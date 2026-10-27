От айсберга массой в миллион тонн до генома белого медведя

Фото: Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

В Институте океанологии имени П.П. Ширшова РАН в рамках XV Международной научно-практической конференции «Морские исследования и образование» MARESEDU-2026 прошел круглый стол «Арктический научный центр „Роснефти“: 15 лет работы в высоких широтах».

Генеральный директор Арктического научного центра «Роснефти» Михаил Болдырев отметил, за полтора десятилетия центр занимался не только экспедициями, но и выстраиванием полной научной цепочки — от полевых наблюдений до обработки геологических данных.

ЛЕДЯНАЯ АЗБУКА

Арктический научный центр «Роснефти» был создан в 2011 году. За это время подготовлено и проведено 65 экспедиций на Крайний Север. Работы ведутся в партнерстве с ведущими профильными институтами страны — Институтом океанологии РАН, МГУ имени М.В. Ломоносова, Институтом проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН и другими научными организациями.

«Ледовые условия — это именно то, что отличает Российскую Арктику от других акваторий Мирового океана. И изучать их необходимо комплексно и многообразно», — подчеркнул заместитель генерального директора Арктического научного центра Константин Корнишин.

За 15 лет собрана уникальная база данных о ледяных образованиях арктического шельфа и островов. Изучены более 200 ледяных полей и более 500 ледяных образований — айсбергов, торосов и стамух. Выполнено 36 экспериментов по буксировке айсбергов. Общая масса отбуксированных айсбергов превысила 5 млн тонн, а один из них переместили на расстояние 50 морских миль. В 2016 году в России впервые отбуксировали айсберг массой более 1 млн тонн. За разработку и внедрение системы обеспечения айсберговой безопасности работники центра были удостоены премии Правительства РФ в области науки и техники.

Фото: Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

МЕТЕОИССЛЕДОВАНИЯ

С 2012 года в морях российской Арктики устанавливались автоматические метеостанции и буйковые станции. Часть из них работала круглогодично, часть — сезонно. В некоторых точках удалось получить непрерывные ряды наблюдений длительностью до шести лет. Это позволяет видеть не только внутригодовую, но и межгодовую изменчивость.

На основе наблюдений и математического моделирования проведен впервые в России цифровой реанализ гидрометеорологических данных за 1966–2017 годы, верифицированный по натурным наблюдениям. Позже архив был дополнен. Кроме того, подготовлены цифровые карты ледовых условий, а также оценки изменения климата для трассы Северного морского пути.

КЕРН КАК ДНК ПЛАНЕТЫ

С 2020 года пробурено 28 стратиграфических скважин общей глубиной по грунту более 5200 м. Глубины бурения — от 40 до 453 м. Работы выполнялись с привлечением научно-исследовательского судна ледового класса «Бавенит», оснащенного российским оборудованием, разработанным специально под задачи экспедиций. Лабораторные исследования керна ведутся на базе компании «Иннопрактика» и геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

«Если представить весь керн, который сейчас находится в кернохранилищах, то он займет всю вот эту комнату. Масштабы громадные», — описал эксперт Арктического научного центра Андрей Колюбакин. По его словам, впервые получены достоверные данные о возрасте пород шельфа севера Карского моря и Восточной Арктики, что позволяет уточнить оценку нефтегазового потенциала региона.

МИКРОБЫ ПРОТИВ ПРИМЕСЕЙ

Один из самых эмоциональных докладов представил руководитель группы микробной биотехнологии биофака МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Шестаков. Речь шла о микробном препарате «Океанида» — разработке, которая создана в сотрудничестве Арктического научного центра «Роснефти» и компании «Иннопрактика» на базе биофака МГУ.

Любая хозяйственная деятельность в Арктике неизбежно связана с риском появления углеводородов в море. Значит, нужны превентивные инструменты устранения последствий. В природе существуют углеводородокисляющие микроорганизмы, но в арктических условиях им нужны особые свойства.

«Пока вода жидкая, жизнь есть. Соленая вода при минус 2 еще остается жидкой. И мы таких микробов нашли», — рассказал ученый. Для проекта отобрали более 300 образцов грунта и воды в арктических морях. Из них выделили три вида активных микроорганизмов, способные утилизировать органические примеси при температурах ниже +4°C и солености до 30%.

«Проект начинался со слова „био“, а закончился технологиями. Мы погрязли в железках, но сделали этот препарат», — с улыбкой признался Андрей Шестаков.

В 2026 году завершились испытания препарата в портовой зоне Мурманска — результаты подтвердили перспективность технологии для борьбы с локальными проявлениями в условиях действующего морского порта.

СКОЛЬКО МЕДВЕДЕЙ В КАРСКОМ МОРЕ?

Директор Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН Сергей Найденко и ведущий научный сотрудник института Илья Мордвинцев рассказали о работе по белому медведю в Карском море.

«Карская группировка белого медведя — одна из наименее изученных в Российской Федерации. Там совершенно непонятно, что с медведем происходит», — сказал Сергей Найденко. Чтобы это исправить, в апреле-мае 2025 года впервые был проведен полномасштабный авиаучет белого медведя и объектов его питания в Карском море. Для обработки материалов аэросъемки применили новый метод с использованием инфракрасных изображений и автоматизированного анализа.

Фото: Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

«Впервые была получена статистически значимая и достоверная оценка численности белого медведя в Карском море. Это примерно 3100 животных», — сообщил эксперт. По его словам, разные способы расчета дали практически одинаковые результаты.

Ученые пометили 15 животных — 9 самок и 6 самцов. Для самцов впервые в России применили спутниковые метки на ухо. Это позволило получить первые данные о перемещениях самцов. Кроме того, подтверждены новые места залежек, включая юг острова Сибирякова, и берлоги на побережье Таймыра. Генетические, серологические и гематологические исследования показали высокое генетическое разнообразие и низкий уровень инбридинга. Загрязнение полихлорированными бифенилами у белых медведей за последние 30 лет снизилось примерно вдвое; уровень ртути также остается безопасным.

Ученые подчеркнули: белый медведь — вид-индикатор. Он находится на вершине пищевой цепи, и по нему удобно отслеживать состояние арктической экосистемы. Новые данные о численности, перемещениях, питании и загрязнителях станут базой для мониторинга воздействия хозяйственной деятельности, включая развитие Северного морского пути.