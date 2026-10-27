«Строительный оскар»: проекты ДОМ.РФ взяли золото на конкурсе Минстроя

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В Москве, на площадке Национального центра «Россия», в рамках Отраслевого дня Министерства строительства и ЖКХ РФ назвали лидеров первого Всероссийского конкурса лучших проектов комплексного развития территорий (КРТ). Сразу три проекта, реализуемых на земельных участках компании ДОМ.РФ, завоевали первые места. Ещё десять проектов вошли в число призёров и финалистов.

Механизм КРТ на федеральных землях, которыми управляет компания, позволяет быстро вводить в оборот пустующие территории. Благодаря этому города получают не просто новые квадратные метры жилья, а полноценные самодостаточные микрорайоны — с благоустроенными общественными пространствами, детскими и спортивными площадками, социальными объектами и удобной логистикой.

Первое место в номинации «Лучший проект КРТ незастроенной территории» досталось ЖК «Авторский» от ООО «СЗ «Зелёный мыс» (девелоперская компания ГК «Страна») в Тюменской области. Этот регион стал первым в стране, кто успешно реализовал проект КРТ на незастроенных федеральных землях, переданных компанией.

В номинации «Самый быстрый проект КРТ» эксперты отметили ЖК «61 квартал» в Ростовской области — застройщик ООО «СЗ-1 «ЮгСтройИнвест-Дон».

А за «Лучший проект КРТ с выраженной национальной и региональной идентичностью» первое место получил ЖК «Зарядное» в Кировской области от ООО СЗ «Железно Киров».

Среди призёров также есть проекты ДОМ.РФ. Второе место в номинации «Лучшая концепция проекта КРТ» заняла девелоперская компания «Имена» с проектом района «Порт» в Вологодской области. Второе место за «Самую эффективную процедуру подготовки и запуска проектов КРТ» — у ООО СЗ «ИмпериалСтрой» с ЖК «Два капитана» в Республике Марий Эл. Третье место в номинации «Лучший проект КРТ» получила ГК «ДАРС» за ЖК «Живописный сад» в Хабаровском крае. И ещё одно третье место — в номинации «Лучший проект КРТ в рамках реализации мастер-плана города» — у проекта комплексного развития незастроенной территории от ООО СЗ «ЖилСтрой» в Мурманске.

Эти высокие награды — результат плотного взаимодействия компании, руководства регионов и компаний-застройщиков. Совместная работа позволяет успешно выполнять государственные задачи по поддержанию высоких темпов жилищного строительства.