет — вы будете точно знать, кому предъявлять претензию.

2. Фиксируйте договоренности, уточняйте цены

Задавайте уточняющие вопросы по телефону. Спрашивайте не сколько стоит ремонт, а какие именно работы входят в эту стоимость и может ли цена измениться в процессе.

Перед началом работ подпишите договор или хотя бы акт осмотра, где четко прописан перечень работ и их стоимость. Требуйте прайс-лист. Если мастер называет цену «с потолка» или обещает разобраться по ходу — отказывайтесь.

Ключевые моменты обсуждения условий лучше записать на видео или диктофон. Запись не заменяет письменный договор, но может пригодиться в суде, если возникнет спор.

— Например, запись может подтвердить, что подрядчик называл определенную сумму, что заказчик сообщал о своих требованиях, что подрядчик обещал выполнить работы в определенном объеме, — перечисляет правовед. — Это полезно, если договор не фиксирует эти моменты или если подрядчик в суде отрицает свои слова.

3. Стоимость работ — твердая или приблизительная?

— В договоре подряда может быть указано, что цена работы является приблизительной или твердой, — объясняет Светлана Жмурко. — Согласно п. 4 ст. 709 ГК РФ, если в договоре прямо не указано, что цена приблизительная, она считается твердой.

В таком случае подрядчик не вправе требовать увеличения цены, даже если в процессе работ обнаружились скрытые дефекты или потребовались дополнительные материалы.

Из этого правила есть исключение — если существенно подорожали материалы или услуги третьих лиц, которые предоставляет сам подрядчик, и этого нельзя было предвидеть.

— Но это исключение касается рыночных скачков цен, а не ситуации, когда, например, вскрыли стену и нашли дополнительную работу, — подчеркивает адвокат. — Любое изменение стоимости договора действительно только при наличии письменного соглашения. Устные заверения мастера о том, что он выполнил дополнительный объем работ, юридической силы не имеют.

Если же договором предусмотрена приблизительна цена, правила иные. Обо всех изменениях подрядчик обязан своевременно предупредить заказчика. Тот вправе согласиться или отказаться от дальнейшего сотрудничества, оплатив часть выполненных работ.

— Если в процессе ремонта вам говорят, что нужно еще что-то сделать или докупить, запросите смету, — советует Светлана Жмурко. — Она должна содержать перечень работ, материалов и цены. Если же работы уже выполнены без согласования, заказчик не обязан их оплачивать.

Деньги нужно передавать под расписку или переводом с указанием назначения платежа. Это будет доказательством оплаты, если возникнет спор.

4. Пишем, чем недовольны

По итогам стороны подписывают акт приемки выполненных работ.

— Он подтверждает, что работы или услуги выполнены в полном объеме, цена согласована, оплата произведена, — объясняет адвокат. — Подпись заказчика означает, что он принял работы и согласен с их объемом, стоимостью и качеством.

При несогласии подписывать акт без замечаний нельзя. Их нужно подробно изложить на свободном месте акта или на отдельном листе, озаглавив его «Протокол разногласий».

— Полностью отказываться от подписи не стоит. Подрядчик может составить акт в одностороннем порядке, а суд признает его действительным, если мотивы отказа не будут документально зафиксированы, — предупреждает Светлана Жмурко.

5. Не согласны — направьте претензию

— В случае возникновения спора, сначала стоит направить подрядчику письменную претензию. Указать в ней, что было согласовано, что фактически предъявлено, какую сумму признаете, а какую оспариваете. Претензию надо направить заказным письмом или вручить под расписку, — напоминает адвокат. — Если претензия отклонена или проигнорирована, можно идти в суд. При твердой цене договора суд может разрешить спор без экспертизы.

Экспертиза потребуется в случаях, когда цена не была зафиксирована или спор касается качества работ. Конечно же, экспертиза стоит денег. Но если спор касается ремонта стоимостью в сотни тысяч рублей, игра стоит свеч.

— Если эксперт подтвердит, что предъявленные работы не соответствуют согласованному объему или их рыночная стоимость явно завышена, это будет важным доказательством правоты заказчика, — говорит Светлана Жмурко.

КСТАТИ

Акция закончилась? Как бы не так!

Еще одна сфера, где мы сталкиваемся с ценовыми качелями — всевозможные интернет-магазины и маркетплейсы. Цены там постоянно меняются, покупателей заманивают акциями и скидками. Оформил покупку смартфона по акции за 20 тысяч, а когда пришел забирать заветную коробку, выяснилось: акция закончилась, этот смартфон теперь стоит 25, доплатите! Нередко продавцы ссылаются на технические сбои на сайте. Мол, извините, программист ошибся при указании цены, на самом деле эта вещь стоит намного дороже.

Ситуацию прояснили в Роспотребнадзоре: фиксация цены происходит в момент заключения договора между покупателем и продавцом. Бумаг при онлайн покупках мы, разумеется, не подписываем. Поэтому договор считается заключенным с момента оформления заказа продавцом. То есть, вы жмете кнопку «купить» — он присылает вам ответное сообщение с номером заказа. Тем самым подтверждает заключение договора на условиях опубликованной на сайте оферты.

— Изменить цену, объявленную в момент оформления заказа, продавец уже не вправе, — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

При этом оплачен товар или еще нет, не имеет значения. Ссылки на технические сбои и ошибки на сайте тоже не принимаются. По подобным спорам уже есть судебная практика, соответствующие разъяснения дал Верховный суд.

Отказ продать товар по цене, указанной в подтверждении заказа, «лечится» официальной претензией к магазину. Если же он игнорирует ее или стоит на своем, тогда можно обращаться в суд.

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