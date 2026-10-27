«Кто ее сглазил после Тимати?»: Алена Шишкова сменила имидж и напугала поклонников

Алена Шишкова Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Алена Шишкова поделилась с фолловерами свежими фотографиями, на которых продемонстрировала новую прическу: 33-летняя модель остригла и завила волосы, а также нарисовала веснушки. Однако, многие интернет-пользователи обратили внимание, что изменилось и лицо Алены, особенно в области скул.

«Кто ее сглазил после Тимати?», «Как-то надо это в скулах вытащить… и вернуть себя», «Боже, девушка, что вы с собой делаете? Верните себе себя!», «Не узнала. Вообще другая стала», «Жесть», «Она болеет?», «Такая была красивая… И ничего не осталось от той красоты», — прокомментировали новый внешний облик Шишковой фолловеры.

Алена Шишкова Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

А некоторые даже сравнили Алену с мамой Тимати Симоной, которая воспитывает 12-летнюю дочь модели от певца: «На Симону стала похожа», «Симона 2».

Известно, что Шишкова не первый раз экспериментирует с внешностью. Метаморфозы со скулами начали происходить еще несколько лет назад. Тогда же бывшая возлюбленная Тимати призналась, что уже давно страдает от расстройства пищевого поведения. Алена проходила лечение в специальном медицинском центре. Финалистка конкурсов красоты рассказала, что много лет боролась с анорексией и булимией, которые развились из-за постоянного давления, диет и критики со стороны окружающих, включая жесткие комментарии в соцсетях.

Алена Шишкова Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Имя Алены Шишковой стало широко известно публике после ее романа с Тимати. В 2012 году очаровательная блондинка с кукольной внешностью стала «Второй вице-мисс Россия-2012». Тогда же за ней начал ухаживать рэпер. А в 2014 году модель родила певцу дочь Алису. Еще через год Алена и Тимати расстались.

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