30 бьюти-привычек, которые действительно работают: советы по уходу за кожей, волосами и телом

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В 1996 году, когда открылся первый магазин на 40 квадратных метрах в Екатеринбурге, никто не мог предположить, что скромная точка вырастет в крупнейшую сеть нашей страны.

За эти тридцать лет с «Золотым Яблоком» менялось многое: подходы к уходу, ожидания от косметики, само понятие «уход за собой». То, что раньше казалось сложным ритуалом из десятка шагов, сегодня превратилось в понятные ежедневные привычки.

Мы собрали 30 советов, которые легко вписать в повседневную жизнь и они реально работают.

От отеков и следов усталости

1. Охлаждающие патчи или маска для глаз с утра. Область вокруг глаз часто первой выдает усталость: кожа здесь тонкая, а отечность особенно заметна. Прохладный компресс на несколько минут может временно уменьшить припухлость и освежить взгляд. Наши бабушки использовали для этого холод, в том числе лед, но сегодня есть более удобная альтернатива — охлаждающие патчи и маски для глаз. Они помогают добиться освежающего эффекта без прямого контакта кожи со льдом, который может вызвать раздражение и холодовое повреждение, особенно при длительном воздействии.

2. Легкий крем для кожи вокруг глаз. Ищите средства с витамином С или кофеином. Кофеин помогает временно уменьшить отечность за счет воздействия на сосуды, а витамин С витамин работает как антиоксидант, который защищает клетки от повреждения и помогает поддерживать более ровный тон кожи.

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3. Умывайтесь прохладной водой. Горячая вода пересушивает кожу и провоцирует раздражение. Прохладная — мягче и безопаснее для ежедневного очищения.

4. Массаж лица с охлаждающим гелем. Массажер с прохладным гелем помогает снять напряжение и улучшить микроциркуляцию. Кстати, первые косметологические кабинеты в России появились еще в 1937 году — тогда в Москве открылся Институт косметики и гигиены, где делали массаж, пилинг и уход за волосами. Так что тяга к уходу у нас историческая.

Пройдитесь пальцами по массажным линиям от центра к периферии. Минута утром помогает проснуться не только вам, но и микроциркуляции кожи.

5. Термальная вода в течение дня. Мист помогает освежить кожу и уменьшить ощущение стянутости, особенно в жару или в помещениях с сухим воздухом. Но для полноценного увлажнения важен комплексный подход: термальную воду можно использовать вместе с увлажняющим кремом, который помогает удерживать влагу в коже. Не забывайте и о достаточном питье в течение дня: поддержание водного баланса важно для организма в целом, хотя само по себе не заменяет наружный уход.

6. Спите с немного приподнятой головой. Если по утрам беспокоят отеки, это простое изменение помогает уменьшить скопление жидкости в области лица. Если по утрам лицо «плывет», попробуйте добавить вторую подушку. Жидкость не будет скапливаться в тканях, и отеки станут меньше.

Для чистой и здоровой кожи

7. Смывайте макияж перед сном. Даже если очень хочется сразу лечь. Гидрофильное масло или мицеллярная вода помогают очистить поры и избежать высыпаний. Сами средства смывайте согласно инструкции.

8. Выбирайте мягкие средства для очищения. Например, раньше использовали овсянку для этих целей в домашнем уходе благодаря ее смягчающим свойствам. Но самостоятельно приготовленная смесь не заменяет проверенное средство для умывания, а тем более отнимет много времени и сил. Если хочется деликатного очищения, обратите внимание на продукты с пантенолом и аллантоином. Эти компоненты помогают успокоить кожу и уменьшить ощущение сухости, а также помогают бережно очищать кожу, не нарушая ее защитный барьер. Для дополнительного поддержания защитного барьера ищите в составе церамиды и глицерин.

Фото: Lyubov Levitskaya/Shutterstock/Fotodom

9. Используйте SPF каждый день. Это не маркетинг, а наука. Исследование, опубликованное в Scientific Reports (издание группы Nature), показало: ультрафиолет меняет экспрессию тысяч генов, связанных с реакцией кожи на солнце и фотостарением. А у тех, кто предварительно нанес SPF 30, число таких изменений сократилось с 3618 до 150 — более чем в 20 раз. Просто потому, что кто-то нанес крем.

10. Попробуйте косметику с ферментированными компонентами. Ферментация давно знакома нам по продуктам питания, но ее используют и в косметике. Например, в составе кремов, сывороток и тоников можно встретить ферментированные рис, сою и дрожжи. Такие компоненты помогают поддерживать увлажненность кожи и ее защитный барьер. Чтобы найти их, ищите на упаковке слова «фермент» или «ферментированный экстракт».

11. Не пытайтесь убрать высыпания скрабами. Абразивные частицы могут еще больше травмировать кожу, усиливать покраснение и раздражение. Для кожи, склонной к высыпаниям, лучше подобрать средства с салициловой кислотой: она помогает отшелушивать ороговевшие клетки и очищать поры, снижая вероятность их закупорки. Начинайте с осторожного применения и следите за реакцией кожи, чтобы не пересушить ее. При выраженном акне — к дерматологу для подбора лечения.

Для сияния и ровного тона

12. Вводите ретинол постепенно. Ретинол — один из немногих компонентов с действительно доказанной эффективностью. Клинические исследования подтверждают, что он улучшает увлажненность, снижает потерю влаги и даже увеличивает плотность эпидермиса. Но требует осторожного старта и учета противопоказаний. Эффект оправдывает старания.

13. Познакомьтесь с витамином С. Витамин С не просто «осветляет» — он участвует в синтезе коллагена и защищает кожу от свободных радикалов. Средства с ним помогают сделать тон кожи визуально более ровным.

Фото: Oksana Mizina/Shutterstock/Fotodom

14. Не меняйте весь уход сразу. Вводите по одному новому средству и наблюдайте за реакцией кожи — так проще понять, что именно работает.

Для красивых и ухоженных волос

15. Мойте голову по мере загрязнения. Приучить волосы пачкаться реже с помощью редкого мытья не получится: работа сальных желез зависит прежде всего от индивидуальных особенностей, гормонального фона и других факторов, а не от частоты мытья. Если кожа головы быстро становится жирной, не нужно терпеть дискомфорт и ждать несколько дней. Подбирайте шампунь по типу кожи головы и мойте волосы так часто, как это необходимо. Главное — очищать кожу мягко, не царапать ее ногтями и тщательно смывать средство.

16. Наносите термозащиту перед горячей укладкой. Спрей или крем снижает повреждение от нагрева.

17. Сухой шампунь — на чистые волосы. Так он дает прикорневой объем на весь день, а не маскирует несвежесть.

18. Спите на шелковой или сатиновой наволочке. Или в тюрбане из этих тканей — волосы меньше трутся, ломаются и пушатся.

Фото: Dean Drobot/Shutterstock/Fotodom

Для красивого и стойкого макияжа

19. Подготавливайте кожу перед макияжем. Увлажнение помогает тональным средствам ложиться равномернее.

20. Следите за сроками годности декоративной косметики. Особенно кремовых текстур — в них больше шансов размножения бактерий. Изменились запах, текстура или цвет? Пора расставаться.

21. Фиксирующий спрей — если нужна стойкость. Простой способ продлить жизнь макияжу.

22. Наносите средства тонкими слоями. Начинайте с небольшого количества продукта и постепенно добавляйте его там, где нужно больше покрытия. Так легче контролировать интенсивность макияжа, добиться естественного результата и избежать пятен, которые сложно будет поправить.

Фото: Pixel-Shot/Shutterstock/Fotodom

Для тела, рук и ногтей

23. Крем для тела — после душа. Наносите, пока кожа еще немного влажная, — так он лучше удерживает влагу.

24. Крем для рук в течение дня. Особенно после мытья рук и контакта с бытовой химией.

25. Гликолевая кислота для подмышек. Если вас беспокоят вросшие волосы или потемнение кожи в этой зоне, можно попробовать тоник с гликолевой кислотой. Она помогает отшелушивать ороговевшие клетки и выравнивать тон кожи. Но действовать нужно осторожно: кожа подмышек чувствительная, поэтому средство может вызвать раздражение. Лучше начать с применения раз в неделю и наносить тоник только на чистую сухую кожу и не использовать его минимум 24 часа после бритья или эпиляции. И еще гликолевая кислота может уменьшить неприятный запах. Н если появятся жжение или покраснение, прекратите применение.

Фото: Rindi Mafardilla/Shutterstock/Fotodom

Для любимого аромата

26. Увлажняйте кожу перед нанесением парфюма. На увлажненной коже аромат может сохраняться дольше, чем на сухой. Нанесите нейтральный крем без выраженной отдушки и дайте ему впитаться, прежде чем использовать парфюм. Так вы поможете коже удерживать влагу и создадите более комфортную основу для нанесения аромата.

27. Не растирайте запястья. Трение может изменить раскрытие аромата и ускорить его испарение – лучше дайте аромату высохнуть естественным образом.

28. Храните парфюм в прохладном месте вдали от прямого света. Прямые солнечные лучи, перепады температуры и высокая влажность могут влиять на состав аромата и менять его звучание со временем. Лучше всего хранить флакон в закрытом шкафу вдали от батарей и солнечного света. Так любимый парфюм дольше сохранит свои свойства.

29. Тестируйте парфюм на коже. Блоттер поможет оценить первое впечатление от аромата, но не покажет, как он будет звучать именно на вас. На коже парфюм взаимодействует с ее особенностями, поэтому может раскрываться иначе. Нанесите аромат на запястье или сгиб локтя, дайте ему время раскрыться и оцените, как он меняется в течение дня. Если есть возможность, проверьте его в разных условиях: в помещении и на улице.

30. Дайте каждому аромату раскрыться. Если хотите сочетать несколько парфюмов, начните с нанесения на разные участки тела: так будет проще почувствовать звучание каждого и понять, как они сочетаются. Можно также менять ароматы в зависимости от сезона, настроения или повода. Например, легкие свежие композиции выбрать на каждый день, а более насыщенные оставить для вечера. Главное, чтобы аромат подходил именно вам и ситуации.

Фото: MS_studio/Shutterstock/Fotodom

Тридцать лет назад, когда «Золотое Яблоко» только начинало, бьюти-рутина выглядела иначе. Сегодня мы знаем больше о свойствах кожи, какие компоненты действительно эффективны и почему ежедневный уход важнее разовых процедур.

Знаем, что SPF работает каждый день, а не только на пляже. Знаем, что витамин С — не просто «витаминка», а участник синтеза коллагена. Знаем, что ретинол меняет кожу на клеточном уровне, если дать ему время.

Но главное не изменилось: красота — это не про идеальность. Это про регулярность и заботу о себе. Начните с одного пункта из списка. Когда он станет привычкой — добавьте следующий. Тридцать советов — это не тридцать обязательств. Это тридцать возможностей выбрать то, что подходит именно вашей коже, вписывается в жизнь и становится ее естественной частью.

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