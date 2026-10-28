Эксперт проверяет всех. А кто проверит эксперта?

Сергей Воронин разработал программный модуль для автоматизированного выявления признаков поддельных подписей. Фото: Предоставлено "КП".

Поддельная расписка неожиданно появляется после смерти человека. Родственники узнают, что покойный якобы задолжал несколько миллионов рублей. Завещание вызывает сомнения у наследников. Договор датирован прошлым десятилетием, хотя есть подозрение, что его напечатали совсем недавно.

Для судебных экспертов такие истории рабочие будни. Цена ошибки здесь особенно высока: квартира, наследство, крупный контракт, а иногда и свобода человека.

Заключение эксперта считается одним из важнейших доказательств в судебном процессе. Но судья не обязан быть специалистом по почерку, химическому составу чернил или технологии изготовления документов. Поэтому фраза «подпись выполнена другим лицом» действительно может изменить ход всего дела.

Возникает вопрос: если эксперт проверяет документы и доказательства, кто проверяет самого эксперта?

Подделку выдаёт не буква, а движение руки

«Подражатель рисует, а человек пишет, - объясняет Сергей Воронин. - В этом заключается одно из главных различий между настоящей подписью и имитацией».

Почерк только на первый взгляд кажется набором букв и линий. На самом деле это сложный двигательный навык, который формируется годами. Человек не думает, с каким нажимом вести ручку, где ускорить движение или закончить штрих. Рука действует автоматически. При подделке ситуация меняется. Тот, кто пытается повторить чужую подпись, вынужден контролировать рисунок. Из-за этого меняются темп письма, координация движений, связность элементов, нажим. Именно такие признаки сегодня учатся находить компьютерные системы.

Сергей Воронин разработал программный модуль для автоматизированного выявления признаков поддельных подписей. Система сравнивает исследуемую подпись с образцами и анализирует десятки характеристик: общую форму, связность, особенности движений и другие диагностические признаки. При этом окончательное решение принимает не компьютер.

«Задача технологии помочь специалисту быстрее увидеть подозрительный участок и не пропустить хорошо выполненную подделку, - подчёркивает Воронин. - Но вывод должен делать аттестованный эксперт. Ответственность нельзя переложить на программу».

По словам специалиста, созданная технология уже используется экспертными организациями. С применением разработанных им методов подготовлены тысячи заключений, которые впоследствии рассматривались судами.

Можно ли узнать настоящий возраст документа

Ещё одна распространённая проблема - документы, изготовленные задним числом.

Поставить на бумаге любую дату несложно. Гораздо труднее обмануть физику и химию. Чернила и паста шариковой ручки со временем изменяются. Некоторые компоненты постепенно испаряются, меняются характеристики материала письма. Эти процессы можно исследовать с помощью специального оборудования.

Сергей Воронин является автором запатентованного способа определения давности изготовления документов по характеристикам материалов письма.

«Вопрос «когда на самом деле был изготовлен документ» нельзя решать по ощущению или внешнему виду бумаги, - говорит эксперт. - Необходимы измеряемые параметры».

Такие исследования могут потребоваться при спорах о договорах, расписках, завещаниях и протоколах собраний. Иногда документы пытаются искусственно состарить: нагревают или подвергают воздействию света. Однако подобные манипуляции способны оставить собственные следы. А вот настоящее время, напротив, работает против эксперта. Чем старше документ, тем сложнее установить точный период его изготовления. Поэтому в спорах о давности бумаг специалисты не советуют годами откладывать исследование.

Почему эксперты тоже ошибаются

Судебный эксперт - человек, а значит, ошибка возможна и в его работе. Причины бывают разными. Иногда неправильно выбирается метод исследования. В других случаях изучены не все материалы. Бывает, что вывод эксперта просто не следует из описанной им исследовательской части.

«Одна из типичных проблем разрыв между исследованием и итоговым выводом, - отмечает Сергея Воронин. - В основной части заключения написано одно, а финальная формулировка оказывается гораздо категоричнее, чем позволяют результаты работы».

С 2016 года он участвует в работе аттестационных комиссий экспертных организаций. За это время Воронин оценивал квалификацию более 800 судебных экспертов. Многолетняя практика позволила систематизировать наиболее частые недостатки экспертных заключений. Традиционно для проверки таких документов используется рецензирование: опытный специалист вручную изучает чужую работу. Он проверяет методику, логику исследования, полноту представленных материалов и обоснованность выводов. Проблема в том, что подобная проверка может занимать много времени, а квалифицированных специалистов-рецензентов не так много. Так появилась идея автоматизировать предварительный анализ экспертных заключений.

Шесть цифровых проверяющих

Разработанная Ворониным интеллектуальная система анализирует заключение сразу по нескольким направлениям. Один программный модуль проверяет соблюдение процессуальных требований. Другой оценивает, насколько корректно выбрана и применена методика исследования. Третий ищет логические противоречия. Отдельно анализируются двусмысленные формулировки, профессиональная терминология и возможные признаки одностороннего подхода. Затем результаты объединяются в единый отчёт. Принципиально важно, что программа должна не просто сообщить: «Здесь ошибка». Она указывает конкретный фрагмент документа и объясняет, в чём заключается возможный недостаток.

«Любое замечание должно быть проверяемым, - объясняет эксперт. - Специалисту необходимо видеть страницу, абзац и конкретную формулировку, которая вызвала вопрос. Иначе искусственный интеллект превращается в чёрный ящик, которому предлагают просто поверить».

Такой подход особенно важен в судебной экспертизе. Участник процесса должен понимать, почему возникли сомнения в заключении и насколько выявленный недостаток способен повлиять на итоговый вывод. Но и здесь последнее слово остаётся за человеком.

«Искусственный интеллект предлагает, человек решает, - комментирует базовый принцип Сергей Воронин. - Программа может выполнить большой объём предварительной аналитической работы, но финальную рецензию подписывает специалист. Он же несёт ответственность за свои выводы».

Из суда - в банки

Технологии исследования документов сегодня становятся востребованы не только в судебных процессах. Поддельная подпись, сомнительная доверенность или документ с недостоверной датой могут означать прямые финансовые риски для банков и крупных компаний.

В 2025 году Сергей Воронин участвовал в исследованиях документов для финансового сектора. Работа была связана в том числе с проверкой клиентов и противодействием незаконным финансовым операциям. По его мнению, судебные методы постепенно становятся частью корпоративного контроля.

«Раньше исследование подписи чаще ассоциировалось с уголовным или гражданским делом, - рассказывает Сергей Воронин. - Сегодня похожие задачи возникают у банков, служб безопасности и юридических подразделений компаний. Бизнес тоже хочет понимать, настоящий ли перед ним документ».

Машина не должна заменять эксперта

Судебная экспертиза считается одной из наиболее консервативных профессиональных сфер. И это объяснимо: слишком высока цена ошибки. Однако именно поэтому технологии контроля здесь могут оказаться особенно полезными. Сергей Воронин - автор более 40 научных публикаций, занимается исследованиями в области судебной экспертизы и прикладного искусственного интеллекта. Главный принцип своих разработок он формулирует просто: машина не должна заменить специалиста. Она должна помочь убрать профессиональный брак.

«Мы не можем передать искусственному интеллекту ответственность за судьбу человека, - рассуждает судебный эксперт. - Но можем использовать технологии, чтобы эксперт реже пропускал важные детали, проверял собственную логику и не допускал очевидных ошибок.

Получается своеобразная система двойного контроля. Эксперт исследует документ. Технология помогает проверить работу эксперта. А окончательное решение всё равно принимает человек. В сфере, где одна строка в заключении способна решить судьбу наследства, многомиллионной сделки или самого человека, такая дополнительная проверка может оказаться совсем не лишней.

СПРАВКА «КП»

Сергей Воронин - судебный эксперт, кандидат юридических наук, профессор, руководитель Национального научно-исследовательского института. Специализируется на почерковедческой и судебно-технической экспертизе документов, в том числе на определении давности их изготовления. Автор программных разработок для анализа подписей и проверки экспертных заключений, а также запатентованного способа исследования давности документов. С 2016 года участвует в работе аттестационных комиссий экспертных организаций, оценил квалификацию более 800 судебных экспертов.