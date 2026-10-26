Бросила мужа-изменщика, нашла новую любовь и родила в 45: как живет Натали Портман, звезда «Леона» и «Черного лебедя»

Натали Портман стала мамой в 45 лет. Фото: IMAGO/C Flanigan/imageSPACE/Global Look Press

Как известно, в 2024 году актриса Натали Портман развелась с мужем, французским танцовщиком и хореографом Бенжаменом Мильпье. Они провели в официальном браке 11 лет, а роман длился еще дольше. Натали и Бенжамен стали родителями сына Алефа (сейчас, в 2026-м, ему 15) и дочери Амалии (ей сейчас 9). Причиной расставания стало то, что Мильпье вроде бы изменил супруге: французские СМИ судачили о том, что он завел роман с Камиль Этьен, известной активисткой, сражающейся с изменением климата.

Но вскоре Натали нашла нового бойфренда, и тоже француза: музыканта Танги Детабля. В начале сентября она стала мамой в третий раз. Ни пола, ни имени ребенка родители не раскрывают. Папарацци удалось заснять Портман и Детабля прогуливающимися с младенцем по улицам, но ребенок был в закрытой переноске на груди отца.

Сейчас вышло большое интервью актрисы журналу Harper’s Bazaar. Она там говорит, что уже десять лет считает Париж своим домом. «Когда я появлялась беременной в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе, за мной каждый день ходили по пятам человек двадцать! К беременным женщинам там проявляют какой-то особый, повышенный интерес. Никогда прежде меня так не донимали. А здесь все всё знали, но при этом меня практически никто не беспокоил».

Еще она заявила, что ее переполняют «восхищение и радость от появления на свет этого маленького волшебного человечка. Это позволяет мне по-новому взглянуть и на моих старших детей: я вспоминаю, как совсем недавно они были крошечными, только что появившимися на свет созданиями, - и как быстро превратились в удивительных людей, каждый со своим неповторимым характером, чувством юмора и собственными идеями».

А когда ее спросили о том, с какими чувствами она вступила в новые отношения в зрелом возрасте, Портман ответила: «По-моему, все очень просто: нужно быть добрым, любящим и уметь смеяться. Это все, что имеет значение. Именно в этом и заключается радость такого возраста. Если в чем-то нет этого - я не буду тратить на это свое время».

В 2026 году у Портман выходят два фильма: сатирическая комедия «Галеристка», в которой Портман исполняет роль нервной, холодной блондинки - той самой владелицы галереи (ее партнершами стали Дженна Ортега и Кэтрин Зета-Джонс), и романтическая комедия «Хороший секс», где она снялась с Марком Руффало и Мег Райан.

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