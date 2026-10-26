Сестра Михаила Ефремова сообщила о его планах жениться на молодой актрисе

Михаил Ефремов. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА.

Михаил Ефремов в прошлом году освободился из колонии, куда он угодил за смертельное ДТП, повлекшее гибель человека. Актер совершил наезд в состоянии алкогольного опьянения и под действием запрещенных препаратов.

После освобождения Ефремов начал сотрудничать с театром Никиты Михалкова «Мастерская 12». Актер развелся с женой Софьей Кругликовой и оставил ей всю свою недвижимость. Сейчас 62-летний Михаил тихо и скромно живет на съемной квартире вместе с возлюбленной – актрисой Дарьей Белоусовой. Она младше Ефремова на 19 лет.

В новом выпуске шоу «Звезды сошлись» сестра актера, театральный критик Анастасия Ефремова рассказала, чем ее брат занимается после освобождения из колонии. По ее словам, он старается не привлекать к себе внимания. Анастасия также похвалила его возлюбленную Дарью, которая заботится об артисте.

«Михаил сейчас много работает. Он как-то затихарился очень, избегает общественных мест, его даже не было в "Современнике" на дне рождения папы. Но рядом у него очень верная соратница, которая держит его в курсе всего абсолютно происходящего в театре, потому что ему очень важен театр. Уже начались и съемки», - рассказала Анастасия.

По ее словам, Михаил собирается узаконить отношения с 43-летней избранницей. На вопрос ведущего шоу: намерен ли актер жениться на Дарье, Анастасия ответила утвердительно.

«Я думаю, что да. Рядом с ним сейчас очаровательная подруга, которая очень мне нравится – наверное, больше всех его предыдущих подруг. Даша Белоусова красива, умна, талантлива, у нее прекрасное чувство юмора, очень хорошо воспитана, а самое важное — она его очень любит. Она его ждала. Даша — его правильный выбор», - считает сестра артиста.

Актриса театра «Современник» Дарья Белоусова. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА.

Михаил Ефремов был женат пять раз. Его первой женой стала актриса Елена Гольянова. Вторая жена, филолог Ася Воробьева, родила артисту сына Никиту Ефремов. Покойная актриса Евгения Добровольская подарила ему сына Николая Ефремова. Четвертая жена артиста Ксения Качалина скончалась в ноябре прошлого года. От нее у Михаила есть дочь Анна-Мария. В пятом союзе с преподавателем Софьей Кругликовой на свет появились трое детей – Вера, Надежда и Борис.

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