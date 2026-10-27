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Экономика27 октября 2026 8:50

Итоги XIX Веронского Евразийского экономического форума: сотрудничество и справедливость

Веронский Евразийский экономический форум завершился в Стамбуле
Авторы (2):
Елена ОВЧАРЕНКО
Валерий ЧУМАКОВ
Президент Ассоциации «Познаём Евразию» профессор Антонио Фаллико

Президент Ассоциации «Познаём Евразию» профессор Антонио Фаллико

Экономика должна быть справедливой

Подвести итоги XIX Веронского Евразийского экономического форума, который завершился в Стамбуле, мы попросили одного из его главных организаторов, Президента Ассоциации «Познаём Евразию» профессора Антонио Фаллико.

Юбилей на Босфоре

– Профессор, завершился XIX Веронский Евразийский экономический форум, а значит, уже не за горами юбилейный — двадцатый. Загадывать, конечно, дело неблагодарное, но всё же: есть ли уже по нему какие-то планы? Где он пройдёт?

– В планах — провести его снова здесь, в Стамбуле. Даже если украинский фронт за этот год рухнет и Россия одержит победу, на восстановление отношений, если они вообще будут восстановлены в прежнем виде, всё равно потребуется немало времени, год, два. а то и больше. Мы договорились с турецкой стороной провести юбилейный двадцатый форум здесь же, в Стамбуле, во дворце Чираган, примерно в такое же время – в октябре.

– Чему он будет посвящён?

– Двадцать лет — не просто круглая дата, но ещё и серьезный возраст. Нам надо быть креативными. Поэтому мы открыты для идей по темам будущего форума, по составу участников, по расширению географии. В любом случае, исходя из нынешней ситуации, чтобы расширить аудиторию, мы постараемся привлечь больше немецких, французских и, конечно, итальянских друзей. Древний Стамбул для этого очень подходит. Его администрация и правительство страны нас поддерживают. Я верю, что мы сможем сделать XX Веронский форум лучше и не повторяться.

Тем более что Стамбул — место очень символичное. Город находится на стыке Европы и Азии, на берегу Босфора, это настоящий мост между двумя континентами. Для Евразии это идеальная площадка.

Курс на пересборку

– Но вернёмся к прошедшему форуму. На нём много говорили о трёх революциях — цифровой, индустриальной и технологической. Кроме этого , есть и другие революционные явления - роботизация, искусственный интеллект, биоинженерия… Можно ли понять это как то, что в мире и ,в частности, на этом форуме начинается «пересборка экономики»?

– Все эти процессы очень непростые. Как отмечали многие выступающие, экономика должна лежать в основе действий, а не быть служанкой политики. Мы возвращаемся к Карлу Марксу, на которого раньше незаслуженно закрывали глаза. Экономика должна производить товары, которые нужны людям. Нам необходима экономика, которая не создаёт социальное неравенство, а, напротив, сглаживает чрезмерный разрыв, существующий в мире. Ненормально, когда 5 % населения владеет 80 % всех богатств. И это касается не отдельных стран — это касается всего мира.

Если мы что-то производим, то производим для блага людей. Это долгий процесс, и он должен быть мирным. Нам надо придерживаться двух главных принципов. Первое: экономика должна превалировать над политикой и управлять ею. И второе: экономика должна быть смоделирована под нужды человека. Может быть, это мечты. Но лучше мечтать об этом, чем соглашаться с неприглядной действительностью.

Машина человеком не станет

– Один из самых серьёзных вызовов, стоящих сегодня перед человечеством ,– взрывной рост технологий, связанных с использованием Искусственного интеллекта. Есть ли у вас уверенность, что ИИ не выйдет из-под контроля?

– Я человек с улицы, технически в этих вещах не разбираюсь. Но я никогда не верил и не верю в то, что машина сможет заменить человека. Когда в начале XIX века появились станки, луддиты сразу начали их разрушать. Тогда господствовали либеральные идеи, и существовал реальный страх, что машины уничтожат рабочие места. Как мы видим, этого не произошло.

– Вы думаете, что наши опасения преувеличены?

– Если мы заранее позаботимся о том, чтобы сохранить контроль, машина останется машиной. Она работает так, как ей скажет человек, а не наоборот. Представим: машину научили здороваться. Ей говорят «здравствуй» — она отвечает «здравствуй». А если она вдруг скажет что-то неуместное, её просто отключат. Идея о том, что машина может управлять человеком, — это миф.

Крупные IT-компании сейчас сами говорят, что боятся победы машины над человеком. Они выкачали огромные деньги, выпустили бонды, а теперь видят, что отдачи нет, и все хором кричат: «Ой, машина победит человека!» Обратите внимание — все одновременно.

– То есть, это своеобразный шантаж? Требование денег на обеспечение безопасности?

– Алгоритмы, которые быстрее человека ищут детали и разбирают смысл вопроса, созданы человеком и для человека. Называть это «Искусственным интеллектом» — ошибочно. Это просто система. Механические операции машина делать может. Но человек несчастен именно потому, что ему дарован интеллект. У него есть чувства, эмоции, страсти. Наша память полна именно этим: «я помнил», «я вспомнил», «я знаю» — это то, что было на сердце, то, что со мной произошло.

Попросите машину разрешить политический кризис, в котором мы находимся. Что она сделает?

Сокровища библиотек

– Недавно вышла ваша монография «Россия и Италия с древних времён до Петра Великого»(KP.RU писал о ней здесь, - ред.). Поразительно, сколько там фактов, о которых вряд ли кто-то слышал. Где вы находите эти уникальные документы?

– Нахожу в архивах и в библиотеках, листая совершенно безобидные и непримечательные бумаги. Я нашёл самую древнюю карту России — 1454 года, до этого все считали, что самая древняя — карта из книги Паоло Джовио 1520 года. Я нашёл её в итальянской провинциальной библиотеке и не поверил глазам. Стал искать научные работы — нашлась одна статья итальянской исследовательницы, написанная лет двадцать назад. На неё никто не обратил внимания, потому что в заголовке речь шла только о самой библиотеке.

И это лишь один пример. Итальянские архивы очень богаты: миланский, венецианский, флорентийский, ватиканский, в том числе тайные архивы Ватикана. В них я нашёл, например, первое описание России 1480 года.

– Но ведь отношения между нашими странами на Петре Великом не остановились. Когда нам ждать продолжения?

– Второй том выйдет в марте. Сейчас работаю над третьим — дошёл до Елизаветы Петровны. Ее считали недалекой: у неё было двенадцать тысяч платьев, её интересовали охота и танцы… А голова у неё, между прочим, была как у папы, Петра Великого.