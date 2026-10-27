Жителей Омска пугают страшилкой после недавней атаки украинских беспилотников. В социальных сетях появилась информация, что вражеские БПЛА раскидали в городе коварные «мины-лепестки». Как выяснили журналисты «Комсомольской правды» в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на отсеивание фейков, это неправда.

Авторы этих публикаций уверяют, что оставленные ВСУ «сюрпризы» неприметны, но смертельно опасны. Можно не заметить такую вещь, наступить на нее, после чего произойдет взрыв. В качестве доказательств привели фото подобного устройства…

Но уже со снимками вышел промах. Создатели вброса не потрудились сделать что-то новое и просто взяли чужое. Так, эти кадры сделаны в Запорожской области. В июле их публиковал председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов. Тогда он предупреждал жителей о том, что в Каменке-Днепровской зафиксированы случаи сброса с БПЛА взрывоопасных предметов нового типа, действующих по принципу мин-ловушек. Общественник просил земляков соблюдать меры безопасности и предупредить родных и близких, особенно - детей.

Также омичей поспешила успокоить и пресс-секретарь главы региона Мина Ахвердиева.

«В правоохранительные органы и структуры власти Омской области от граждан не поступало сообщений о подобных находках», - прокомментировала она.

Слухи растиражировали на фоне атаке дронов на Омскую область в субботу 24 октября. Тогда под ударом оказались северный промышленный узел и складской комплекс логистического центра - там произошел пожар.

«После атаки на Омск пострадало три человека. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Угрозы жизни нет. Для ликвидации последствий атаки на месте продолжают работать оперативные службы», - рассказывал губернатор Виталий Хоценко 25 октября.

Но после этого политик о новых налетах не предупреждал, как и о том, что после предыдущих остались скрытые бомбы.

Омские власти напомнили, что распространение непроверенных данных в период действия режима повышенной готовности создает панику и мешает работе экстренных служб. За этим стоят пособники киевского режима. Жителей региона просят не вестись на провокации, а ориентироваться только на проверенные и официальные источники.