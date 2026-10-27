С террасы на крыше открывается впечатляющий вид на старый центр Москвы. Фото: Мария РЕМИЗОВА.

Художник Никас Сафронов - большой любитель вещей с историей. Неудивительно, что в его трехэтажной квартире так много антиквариата. Дом, где живет Сафронов, построен архитектором Алексеем Щусевым в 1928 году. Ранее особняк в Брюсовом переулке был пятиэтажным, но в начале 2000-х его надстроили четырьмя этажами, и три из них приобрел Сафронов. У Никаса в квартире 17 комнат, в которых собрано множество редких вещей. Часть из них были либо подарены, либо куплены наудачу за небольшие деньги.

Вместе с экспертом по историческому декору Региной Ван Влит мы попытались разобраться, сколько может стоить домашняя коллекция художника.

- Я много лет работаю с интерьерами и антиквариатом, поэтому, рассматривая дома известных людей, всегда обращаю внимание не только на стоимость отделки, - рассказала KP.RU Регина Ван Влит. - Мне гораздо интереснее понять, есть ли в пространстве характер, история и предметы, которые невозможно заказать по каталогу. Квартира Никаса Сафронова - как раз такой случай. Это не просто дорогая недвижимость в центре Москвы, а интерьер-фантазия, в котором переплелись европейская готика, ренессанс, барокко, эклектика, современное искусство и личная мифология владельца.

Регина Ван Влит. Фото: Личный архив

Площадь квартиры составляет около 1000 - 1200 квадратных метров. Из окон открываются виды на Кремль и исторический центр Москвы - уже одно это делает объект исключительным. Интерьер создавался более 10 лет, а его владелец постепенно собирал мебель, старинные книги, живопись, предметы церковного искусства. Перед нами не квартира, которую обставили за один сезон. Это настоящий дом коллекционера.

Особенность квартиры заключается в том, что каждый ее уровень решен по-своему.

На нижнем этаже господствует готика: темное резное дерево, камень, витражи, старинная мебель, гербы. Пространство одновременно напоминает европейский замок, монастырскую библиотеку и театральную декорацию.

Нижний этаж апартаментов оформлен в готическом стиле. Фото: Мария РЕМИЗОВА.

Антикварный камин, по оценке нашего эксперта, стоит от 9,4 до 28 млн руб.

Живопись XV - XVII веков - от 4,7 до нескольких сотен миллионов руб.

Старинные книги - от 1,8 до 141 млн руб. за редкие рукописи.

Европейская резная мебель - от 4,7 до 14 млн руб.

Старинная плитка (французские или голландские изразцы) XVII века - от 1,4 до 5,6 млн руб.

В одной из спален стоит подлинная кровать Марии-Антуанетты, которую художник купил на аукционе. Цена спального гарнитура, по оценке нашего эксперта, - от 47 до 188 млн руб. Фото: Мария РЕМИЗОВА.

По словам Никаса, значительная часть мебели в готических помещениях относится к XVI - XVII векам. Предметы приобретались на европейских аукционах, в антикварных салонах и у частных владельцев. Среди наиболее известных вещей называют стол Наполеона Бонапарта, кресло кардинала XVI века, стоявшее когда-то в Ватикане, и спальный гарнитур, который связывают с королевой Марией-Антуанеттой. В интерьере также представлены церковная плитка, каменные элементы и архитектурный фрагмент из Вероны.

Этот стол, по словам Сафронова, принадлежал Наполеону. Сейчас на нем стоят шахматы, которые живописцу подарил шансонье Вилли Токарев. Их для певца из дерева, бумаги и пластика сделал в тюрьме его поклонник-сиделец. Фото: Мария РЕМИЗОВА.

Вилли подарил шахматы Сафронову за то, что тот помог ему оплатить операцию.

Следующий уровень более эклектичен. Здесь соединяются французская и итальянская мебель, живопись и личные коллекции владельца.

На верхнем этаже квартиры находится мастерская художника. Интерьер в современном стиле Никас украсил круглым камином, антикварными картинами и мебелью. На первом плане - кресло из французского замка: хозяин купил его на аукционе во Франции. Фото: Мария РЕМИЗОВА.

Верхний этаж, где находится мастерская художника, значительно современнее: в нем присутствуют элементы лофта и хайтека.

- Для меня квартира Никаса - один из самых ярких частных интерьеров Москвы, - говорит эксперт. - В ней есть то, чего невозможно добиться одним бюджетом: характер, память и ощущение прожитого времени. И именно это я называю настоящей роскошью.

Никас Сафронов обожает блошиные рынки, говорит, что порой там можно найти настоящие сокровища. Фото: Мария РЕМИЗОВА.

Во Франции художник увидел на местной блошке разрушенную пластиковую фигуру Мэрилин Монро. Никас забрал ее домой, покрыл сусальным золотом и расписал. Так родился главный штрих его гостиной на верхнем этаже - оригинальная лампа. Фото: Мария РЕМИЗОВА.

А ЧТО ЕЩЕ?

Цена антиквариата зависит от его подлинности

Сколько может стоить уникальная коллекция Сафронова?

- Антиквариат необходимо оценивать отдельно от недвижимости - предмет за предметом. Без очной экспертизы я бы предварительно оценила совокупную стоимость мебели, книг, живописи и декоративных предметов в диапазоне от 3 до 10 млн евро (от 282 млн до 940 млн руб.). Но это оценка качественного европейского антиквариата - без учета громких исторических имен.

Если принадлежность отдельных вещей Наполеону, Марии-Антуанетте или представителю Ватикана подтверждается безупречными документами, стоимость коллекции может оказаться значительно выше. Например, французский письменный стол эпохи Бонапарта может стоить от 15 до 60 тысяч евро (от 1,4 до 5,6 млн руб.). Если же документально доказано, что за ним действительно работал император, его стоимость способна превысить миллион евро (94 млн руб.).

Та же ситуация с мебелью Марии-Антуанетты. Сам по себе качественный австрийский или французский гарнитур XVIII века я бы оценила в 30 - 100 тысяч евро (2,8 - 9,4 млн руб.). Но если он подлинный, речь может идти уже о сумме от 500 тысяч (47 млн руб.) до нескольких миллионов евро.

Отдельной экспертизы заслуживает живопись. В квартире находятся произведения, заявленные как работы XV - XVII веков, и даже картина XIII века, выполненная на коже. Если датировка окажется верной, это может быть один из самых ценных предметов всей коллекции.

Не менее интересна библиотека. Среди старинных книг могут находиться как декоративные издания стоимостью несколько сотен евро, так и редкие рукописи или первопечатные книги, цена которых достигает десятков и сотен тысяч евро. Оценивать библиотеку следует не «по метрам полок», а по каждому изданию отдельно.

ИТОГО

- Ориентировочная совокупная стоимость недвижимости, интерьера и коллекции может составлять около 7 млрд рублей, а при подтверждении выдающегося происхождения ключевых предметов даже превышать эту сумму, - считает наш эксперт.

Винтовая лестница ведет с верхнего этажа пентхауса на террасу на крыше. Фото: Мария РЕМИЗОВА.

КОШЕЛЕК

Сколько стоил ремонт?

Никас Сафронов говорит, что покупка трех этажей в свое время обошлась ему приблизительно в 20 млн долларов (1 млрд 677 млн руб. по текущему курсу). Ремонт и объединение этажей - еще примерно 6,5 млн долларов (503 млн руб.), и около 1,5 млн долларов (126 млн руб.) художник потратил на мебель.

- Я вполне допускаю, что расходы действительно были очень значительными, - говорит Регина Ван Влит. - Здесь требовалось не просто отделать комнаты. Необходимо было объединить несколько уровней, создать лестницы, разработать сложную инженерную систему, встроить старинные архитектурные элементы и изготовить огромное количество индивидуальных столярных изделий. Если создавать подобный интерьер сегодня, сложная отделка площади около 1000 квадратных метров могла бы ориентировочно стоить от 1 до 2 млрд рублей. Речь идет практически о ручной работе с камнем, деревом, металлом, витражами.

Сколько может стоить эта квартира сегодня? Такой объект нельзя оценивать простым умножением площади на среднюю стоимость квадратного метра. Квартира уникальна благодаря расположению, видам, площади, внутренней архитектуре и своей истории.

В 2026 году средняя стоимость квадратного метра в наиболее дорогих сделках на элитном рынке Москвы достигала примерно 4,5 млн рублей. При площади около 1000 - 1200 квадратных метров стоимость самой недвижимости без оценки коллекции я бы определила в диапазоне 4 - 7 млрд рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Все оставлю городу»

- В будущем я хочу оставить эту квартиру городу, чтобы потом тут организовали музей, - рассказал KP.RU Никас Сафронов. - Сыновья не против моих планов, они тоже считают, что моим творческим наследием должны пользоваться люди.

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