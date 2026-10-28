Развитый набор мер поддержки помогает социальным предпринимателям расти

Иллюстрация предоставлена пресс-службой Фонда региональных социальных программ «Наше будущее»

Сегодня число социальных предприятий в России достигло 10 160 (данные ФНС на октябрь 2026 года). Рост за месяц составил 318 компаний. Реестр пополняют новые участники и действующие компании, которые подтверждают статус после июльского обновления. Статистикой поделился Фонд «Наше будущее», который способствует развитию социального предпринимательства в стране.

Проанализировав новые данные реестра, специалисты отмечают: наибольший месячный прирост зафиксирован в Приморском крае. Всего здесь 451 социальное предприятие (+31 за месяц). Они работают в 31 из 33 муниципалитетов. Фактором роста могут быть доступность финансовых мер поддержки и обучающих программ. Среди последних у предпринимателей наиболее востребованы финпланирование, маркетинг, лицензирование и работа с командой.

Расширить поддержку призвано соглашение о сотрудничестве, которое подписали Фонд «Наше будущее» и региональный Центр инноваций социальной сферы «Мой бизнес». Стороны планируют образовательные программы, вебинары и содействие в продвижении успешных практик.

«Гуманитарная» работа дополняется прямым финансированием проектов. В Тюменской области впервые прошёл конкурс «Вектор добра». Из 35 заявок отобрали шесть победителей: каждый получил по 500 тыс. рублей. Средства победители направят на проекты, которые ведут к конкретным изменениям для жителей. Например, тюменский центр «Генезис» оборудует кабинет ранней помощи детям от года до трёх лет. Интерактивное пространство «Мир на ощупь» обновит экспозицию и навигацию для незрячих, планирует обучить и трудоустроить трёх незрячих гидов. В Ишиме финансирование поможет открыть пряничную мастерскую с семейными программами.

Базу проверенных механик помощи формирует Ассоциация родителей детей и взрослых с дислексией. За десять лет её эксперты бесплатно провели более 15 тысяч консультаций, а проект «Логопоезд в регионы» охватил 12 субъектов России. Родителям и педагогам доступны онлайн библиотека знаний и консультации на горячей линии. Методики и инструменты Ассоциации используют предприниматели в сфере образования, реабилитации и инклюзии.

— Устойчивость социального бизнеса складывается из нескольких условий: доступного финансирования, профессиональных компетенций и партнёрств. Денежное вознаграждение помогает запустить новую услугу, проверенная методика — обеспечить её качество, а региональная инфраструктура поддержки — расширить охват. Важно, чтобы эти инструменты работали вместе: тогда развитие предприятия выражается в конкретном результате — регулярной и доступной помощи людям, — подчеркнула директор Фонда «Наше будущее» Наталия Зверева.

Перспективным направлением развития может стать масштабирование уже зарекомендовавших себя решений на уровень муниципалитетов — там, где социальные услуги пока представлены слабо. Чтобы этот процесс был эффективным, недостаточно только финансирования: нужно параллельно готовить кадры, обеспечивать сопровождение предпринимателей и отслеживать эффект от внедрённых мер для местных жителей. Такой комплексный подход позволит увеличивать охват социальных услуг, сохраняя при этом их качество.

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