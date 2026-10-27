Дмитрий Песков: сообщений о нарушениях прекращения огня в Алешках не было

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

…- Дмитрий Сергеевич, сегодня должно было начаться прекращение огня в Алешках. Скажите, вступило ли оно в силу? Фиксируются ли нарушения? Начался ли уже выход… (жителей. - А.Г.)?

- Было заявление нашего Генштаба о том, что в 4 утра это вступило в силу, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая во вторник, 27 октября, на вопросы журналистов. - Пока каких-либо сообщений о нарушении не было.

- А выход населения начался уже? - повторно прозвучал вопрос. - И как он осуществляется, через Россию и Украину или только через Россию?

- По всем деталям вся информация будет идти от военных, - добавил Песков.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

- Агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на свои источники, якобы Путин планирует по телефону поговорить с президентом Финляндии и с премьер-министром Норвегии, обсудить перспективы урегулирования на Украине. Могли бы вы подтвердить или опровергнуть такие планы?

- Нет, не мог бы ни подтвердить, ни опровергнуть. (Позже из Кремля пришло сообщение, что такой разговор состоялся. - А.Г.)

- Дмитрий Сергеевич, появилась ли уже какая-то конкретная дата трехсторонних переговоров в Абу-Даби?

- Нет, пока даты нет.

- В Киеве настаивают на участии Украины в возможной встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Обсуждалась ли уже возможность участия украинского представителя в этом формате? И считает ли Москва целесообразным…

- А кто настаивает в Киеве? Я не слышал, честно говоря. Вы уточните, пожалуйста, кто настаивает.

- Появилась информация, что администрация Трампа продвигает кандидатуру Орбана на пост генсека ООН, и это может быть единая кандидатура США, России и Китая. Поднимал ли Трамп эту тему во время своего телефонного разговора с президентом Путиным? И как в Кремле вообще смотрят на такой вариант, готовы ли будут поддержать кандидатуру Орбана?

- Нет, этот вопрос не поднимался в ходе последнего телефонного разговора. Но если такая кандидатура возникнет, она также будет рассматриваться.

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