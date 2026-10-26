Саша Савельева и Кирилл Сафонов после заявления о разводе раскрыли правду о сыне: "Ножом по сердцу"

Саша Савельева и Кирилл Сафонов не говорят сыну о разводе Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Саша Савельева и Кирилл Сафонов разводятся после 17 лет брака. 42-летняя певица и 53-летний актер не скрывают, что решение о расставании далось им тяжело. Но самое главное не это. Артисты не знают, как сообщить семилетнему сыну о разрыве. Мальчик растет чувствительным ребенком и очень привязан к родителям.

Кирилл Сафонов и Саша Савельева объявили о расставании в совместном видео. "Мы решили развестись, потому что очень сильно любим друг друга. Мы родные друг другу люди, мы вместе родили ребёнка", - рассказали артисты.

Артисты прожили 17 лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Звезды смогли спокойно поговорить. Однако сообщить о разводе сыну Леону не смогли.

"Мы с мужем не понимаем, как грамотно объяснить так, чтобы не нанести ему травму. Взрослые-то сами разберутся. А когда дело касается детей... Хочется сделать все правильно... Он очень чувствительный ребенок. Мы, когда с Кириллом обсуждали этот момент, он сказал: «Для меня это настолько ножом по сердцу! Не представляю, как мы ему скажем». Я ответила: «Мы найдем лучшее решение»", - сообщила певица.

Сейчас она и Леон живут в России. Сын ходит в московскую школу. "Леон всегда видел проявление нежности, как мы общаемся с Кириллом... Мы старались быть хорошими родителями. Теперь он не будет видеть любовь, взаимопонимание мамы и папы. Потому что мы физически разошлись", - размышляет Саша.

Сафонов остался в Израиле, где живет много лет. В Москву он не приехал даже ради ребенка, который 1 сентября пошел в первый класс.

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