Не покупайтесь на милоту! Назван самый бесстрашный зверек - он храбрее медоеда и его наглость не знает предела

Безумный медоед. Фото: Christian HEINRICH/imageBROKER/Global Look Press

Разбуди любого среди ночи и спроси: какое животное самое бесстрашное? Любой пробормочет: «Знамо, медоед» - и перевернется на другой бок.

А вот и нет! Будим любого и читаем коротенькую - минут на сорок - лекцию. После которой уж никто не заснет.

Заклинатель змей

Итак, сначала про медоеда. Это отмороженный на всю голову лысый барсук (он не обижается - это официальное название). Небольшой, с полметра, но бесстрашный до безумия. Ест он не только мед, предпочитая более питательных змей. Они его, конечно, кусают, но без толку. Даже от яда королевской кобры, способной завалить слона, он просто засыпает на несколько часов. А потом просыпается и снова продолжает жрать змей. Или мелких крокодилов. Или ради забавы гонять львов, леопардов и гиен - они честно офигевают от такой наглости и предпочитают держаться от этого чокнутого подальше.

Тем удивительнее, что братом - не по крови, но по поведению - медоеда выступает самый неожиданный зверь!

Страх? Нет, не слышал

И этот неожиданный зверь - карбыш. Или проще - дикий хомяк.

Еще более безумный карбыш. Не покупайтесь на милоту! Фото: Sonja JORDAN/imageBROKER/Global Look Press

Не путать с домашним, это небо и земля! Обитатель клетки любит поесть и поспать, а рожденный свободным - это просто какое-то биологическое оружие размером до 30 см. С одной стороны, милый, но может моментально броситься на того, кто больше него, - на лисицу или собаку. Или гораздо больше - на дачника. Точнее, неудачника, ведь у чудо-зверя четыре резца, по крепости не уступающих железу. Посему он спокойно прокусывает не только плотную кожу зверя, но и туристический ботинок человека. Причем действует хомяк как швейная машинка - быстро нанося укус за укусом.

Но это не все сюрпризы. Зверь (зверьком уже язык не поворачивается его назвать) может подпрыгнуть на метр для атаки в чувствительные места. А если его попытаться схватить, он просто разворачивается внутри шкуры и... да-да, продолжает шинковать противника резцами (вот здесь он очень похож на медоеда).

Те, кто встречал карбыша, отмечают чувство безбрежного ужаса, когда хомяк начинает даже пугать - скалит зубы, надувает щеки, утробно рычит и шипит.

Возникает резонный вопрос: а чего он такой дерзкий? Всему виной особый гормональный фон. При малейшем намеке на опасность у него выбрасывается такая мощная доза адреналина, что башню срывает начисто.

Так что увидите на Алтае или в Башкирии карбыша - бегите со всех ног. Иначе - «придет серый хомячок и укусит за бочок...»

На этом всё. Спокойной ночи.

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