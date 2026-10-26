«Полина Диброва не разрушала нашу семью»: Товстик заявил, что ушел от жены из-за ее любовника

Елена Товстик не может смириться с тем, что муж ушел от нее к Полине Дибровой. Фото: соцсети.

Год назад телеведущий Дмитрий Дибров расстался с молодой женой Полиной Дибровой. Супруга шоумена ушла от него к бизнесмену Роману Товстику. Ради 37-летней Полины миллиардер оставил жену Елену и шестерых детей. И если Дибровы смогли сохранить хорошие отношения и договорились совместно воспитывать троих сыновей, то в семье Товстиков до сих пор кипят страсти.

Несмотря на то, что Роман развелся с Еленой еще в сентябре прошлого года, экс-супруга бизнесмена не смирилась с тем, что муж ушел от нее к другой женщине. В соцсетях она то и дело говорит о Полине гадости, называя ее разлучницей и любовницей. Елена также клеймит бывшего мужа и обвиняет его в том, что он присылает недостаточно денег на содержание детей.

Вот только сама супруга Товстика оказалась тоже не без греха. Пару месяцев назад всплыла связь Елены с тренером. Супруга Товстика в браке изменяла ему с мастером спорта международного класса по триатлону, чемпионом мира в эстафете 2007 года Владимиром Турбаевским.

Роман Елены и известного спортсмена всплыл после того, как экс-супруга Товстика подала в суд на бывшего любовника. Многодетная мать дала Турбаевскому деньги на покупку квартиры. После разрыва с любовником Елена потребовала от него их вернуть, но он ответил отказом. Тогда Товстик подала иск против Турбаевского в Кунцевский районный суд Москвы, но проиграла.

Роман Товстик прокомментировал эту щекотливую ситуацию. По словам бизнесмена, он знал об измене жены и давно хотел от нее уйти.

«Действительно, Елена дала деньги, которые лежали у нее на счете под проценты, своему тренеру, с которым у них, как выяснилось, были длительные отношения. И я надеюсь, что люди наконец-то перестанут верить в эту лживую версию, которую Елена всё время транслировала, что Полина меня увела, что Полина разрушила семью», - рассказал миллионер порталу Voice.

Товстик подчеркнул, что Полина Диброва, с которой он сейчас живет, не уводила его из семьи.

«Наша семья была разрушена изнутри. Как я изначально всем и говорил. Я ушел сам. Если бы не было Полины, я бы ушел в никуда. Просто так сложились обстоятельства. Поэтому прошу перестать транслировать версию Елены», - заявил Товстик.

Владимир Турбаевский. Фото: кадр видео.

О романе Елены с тренером ранее рассказала подруга Товстиков Мария Эстер-Трубицына.

«Иногда мне кажется, что мне не хватает 24 часов в сутки, но при этом я успеваю следить за Ленкой, за ее постами и всем бредом, что пишет то ли она, то ли ее юрист. Значит так, она проиграла суд тренеру Турбаевскому В.В., которому подарила хату после двух лет отношений. А Турбаевский предпочел отдать свое сердце девушке с Украины. Леночка, еще к тебе вопрос: ты пишешь, мол, как любовникам по земле ходится, как спится. А тебе как? Ты с другим мужчиной отжигала, а его прекрасная жена, которую я знала лично, все эти годы была твоей подругой. Ты ее сделала крестной своего ребенка. Ты помнишь, как ты упивалась историей об их разводе. Скажи уже честно, что тебе нужны деньги на себя. Твоим детям нужна не мать, а няня, которая была рядом с ними с самого начала», - написала Эстер-Трубицына в соцсетях.

Уроженец Украины Владимир Турбаевский был женат на известной украинской триатлонистке Юлии Елистратовой. Они поженились в 2015 году. Спортсмен жил и работал в России, а его жена предпочла строить карьеру в Незалежной. В октябре 2015 года она выиграла золотую медаль Кубка мира по триатлону и заняла первое место в рейтинге триатлонисток Европы.

Юлия Елистратова. Фото: соцсети.

Имя Юлии Елистратовой стало широко известно после допингового скандала на Олимпиаде в Токио в 2021 году. Юлию отстранили от соревнований после положительного допинг-теста и официально дисквалифицировали на 5 лет. Владимир Турбаевский тогда встал на сторону жены и пытался публично защищать ее.

После дисквалификации Юлия завершила карьеру в спорте. Она занялась волонтерской деятельностью и поддерживает ВСУ, помогая ветеранам в Житомире.

Имя Елистратовой снова всплыло в новостях в декабре 2025 года. Украинская спортсменка публично осудила решившую выступать за Россию соотечественницу Софию Лыскун, которая является чемпионкой Европы по прыжкам в воду.

В соцсетях Юлия написала, что мечтает встретиться с Лыскун лично.

«И тут вся моя вежливость и дипломатичность пошли бы прахом. Если выбрать одно слово - мразь», - написала Елистратова.

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