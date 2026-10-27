Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Зеленский, давая интервью иностранному журналисту, в какой-то момент начал что-то уточнять у своих помощников — на русском языке. Вся украинская элита, когда телекамеры выключаются, говорит исключительно на языке Пушкина и Толстого. Языковой омбудсмен незалежной в то же время заявила, что врачи на Украине имеют право не лечить тех, кто обращается к ним за помощью по-русски.

На Радио «Комсомольская правда» обсудили тему с Константином Кныриком, главой информагентства News Front.

ДЛЯ ЗЕЛЕНСКОГО РУССКИЙ — РОДНОЙ

— Киевский главарь вне эфиров говорит на русском языке, для него родном — к чему весь этот цирк с отменой русского языка?

— Это не цирк, а идеология. И это длительный процесс. Он начался не сегодня. При том когда украинская элита разговаривает между собой, обсуждает политические, экономические, бизнес-моменты — они, конечно, делают это на русском.

— Тут нет ничего неожиданного.

— Были в истории Украины премьер-министры, которые очень тяжело разговаривали на украинском. Они создавали массу мемов и приколов всякого рода. И тем не менее, на всех официальных мероприятиях тужились и пытались разговаривать на украинском. Это вопрос исключительно идеологии.

ПОДНЯЛСЯ В МОСКВЕ

— Так что касается Зеленского — его мовы и его русского языка?

— Юлия Мендель, его бывшая пресс-секретарь, побуждая его к переговорам с Москвой, в своей публичной активности напоминает: основные деньги и известность Зеленский нашел именно в Москве. Снимая и снимаясь в русскоязычных фильмах, русскоязычных программах. И старт его карьеры был в известной телеигре — и тоже на русском языке. И Зеленскому, мне кажется, до сих пор тяжеловато разговаривать на украинском.

Юлия Мендель занимала пост пресс-секретаря Зеленского с 2019 по 2021 годы. Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

— Но он много интервью дает на английском?

— Его внутренняя активность, которая была высокой ранее, сейчас свелась почти к нулю. Никакого смысла и целесообразности общаться со своей украинской аудиторией он не видит. А видит смысл постоянно что-то доказывать западным заказчикам.

МЕССЕДЖИ НА УКРАИНСКОМ

— Но он все же посылает аудитории какие-то месседжи свои на украинском языке. И субтитры его англоязычных интервью идут на украинском?

— Сейчас большая часть его активности, наверное, процентов 80 активности информационной, связано с иностранными журналистами. И с общением на английском языке. И понятно, с какой аудиторией ему целесообразнее работать, а на какую аудиторию ему плевать. При том повторю: вся украинская элита, кроме упоротых украинских националистов с Западной Украины, — они коммуницируют на русском. Так было всегда. Даже те, кто инициировал, разрабатывал и принимал законы, которые урезали русский язык и ущемляли в правах русскоязычное население — они, в подавляющем большинстве, сами — русскоговорящие люди.

— Мову сделали маркером для идентификации «свой — чужой»?

— Если хочешь добиться карьерных успехов, иметь возможность двигаться вверх — ты должен позиционировать себя как самый украиноговорящий человек. Ты подчеркиваешь: не говори на русском, не пой русские песни, перейди на украинские — и делай это все в публичной плоскости. И тогда шансы стать кем-то или чем-то — они существенно увеличиваются. Такой образ украинской мове создан в информационном пространстве.

— Принципиальность Киева в этом вопросе — она декларативная?

— Конечно. И это как раз выражается в том, что люди, которые декларируют вслух приверженность мове — в своем кругу общаются на русском. В Киеве никто никогда не разговаривал до 2013-го на украинском языке. Ну, то есть нигде не было в принципе украинского языка.

КАК ГОВОРИЛ ЯНУКОВИЧ

— А вот президент Янукович много давал интервью на украинском языке…

— Вообще-то, Виктор Федорович окучивал, в основном, юго-восточный электорат — русскоязычный. Янукович, конечно, на официальных мероприятиях говорил на украинском — но на очень ломанном. Были проблемы у него с «ялинкой» — «елка» на русском языке. И большую часть интервью он давал все-таки на русском. Как и его премьер-министр Николай Азаров. Тому тоже было тяжело говорить на-украинском.

— А песни на украинском?

— Смотря какие…

— Ну, «Океан Ельзи» или «Вопли Видоплясова».

— Вы не были погружены во внутриполитическую кухню Украины. Становясь звездой, тот же Вакарчук, он пропагандировал те тезисы, которые, в конечном счете, к войне и привели — если быть объективными. Однажды на телеканале О2ТВ бывший солист группы «Король и Шут» Михаил Горшенев говорил про Вакарчука, что тот — натуральный бандеровец. При том сразу после него в студию должен был как раз прийти Вакарчук. И Горшенев изумился: зачем вы этого бандеровца вообще сюда позвали?

А его не просто позвали…

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