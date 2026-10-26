Сколько было зажигательных речей и ярких блестящих выступлений по поводу того, что ВСУ одерживают перемогу за перемогой, наступают, освобождают. Фото: REUTERS.

Ложь, которую украинские власти несут в широкие народные массы ежедневно и ежечасно, достаточно часто даже не надо опровергать, доказывать их вранье с фактами в руках, взывать к логике, использовать иные аргументы. По той простой причине, что сам Киев опровергает вранье аж самого украинского «просроченного» главаря бандеровского режима Владимира Зеленского, причем, зачастую, устами или действиями самого «просрочки» Владимира Зеленского.

Сколько было потрясываний кулачком, сколько было зажигательных речей и ярких блестящих выступлений по поводу того, что ВСУ одерживают перемогу за перемогой, наступают, освобождают. В общем, если верить Зеленскому, то со дня на день для украинской армии должны были на горизонте показаться либо башни Кремля, либо небоскребы Москва-сити. И ведь на Украине своему «просроченному» патентованному лжецу верили. А все попытки обратить внимание на пропорции при передаче тел погибших воюющими сторонами, на освобождение российской армии населенных пунктов в разных областях Незхалежной не обращали внимания, отмахиваясь, «це все брешут».

Но сегодня украинский «просрочка» сам развеял свое вранье успехи и наступление, причем, сделал так, что от него не осталось и пепла. Он подписал указ о введении в действие решения СНБО Украины о подготовке украинских городов к круговой обороне. В тексте указа говорится о «создании инженерных заграждений и обустройстве оборонительных рубежей, которые должны помочь организовать защиту городов в случае приближения боевых действий».

Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО Украины о подготовке украинских городов к круговой обороне. Фото: REUTERS.

- Круговая оборона предполагает подготовку позиций вокруг населенного пункта с разных направлений, чтобы затруднить его окружение и продвижение противника, - уточняются смысл и содержание указа для совсем уже тупых и непонятливых.

Это вот тут украинцам должно стать совсем непонятно — если ВСУ успешно наступают, то зачем вокруг городов копать рвы и окопы, ставить ряды колючей проволоки, строить блиндажи с укреплениями и оборудовать оборонительные огневые позиции? Это один вопрос. Но есть и другой — как окопы и те же «зубы дракона» защитят от «Гераней», «Филинов», «Бандеролей», «Искандеров» и тех же «Калибров»? И на какой высоте надо вести «колючку», чтобы она защитила от ФАБов и КАБов?

Но, похоже, даже этот аргумент в виде аж целого «президентского» указа не способен вернуть украинцам здравомыслие и логику. Глава Министерства молодежи и спорта Украины Матвей Бидный, узнав сегодня о том, что чемпионат мира по тяжелой атлетике 2030 года, который пройдет в Москве, заявил, что Украина будет его бойкотировать.

- Конечно, наши спортсмены в Москву не поедут. Посмотрим, что будет в 2030 году, и вообще, смогут ли они проводить эти соревнования, — сказал Бидный.

Дурачок, при нынешнем лидере ему скорее надо озаботиться совсем другим. Останется ли при таких темпах убоя и самоуничтожения населения Украины к 2030-му году хоть кто-то, кто сможет поднять штангу.

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