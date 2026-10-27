В какие города приедет Дед Мороз: стал известен маршрут волшебного поезда и цены билетов

Фото: Ольга ЮШКОВА.

«Здравствуй, Дедушка Мороз! Ты подарки нам привез?» - такой стишок в этом году зимнему волшебнику смогут прочитать дети из 65 российских городов. Причем уже совсем скоро. Как сообщили в резиденции зимнего волшебника, путешествие Деда Мороза по стране в этом году начнется 8 ноября – именно в этот день он на специальном поезде стартует из Великого Устюга.

Вояж продлится 63 дня. За это время Дед посетит 65 городов в 36 регионах страны. Главная особенность нынешнего Дедовского путешествия - масштабная поездка по Русскому Северу и Сибири. На маршруте - больше 10 населенных пунктов, где волшебный поезд ни разу не был: Нягань, Новый Уренгой, Сарапул, Сызрань и так далее.

В европейскую часть страны Дед Мороз вернется уже в декабре (полный маршрут – в конце статьи). 31 декабря поезд окажется в Ярославле, в Москве он пробудет 2 и 3 января на Киевском вокзале, в Санкт-Петербурге - 6 и 7 января на вокзале Новый Петергоф. Домой в Великий Устюг волшебник вернется 9 января.

Поезд у Дедушки, как и полагается, волшебный. И вагоны в нем тоже необычные. Среди них:

- Вагон «Сказочная деревня», где проходят игры и квесты

- Вагон - кукольный театр для представлений

- Вагон - буфет Бабушки Зимы для чаепитий

- Вагон Снежной Королевы

- Вагон – сувенирная лавка с фотокупе

- Спальные вагоны самого Деда Мороза и его помощников

В каждом городе Дедушка со свитой будут давать представления, их количество зависит от времени стоянки. Делятся они на три типа:

Анимационная программа у поезда. Дедушка поприветствует мальчишек и девчонок (а также их родителей), сказочные герои дадут небольшое представление. Гости смогут в порядке очереди посетить вагон Снежной Королевы, сувенирную лавку, ресторан и буфет. Вход свободный.

В каждом городе Дед Мороз со свитой будут давать представления, их количество зависит от времени стоянки Фото: Ольга ЮШКОВА.

Посещение новогоднего поезда. Сюда входит прохождение квеста в вагоне Сказочная деревня, посещение резиденции Деда Мороза в поезде, сладкий подарок от зимнего волшебника и чаепитие в вагоне-буфете Бабушки Зимы. На каждом сеансе – не больше 15 посетителей. Длительность - 45 минут.

Цена билетов:

- Только для ребенка от 6 до 12 лет: 3000 рублей

- Для ребенка от 3 до 5 лет включительно и сопровождающего взрослого (от 13 лет): 3500 рублей

Кукольный театр. Просмотр спектакля в вагоне - кукольном театре + подарок для ребенка. Личная встреча с Дедушкой в эту программу не входит. На каждом сеансе – 26 мест. Длительность - 50 минут.

Цена билетов:

- Только для ребенка от 6 до 12 лет: 3000 рублей

- Для ребенка от 3 до 5 лет включительно и сопровождающего взрослого (от 13 лет): 3500 рублей

Уточнить программу представлений для вашего города и купить билет можно на сайте РЖД по ссылке. Если вы идете с двумя детьми 3–5 лет, нужно приобрести один билет «Детский с сопровождением» и один «Детский». Билеты будут появляться в продаже за 30 дней до прибытия поезда в каждый конкретный город в 9:00 по московскому времени.

В европейскую часть страны Дед Мороз вернется уже в декабре. Фото: Ольга ЮШКОВА.

РЕЛЬСЫ, РЕЛЬСЫ

Маршрут волшебного поезда

Жирным выделены остановки, где будет только анимационная программа (вход бесплатный).

8 ноября отправление из Великого Устюга

10 ноября Инта

11 ноября Лабытнанги

12 ноября Воркута

13 ноября Усинск

13 ноября Печора

14 ноября Сосногорск

14 ноября Ухта

15 ноября Микунь

15 ноября Сыктывкар

16 ноября Сольвычегодск

16 ноября Котлас Южный

17 ноября Киров

19 ноября Зуевка

19 ноября Глазов

20 ноября Пермь

21 ноября Серов

22 ноября Нягань

23 ноября Югорск

24 ноября Тюмень

25 ноября Барабинск

26 ноября Томск

27 ноября Новосибирск

28 ноября Омск

30 ноября Новый Уренгой

1 декабря Пурпе

1 декабря Ноябрьск

2 декабря Нижневартовск

3 декабря Тобольск

4 декабря Екатеринбург

5 декабря Катайск

5 декабря Шадринск

6 декабря Курган

7 декабря Челябинск

8 декабря Троицк

9 декабря Карталы

10 декабря Уфа

11 декабря Туймазы

12 декабря Набережные Челны

13 декабря Ижевск

13 декабря Сарапул

14 декабря Казань

15 декабря Чебоксары

16 декабря Йошкар-Ола

17 декабря Ульяновск

18 декабря Самара

19 декабря Сызрань

19 декабря Кузнецк

20 декабря Тамбов

21 декабря Липецк

22 декабря Воронеж

23 декабря Саранск

24 декабря Муром

26 декабря Нижний Новгород

27 декабря Ковров

28 декабря Иваново

29 декабря Череповец

30 декабря Вологда

31 декабря Ярославль

2—3 января Москва (Киевский вокзал)

4 января Смоленск

5 января Чудово

5 января Великий Новгород

6—7 января Санкт-Петербург (вокзал Новый Петергоф)

8 января Петрозаводск

9 января Великий Устюг (финиш)